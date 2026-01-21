Segue o líder

Fusca foi o carro clássico mais vendido na OLX em 2025

Modelo também foi o mais procurado e anunciado na plataforma, entre carros fabricados até 1990, e versão mais vendida foi a 1974; Espírito Santo foi o oitavo Estado com maior procura

Publicado em 21 de janeiro de 2026 às 17:48 - Atualizado há uma hora

O Fusca foi o carro clássico mais vendido, procurado e anunciado na OLX em 2025. Crédito: Pedro Danthas

O Volkswagen Fusca foi o carro clássico mais vendido na OLX em 2025, compartilhando o pódio com dois modelos da Chevrolet: o Opala e o Chevette. Segundo o levantamento, feito pela própria plataforma, o Espírito Santo foi o oitavo Estado do Brasil com mais vendas, procuras e anúncios do "besouro”.

A OLX também divulgou que o clássico da Volkswagen foi o mais procurado e anunciado entre carros fabricados até 1990, ficando à frente de nomes como Kombi, Gol, Opala e Chevette.

Veja como ficou o top 10 completo dos clássicos mais vendidos na OLX:

VW Fusca Chevrolet Opala Chevrolet Chevette VW Gol VW Kombi Chevrolet Monza VW Voyage VW Parati Chevrolet Caravan Ford Corcel

Vale lembrar que, no Brasil, o Dia Nacional do Fusca é comemorado em janeiro, mês em que a produção nacional do modelo teve início, em 1959, na fábrica de São Bernardo do Campo (SP). De lá para cá, a fabricação foi descontinuada duas vezes no país, uma em 1986 e outra 1996, esta última de forma definitiva.

Para comemorar o “aniversário” do Fusca no Brasil, a Volkswagen está oferecendo 10% de desconto para quem solicitar o Certificado de Veículos Clássicos Volkswagen para qualquer modelo com mais de 20 anos. A oferta é válida até o dia 20 de fevereiro.

Segundo a montadora, cerca de 1,7 milhão de exemplares de Fusca ainda circulam pelo Brasil.

Versões mais vendidas do Fusca

Entre as dez versões mais vendidas do Fusca na OLX em 2025, nove delas são dos anos 1970, incluindo a líder, que foi o Fusca ano 1974. Confira o top 10:

1974 1973 1972 1978 1976 1975 1979 1977 1980 1970

Outra característica avaliada pela plataforma foi a cor, com a mais procurada sendo o branco, seguido do azul e do verde. Veja a lista completa:

Branco Azul Verde Vermelho Amarelo Cinza Preto Laranja Prata

*Com informações da OLX.

