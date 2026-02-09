A contracultura da Harley

Pan America 1250 representa a maior virada da Harley-Davidson desde 1903

Com o lançamento do modelo, a tradicional marca norte-americana entrou no segmento Adventure, sem perder as características de boa estradeira

Agência Flashmotors Agência / [email protected]

Publicado em 9 de fevereiro de 2026 às 08:00 - Atualizado em 2 horas

A Pan America 1250 e a Pan America 1250 Special representaram uma mudança radical de conceito e de visual em relação às clássicas estradeiras da marca Crédito: Divulgação

Em 2018, a Harley-Davidson promoveu uma das maiores rupturas de sua história ao ingressar no segmento Adventure – também conhecido como Sport-Touring ou Dual Sport – com o lançamento da Pan America 1250. O modelo marcou uma mudança radical de conceito e de visual em relação às clássicas estradeiras da marca, apostando na versatilidade e na adaptabilidade a diferentes tipos de uso: do deslocamento diário ao turismo de aventura, passando por incursões em trilhas, ainda que esse não seja seu foco principal.

A Pan America 1250 e a Pan America 1250 Special representam, na prática, a maior virada da Harley-Davidson desde 1903, quando Arthur Davidson e William S. Harley decidiram instalar um motor em uma bicicleta para facilitar a locomoção nas subidas e descidas de Milwaukee, no Wisconsin. Difícil imaginar, naquela época, que nasceria uma das marcas mais icônicas da história do motociclismo mundial.

Totalmente inédita, a Pan America não compartilha uma única peça com qualquer outro modelo da Harley-Davidson Crédito: Divulgação

Totalmente inédita, a Pan America não compartilha uma única peça com qualquer outro modelo da Harley-Davidson. Seu quadro (chassi) foi concebido especificamente para a aventura, rompendo com a lógica das longas estradas asfaltadas tradicionalmente “devoradas” pelos “harleyros” sobre suas cruisers. No lugar do conforto puro em linha reta, entra em cena a versatilidade, sem abrir mão do DNA de grande estradeira.

A moto é equipada com o motor Revolution Max V-twin de 1.250 cc, com 150 cavalos de potência, refrigeração líquida e ângulo de 60 graus, um conjunto desenvolvido para enfrentar de igual para igual rivais como a BMW R 1250 GS. A transmissão é por corrente, e o pacote eletrônico inaugura uma nova era para a marca, com recursos inéditos até então em uma Harley.

A versão Pan America 1250 Special introduziu o sistema de suspensão adaptativa Adaptive Ride Height (ARH), que reduz a altura da moto quando parada, facilitando o apoio dos pés no solo. O conjunto inclui painel de TFT de 6,8 polegadas, modos de pilotagem “Road”, “Sport”, “Rain”, “Off-Road” e “Custom”, além de ABS e controle de tração sensíveis à inclinação.

Harley-Davidson Pan America 1250 Limited 2026 1 de 7

A maxi trail da Harley chegou ao Brasil em 2022, posicionando-se entre as opções premium do segmento, com conforto para longas viagens e boa capacidade fora do asfalto. As rodas podem ser de liga leve ou raiadas (opcionais), com aro 19 na dianteira e freios Brembo de alto desempenho.

Versão completa

No fim de janeiro, a Harley-Davidson apresentou nos Estados Unidos a Pan America 1250 Limited 2026, a versão mais completa da família Adventure. Pensada para os motociclistas que priorizam viagens de longa distância, ela traz de fábrica uma série de acessórios voltados ao conforto e à tecnologia. O novo sistema de bagagem, com malas laterais e baú superior de alumínio, oferece 120 litros de capacidade total.

Para ampliar a aptidão fora-de-estrada, a Limited recebe placa de proteção inferior em alumínio e proteções para o motor e o escapamento. Os pedais de freio e o câmbio são ajustáveis, enquanto o Quickshifter Screamin’ Eagle permite trocas de marcha rápidas sem o uso da embreagem.

Modelo foi pensado para os motociclistas que priorizam viagens de longa distância Crédito: Divulgação

O conjunto mecânico permanece fiel ao consagrado Revolution Max 1250, com 1.252 cc, entregando 150 cavalos a 8.750 rpm e 12,9 kgfm de torque a 6.750 rpm, associado a um câmbio manual de 6 marchas e embreagem assistida e deslizante (Assist & Slip), com oito discos, projetada para suavizar reduções bruscas e evitar o travamento da roda traseira.

Entre os assistentes de pilotagem, a Pan America 1250 Limited 2026 traz monitoramento de pressão dos pneus, controle de retenção em rampas e sistema de iluminação premium, com farol adaptativo Daymaker e luzes auxiliares de série. No visual, são três opções de pintura. O preço global parte de US$ 26.500, o equivalente a cerca de R$ 138 mil (sem impostos de importação).

Com 2,27 metros de comprimento, 97 cm de largura, altura do banco de até 87,5 cm, 1,58 metro de entre-eixos, pneus Michelin todo-terreno 120/70 R19 na dianteira e 170/60 R17 na traseira, tanque de 21,2 litros e 263 quilos em ordem de marcha, a Pan America Limited 2026 é equipada com garfo invertido de 47 milímetros com controle de amortecimento semiativo eletrônico.

Na traseira, o monoamortecedor montado na articulação conta com pré-carga automática e controle eletrônico de compressão e retorno, reforçando o caráter tecnológico da nova fase da Harley-Davidson.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta