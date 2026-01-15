Venda de motos bate recorde no Brasil e no ES; veja os 10 modelos mais vendidos no país

Publicado em 15 de janeiro de 2026 às 13:36
O Brasil e o Espírito Santo registraram novos recordes de vendas de motocicletas novas em 2025. No Estado, foram emplacadas 53.561 novas unidades ao longo do ano, um aumento de 24,59% em relação a 2024, enquanto no país foram 2,19 milhões de unidades emplacadas, uma alta de 17,13%. Os dados são do Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do ES (Sincodives) e da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave).
Em nível nacional, o ano do setor automotivo também encerrou com um protagonismo dos veículos de duas rodas, que em dezembro tiveram uma alta de 6,96% em relação a novembro, alcançando 193.163 emplacamentos. O número também foi 27,15% maior comparado a dezembro de 2024.
Segundo o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior, a expansão do setor foi impulsionada pelo uso profissional de motocicletas para entregas, além do uso para transporte individual e, em muitos casos, como um segundo veículo para famílias.
“Para equilibrar a restrição de crédito nos financiamentos, que apresentam maior seletividade e taxas de juros mais altas, o segmento foi beneficiado pelo sistema de consórcio, que responde por cerca de 30% das vendas. O segmento de motos segue como principal motor do setor e caminha para um novo recorde histórico de vendas”, destaca.
Antes de 2025, o melhor ano para o segmento de motocicletas no Brasil foi 2011, quando foi emplacado 1,94 milhão de unidades. No Espírito Santo, o ano que detinha o recorde era 2008, com 50.729 emplacamentos.
Para este ano, a expectativa da Fenabrave é que o crescimento se mantenha e lidere o mercado mais uma vez, graças aos serviços de entregas, opção de transporte individual e a obrigatoriedade do emplacamento de motonetas, de até 50 cilindradas. A projeção da entidade é de uma expansão de 10% em 2026, com 2,41 milhões de emplacamentos.
Entre os subsegmentos de motocicletas, os modelos city se destacaram em 2025, com 855.819 emplacamentos, seguidos das scooter/cub (768.965) e trail/fun (432.346), que fecham o top 3.
No ranking dos modelos mais vendidos, o primeiro lugar ficou com a Honda CG 160 – assim como em 2024 –, que teve 478.430 unidades emplacadas em 2025. A montadora japonesa, inclusive, teve a maior participação entre as marcas que atuam no mercado nacional, com 1,28 milhão, ou 68,62%, das motos emplacadas no ano passado.
Abaixo, Motor A Gazeta listou o top 10 completo. Vale destacar que foram utilizados os mesmos subsegmentos que a Fenabrave utilizou para classificar os modelos. Confira:
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o