Mercedes-Benz lança Sprinter automática com preços a partir de R$ 274.300

Produzida na Argentina, versão com câmbio automático de nove marchas chega com motor de 170 cv e 26 opções de combinação de carroceria e motorização; entregas começam em março

Publicado em 3 de março de 2026 às 18:26 - Atualizado há 4 horas

A Sprinter com câmbio automático de nove marchas tem o mesmo motor 2.0 turbodiesel de 170 cv de potência. Crédito: Mercedes-Benz/Divulgação

A Mercedes-Benz anunciou que a Sprinter vai ganhar uma versão automática no mercado brasileiro. Fabricado na Argentina, o modelo conta com a transmissão de nove marchas, e custará a partir de R$ 274.300, com as primeiras entregas previstas para março. A versão automática estará disponível em 26 opções de combinação de carroceria e motorização.

O motor da Sprinter segue sendo o mesmo 2.0 turbodiesel, que entrega 170 cv de potência e 40,8 kgfm de torque. O modelo conta com as versões Furgão, Furgão Street, Furgão Vidrado, Truck e Van Passageiro. Todas elas contam com volante multifuncional com piloto automático, partida sem chave e sensor de chuva como itens de série.

A transmissão automática 9G-TRONIC da Mercedes foi introduzida inicialmente em 2013 no segmento de automóveis. Nos veículos comerciais, o sistema estreou em 2019, em conjunto com o motor OM654, nas unidades produtivas dos Estados Unidos e da Alemanha. Agora, esta configuração chega aos mercados de todos os países do Mercosul.

No lançamento, a marca também oferece para os compradores da nova Sprinter automática dois anos de garantia e as duas primeiras revisões gratuitas.

*Com informações da Mercedes-Benz.

