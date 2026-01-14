Veja quais foram os 10 carros 0 km mais vendidos no Brasil em 2025

Publicado em 14 de janeiro de 2026 às 15:58
O Brasil teve 2,5 milhões de carros e veículos comerciais leves foram emplacados em 2025, um aumento de 2,58% em relação a 2024, segundo a Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Entre eles, o modelo mais vendido foi a Fiat Strada, que manteve a liderança conquistada no ano anterior.
Com base nos dados divulgados pela Fenabrave, Motor A Gazeta listou os dez automóveis e comerciais leves mais vendidos no Brasil em 2025. O ranking teve poucas mudanças em relação a 2024, com dois modelos saindo do top 10: o Chevrolet Tracker e o Nissan Kicks, que antes ocupavam a 7ª e 10ª colocação, respectivamente.
A lista inclui modelos que figuram entre os mais baratos do país, como o Hyundai HB20 (a partir de R$ 95.190), o Fiat Argo (R$ 93.980) e o Mobi (R$ 82.560), mas também conta com nomes de segmentos mais altos, como é o caso do Jeep Compass (R$ 174.990).
Confira a seguir o top 10 completo, com o número de emplacamentos de cada modelo, a posição que eles ocupavam em 2024 e os preços atuais, obtidos nos sites das montadoras.
*Preços consultados no dia 14/01/2026.
