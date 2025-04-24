BYD lança Dolphin Mini Cargo e caminhão elétrico de olho em frotas comerciais

O BYD Dolphin Mini Cargo foi desenvolvido especialmente para o transporte de pequenas cargas Crédito: Wagner Brito

A BYD Brasil apresentou o Dolphin Mini Cargo, uma versão adaptada do compacto elétrico que foi desenvolvida especialmente para o transporte de pequenas cargas. O modelo, que conta com 280 quilômetros de autonomia, surge como uma nova aposta da marca chinesa para frotas comerciais sustentáveis, voltadas para a logística urbana de última milha.

A versão mantém o mesmo design externo do Dolphin Mini de passeio, mas conta com mudanças no interior para melhor atender demandas de empresas de delivery, e-commerce e serviços técnicos em grandes centros urbanos.

Com a remoção do banco traseiro, o espaço interno foi otimizado para esse propósito e o veículo oferece, segundo a montadora, capacidade de carga de até 289 quilos, com 2,1 m³ de volume útil. No Brasil, o Dolphin Mini vem equipado com um motor elétrico dianteiro que entrega 75 cv de potência e 13,8 kgfm de torque. O anúncio ocorreu durante a 29ª edição da Intermodal South America, que acontece de 22 a 24 de abril, no Distrito Anhembi, em São Paulo.

Caminhão elétrico

O BYD eT5 tem autonomia de 185 quilômetros e bateria de 99 kWh Crédito: Wagner Brito

Além do Dolphin Mini Cargo, a BYD apresentou na Intermodal o caminhão 100% elétrico eT5, voltado para a realização de entregas urbanas de médio porte. Ele também faz parte da estratégia da empresa, que quer expandir sua atuação no mercado logístico brasileiro.

O modelo tem autonomia de 185 quilômetros, com capacidade de carga útil de até 3.900 quilos e bateria de 99 kWh. Ele também vem equipado com um motor de 145 kWh (197 cv), freio generativo, controle de tração (ASR), sistema eletrônico de frenagem (EBS) e recarga rápida em cerca de 2 horas.