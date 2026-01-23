Nicho disputado

Toyota Hiace ganha versão furgão para competir no segmento dos empreendedores

A marca japonesa estreou o modelo ano passado no Brasil com a versão van de passageiros e agora traz a versão furgão com motor 2.8 turbodiesel da Hilux e 10 anos de garantia

Filipe Turini Estagiário do Estúdio Gazeta / [email protected]

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:50 - Atualizado há 26 minutos

A primeira, lançada ano passado, traz o modelo exclusivo para uso de passageiros. Agora, a Hiace anuncia chegada a versão furgão Crédito: Toyota/Divulgação

A Toyota decidiu apostar no segmento de veículos comerciais no Brasil, trazendo a Hiace agora na versão furgão. Pensada para atender quem usa o veículo como ferramenta de trabalho, o modelo chega ao mercado nacional trazendo o motor 2.8 turbodiesel da Hilux, além da possibilidade de ser conduzido com CNH categoria B, o que facilita o uso para qualquer um que possua a carteira básica de habilitação. A nova configuração da Hiace chega a partir de R$ 304.990.

Com produção argentina, a van desembarcou no Brasil em 2025 apenas na versão voltada ao transporte de passageiros, com capacidade para até 15 ocupantes. Ela deve competir com concorrentes já conhecidos no mercado, como a Ford Transit e a Mercedes-Benz Vito.

“O mercado automotivo tem acompanhado de perto as transformações do empreendedorismo no Brasil, especialmente entre os pequenos e médios negócios, que hoje representam mais de 90% das empresas ativas no país, segundo o Sebrae”, afirma Aires Valin, Head Comercial de Vendas Diretas do Grupo Águia Branca.

Ainda, segundo Valin, esse público busca soluções que vão além do transporte. "Precisam de veículos confiáveis, confortáveis e eficientes para sustentar a operação no dia a dia. A Hiace Furgão chega justamente para atender prestadores de serviço, profissionais autônomos, empresas familiares e pequenos operadores logísticos que valorizam previsibilidade, ergonomia e economia operacional", diz.

A versão furgão da Hiace terá preço público sugerido de R$ 304.990. Crédito: Toyota/Divulgação

Feita para o dia a dia

A Hiace possui portas laterais deslizantes dos dois lados do veículo. Crédito: Toyota/Divulgação

O modelo tem apelo profissional. A Toyota mirou nos microempreendedores e trouxe o furgão com bom espaço interno, oferecendo capacidade de carga de até 1.055 kg e volume de 9,3 m³. No compartimento traseiro, a porta é bipartida, abrindo em até 270 graus, além do possuir acesso pelos dois lados da van, cada um com uma portas deslizantes para si.

Os 9300 litros do bagageiro da Hiace podem ser acessados pelas duas portas traseiras. Crédito: Toyota/Divulgação

Outro ponto importante da Hiace é a altura do veículo. Com 2,28 m, o modelo traz uma altura boa para entrada em garagens de prédios comerciais e residenciais, fugindo de uma limitação comum em vans maiores. O raio de giro de 6,9 m também ajuda para manobras mais fáceis em ruas apertadas e vagas reduzidas.

Confiabilidade da Hilux

O motor da Hiace vem numa posição frontal, o que é mais seguro para o condutor, além de ser mais confortável. Crédito: Toyota/Divulgação

O conjunto mecânico é um dos grandes trunfos do modelo. A Hiace Furgão utiliza o mesmo motor 2.8 turbodiesel da Hilux, que entrega 174 cavalos de potência e 45,8 kgfm de torque, associado ao câmbio automático de seis marchas e tração traseira.

Na parte de suspensão, o modelo traz conjunto dianteiro independente do tipo McPherson com barra estabilizadora, enquanto atrás adota eixo rígido com feixe de molas, configuração pensada para suportar carga e trazer estabilidade no uso diário. A proposta é apostar na confiabilidade da Hilux, contribuindo para um veículo sem dores de cabeça.

Os bancos são de material sintético e possuem ajustes manuais. Crédito: Toyota/Divulgação

A posição de dirigir copia um automóvel, graças ao layout semi-bonnet, com o motor posicionado à frente da cabine. Essa solução reduz ruídos e vibrações, além de melhorar a segurança em batidas frontais. O banco do motorista tem ajuste de altura e a coluna de direção pode ser regulada em altura e profundidade, facilitando a adaptação para diferentes perfis de condutor.

Traz tecnologia e segurança apesar de ser voltada ao trabalho

A central multimídia do modelo possui 9 polegadas, e entre tecnologias, tem sistema que permite monitoramento de frota e rastreamento via aplicativo. Crédito: Toyota/Divulgação

Apesar do foco no trabalho, a Hiace furgão aposta em alguns itens de tecnologia e segurança. O modelo traz central multimídia de 9 polegadas, retrovisores elétricos, câmera de ré e sensores de estacionamento. Na segurança, são três airbags, controles de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa, itens que ajudam bastante no uso diário.

Pensando no custo de propriedade, a Toyota oferece três primeiras revisões gratuitas e a possibilidade de estender a garantia por até 10 anos por meio do programa Toyota 10, desde que as manutenções sejam feitas na rede autorizada.

