Toyota Hiace ganha versão furgão para competir no segmento dos empreendedores

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 16:50
- Atualizado há 26 minutos
A Toyota decidiu apostar no segmento de veículos comerciais no Brasil, trazendo a Hiace agora na versão furgão. Pensada para atender quem usa o veículo como ferramenta de trabalho, o modelo chega ao mercado nacional trazendo o motor 2.8 turbodiesel da Hilux, além da possibilidade de ser conduzido com CNH categoria B, o que facilita o uso para qualquer um que possua a carteira básica de habilitação. A nova configuração da Hiace chega a partir de R$ 304.990.
Com produção argentina, a van desembarcou no Brasil em 2025 apenas na versão voltada ao transporte de passageiros, com capacidade para até 15 ocupantes. Ela deve competir com concorrentes já conhecidos no mercado, como a Ford Transit e a Mercedes-Benz Vito.
“O mercado automotivo tem acompanhado de perto as transformações do empreendedorismo no Brasil, especialmente entre os pequenos e médios negócios, que hoje representam mais de 90% das empresas ativas no país, segundo o Sebrae”, afirma Aires Valin, Head Comercial de Vendas Diretas do Grupo Águia Branca.
Ainda, segundo Valin, esse público busca soluções que vão além do transporte. "Precisam de veículos confiáveis, confortáveis e eficientes para sustentar a operação no dia a dia. A Hiace Furgão chega justamente para atender prestadores de serviço, profissionais autônomos, empresas familiares e pequenos operadores logísticos que valorizam previsibilidade, ergonomia e economia operacional", diz.
O modelo tem apelo profissional. A Toyota mirou nos microempreendedores e trouxe o furgão com bom espaço interno, oferecendo capacidade de carga de até 1.055 kg e volume de 9,3 m³. No compartimento traseiro, a porta é bipartida, abrindo em até 270 graus, além do possuir acesso pelos dois lados da van, cada um com uma portas deslizantes para si.
Outro ponto importante da Hiace é a altura do veículo. Com 2,28 m, o modelo traz uma altura boa para entrada em garagens de prédios comerciais e residenciais, fugindo de uma limitação comum em vans maiores. O raio de giro de 6,9 m também ajuda para manobras mais fáceis em ruas apertadas e vagas reduzidas.
O conjunto mecânico é um dos grandes trunfos do modelo. A Hiace Furgão utiliza o mesmo motor 2.8 turbodiesel da Hilux, que entrega 174 cavalos de potência e 45,8 kgfm de torque, associado ao câmbio automático de seis marchas e tração traseira.
Na parte de suspensão, o modelo traz conjunto dianteiro independente do tipo McPherson com barra estabilizadora, enquanto atrás adota eixo rígido com feixe de molas, configuração pensada para suportar carga e trazer estabilidade no uso diário. A proposta é apostar na confiabilidade da Hilux, contribuindo para um veículo sem dores de cabeça.
A posição de dirigir copia um automóvel, graças ao layout semi-bonnet, com o motor posicionado à frente da cabine. Essa solução reduz ruídos e vibrações, além de melhorar a segurança em batidas frontais. O banco do motorista tem ajuste de altura e a coluna de direção pode ser regulada em altura e profundidade, facilitando a adaptação para diferentes perfis de condutor.
Apesar do foco no trabalho, a Hiace furgão aposta em alguns itens de tecnologia e segurança. O modelo traz central multimídia de 9 polegadas, retrovisores elétricos, câmera de ré e sensores de estacionamento. Na segurança, são três airbags, controles de tração e estabilidade e assistente de partida em rampa, itens que ajudam bastante no uso diário.
Pensando no custo de propriedade, a Toyota oferece três primeiras revisões gratuitas e a possibilidade de estender a garantia por até 10 anos por meio do programa Toyota 10, desde que as manutenções sejam feitas na rede autorizada.
