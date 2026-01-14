Home
Veja quais foram os 10 carros 0 km mais vendidos no Brasil em 2025

Modelo mais emplacado do ano passado foi o mesmo de 2024, a Fiat Strada; preço dos veículos listados partem de R$ 82.560 e vão até R$ 174.990, nas versões de entrada

Gabriel Mazim

[email protected]

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:58

O top-3 teve apenas uma mudança em relação a 2024, no terceiro lugar.
O top-3 teve apenas uma mudança em relação a 2024, no terceiro lugar. Crédito: Estúdio Criação/Divulgação

O Brasil teve 2,5 milhões de carros e veículos comerciais leves foram emplacados em 2025, um aumento de 2,58% em relação a 2024, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Entre eles, o modelo mais vendido foi a Fiat Strada, que manteve a liderança conquistada no ano anterior.

Com base nos dados divulgados pela Fenabrave, Motor A Gazeta listou os dez automóveis e comerciais leves mais vendidos no Brasil em 2025. O ranking teve poucas mudanças em relação a 2024, com dois modelos saindo do top 10: o Chevrolet Tracker e o Nissan Kicks, que antes ocupavam a 7ª e 10ª colocação, respectivamente.

A lista inclui modelos que figuram entre os mais baratos do país, como o Hyundai HB20 (a partir de R$ 95.190), o Fiat Argo (R$ 93.980) e o Mobi (R$ 82.560), mas também conta com nomes de segmentos mais altos, como é o caso do Jeep Compass (R$ 174.990).

Confira a seguir o top 10 completo, com o número de emplacamentos de cada modelo, a posição que eles ocupavam em 2024 e os preços atuais, obtidos nos sites das montadoras.

1º - Fiat Strada

Fiat Strada
A Fiat Strada manteve a liderança do ranking e teve quase dois mil emplacamentos a mais do que em 2024. Crédito: Fiat/Divulgação

  • Nº de emplacamentos: 142.891
  • Posição em 2024: 1º (144.684 emplacamentos)
  • Preço: a partir de R$ 113.490 (versão Endurance CS 1.3)

2 º - Volkswagen Polo

Novo VW Polo
Com 122.672 emplacamentos, o VW Polo ficou em segundo lugar, mesma posição de 2024. Crédito: Volkswagen/Divulgação

  • Nº de emplacamentos: 122.672
  • Posição em 2024: 2º (140.177)
  • Preço: a partir de R$ 112.990 (versão Sense)

3 º - Fiat Argo

Fiat Argo
O Fiat Argo teve cerca de 11 mil emplacamentos a mais do que em 2024. Crédito: PEDRO BRITO

  • Nº de emplacamentos: 102.630
  • Posição em 2024: 5º (91.139)
  • Preço: a partir de R$ 93.980 (versão 1.0 manual)

4 º - Volkswagen T-Cross

Volkswagen lança Novo T-Cross
92.837 unidades do VW T-Cross foram vendidas em 2025.  Crédito: Volkswagen/Divulgação

  • Nº de emplacamentos: 92.837
  • Posição em 2024: 6º (83.990)
  • Preço: a partir de R$ 119.990 (versão Sense 200 TSI)

5º - Hyundai HB20

Novo HB20
O HB20 teve uma redução no número de emplacamentos em 2025, em relação a 2024. Crédito: Hyundai/Divulgação

  • Nº de emplacamentos: 85.029
  • Posição em 2024: 4º (97.079)
  • Preço: a partir de R$ 95.190 (versão Comfort)

6º - Chevrolet Onix

Chevrolet Onix 2026
O Onix caiu três posições de 2024 para 2025, vendendo apenas 79.886 unidades. Crédito: Chevrolet/Divulgação

  • Nº de emplacamentos: 79.886
  • Posição em 2024: 3º (97.503)
  • Preço: a partir de R$ 101.790 (versão MT)

7º - Hyundai Creta

Hyundai Creta 2025
O Hyundai Creta é o segundo modelo mais caro da lista, com preços a partir de R$ 151.290. Crédito: Hyundai/Divulgação

  • Nº de emplacamentos: 76.156
  • Posição em 2024: 8º (69.116)
  • Preço: a partir de R$ 151.290 (versão Comfort)

8º- Fiat Mobi

Fiat Mobi Like 2026
O Mobi é o modelo mais barato do top-10, com valores a partir de  R$ 82.560. Crédito: PEDRO BRITO

  • Nº de emplacamentos: 73.011
  • Posição em 2024: 9º (67.382)
  • Preço: a partir de R$ 82.560 (versão Like 1.0)

9º - Volkswagen Saveiro

Volkswagen Saveiro 2024
Após ficar de fora do top-10 no ano anterior, a Saveiro levou o nono lugar em 2025. Crédito: Volkswagen/Divulgação

  • Nº de emplacamentos: 67.752
  • Posição em 2024: 13º (56.984)
  • Preço: a partir de R$ 112.690 (versão Robust CS)

10º - Jeep Compass

Jeep Compass 2026
O Compass teve a maior ascensão da lista, saindo do 18º lugar em 2024 para o 10º em 2025. Crédito: Jeep/Divulgação

  • Nº de emplacamentos: 61.255
  • Posição em 2024: 18º (50.055)
  • Preço: a partir de R$ 174.990 (versão Sport T270)

*Preços consultados no dia 14/01/2026.

