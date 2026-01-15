Duas rodas

Venda de motos bate recorde no Brasil e no ES; veja os 10 modelos mais vendidos no país

Segmento de motocicletas impulsionou o crescimento do mercado automotivo em 2025, com um aumento de 24,59% nos emplacamentos no Estado e de 17,13% em nível nacional; modelos city foram os mais vendidos

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13:36

Em 2025, foram emplacadas 53.561 motocicletas no Espírito Santo, 24,59% a mais do que em 2024. Crédito: Shutterstock

O Brasil e o Espírito Santo registraram novos recordes de vendas de motocicletas novas em 2025. No Estado, foram emplacadas 53.561 novas unidades ao longo do ano, um aumento de 24,59% em relação a 2024, enquanto no país foram 2,19 milhões de unidades emplacadas, uma alta de 17,13%. Os dados são do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do ES (Sincodives) e da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).

Em nível nacional, o ano do setor automotivo também encerrou com um protagonismo dos veículos de duas rodas, que em dezembro tiveram uma alta de 6,96% em relação a novembro, alcançando 193.163 emplacamentos. O número também foi 27,15% maior comparado a dezembro de 2024.

Segundo o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, a expansão do setor foi impulsionada pelo uso profissional de motocicletas para entregas, além do uso para transporte individual e, em muitos casos, como um segundo veículo para famílias.

“Para equilibrar a restrição de crédito nos financiamentos, que apresentam maior seletividade e taxas de juros mais altas, o segmento foi beneficiado pelo sistema de consórcio, que responde por cerca de 30% das vendas. O segmento de motos segue como principal motor do setor e caminha para um novo recorde histórico de vendas”, destaca.

Antes de 2025, o melhor ano para o segmento de motocicletas no Brasil foi 2011, quando foi emplacado 1,94 milhão de unidades. No Espírito Santo, o ano que detinha o recorde era 2008, com 50.729 emplacamentos.

Para este ano, a expectativa da Fenabrave é que o crescimento se mantenha e lidere o mercado mais uma vez, graças aos serviços de entregas, opção de transporte individual e a obrigatoriedade do emplacamento de motonetas, de até 50 cilindradas. A projeção da entidade é de uma expansão de 10% em 2026, com 2,41 milhões de emplacamentos.

Motos mais vendidas do Brasil

Entre os subsegmentos de motocicletas, os modelos city se destacaram em 2025, com 855.819 emplacamentos, seguidos das scooter/cub (768.965) e trail/fun (432.346), que fecham o top 3.

No ranking dos modelos mais vendidos, o primeiro lugar ficou com a Honda CG 160 – assim como em 2024 –, que teve 478.430 unidades emplacadas em 2025. A montadora japonesa, inclusive, teve a maior participação entre as marcas que atuam no mercado nacional, com 1,28 milhão, ou 68,62%, das motos emplacadas no ano passado.

Abaixo, Motor A Gazeta listou o top 10 completo. Vale destacar que foram utilizados os mesmos subsegmentos que a Fenabrave utilizou para classificar os modelos. Confira:

1. Honda CG 160

Linha Honda CG 160 Crédito: Honda/Divulgação

Nº de emplacamentos: 478.430

Subsegmento: City

2. Honda Biz

Honda Biz 125 2025. Crédito: Honda/Divulgação

Nº de emplacamentos: 267.052

Subsegmento: Scooter/Cub

3. Honda Pop 110i

Honda Pop 110i ES 2025. Crédito: Honda/Divulgação

Nº de emplacamentos: 236.519

Subsegmento: Scooter/Cub

4. Honda NXR160

Honda NXR 160. Crédito: Honda/Divulgação

Nº de emplacamentos: 199.067

Subsegmento: Trail/Fun

5. Mottu Sport 110i

Mottu Sport 110i. Crédito: Mottu/Divulgação

Nº de emplacamentos: 99.454

Subsegmento: City

6. Yamaha YBR 150

Yamaha Factor 150 linha 2025. Crédito: Yamaha/Divulgação

Nº de emplacamentos: 71.847

Subsegmento: City

7. Honda CB 300F

Honda CB 300F Twister ABS e CB 300F Twister CBS 2026. Crédito: Honda/Divulgação

Nº de emplacamentos: 66.461

Subsegmento: City

8. Honda PCX 160

Honda PCX 160 DLX ABS, Honda PCX 160 ABS e Honda PCX 160 CBS. Crédito: Honda/Divulgação

Nº de emplacamentos: 53.728

Subsegmento: Scooter/Cub

9. Yamaha Fazer 250

Yamaha Fazer 250 Connected. Crédito: Yamaha/Divulgação

Nº de emplacamentos: 46.173

Subsegmento: City

10. Honda XRE 190

Honda XRE 190. Crédito: Honda/Divulgação

Nº de emplacamentos: 43.750

Subsegmento: Trail/Fun

