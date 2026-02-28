Toyota Yaris Cross: veja como o SUV híbrido se sai contra rivais como Tera, Renegade e Tiggo 5X
Novo modelo da marca japonesa estreou no Brasil com versões híbridas que custam de R$ 149.990 a R$ 189.990 e entregam um consumo de até 17,9 km/l; saiba o que o compacto oferece para se destacar em um segmento cada vez mais competitivo
O novo Toyota Yaris Cross chega para ser o modelo mais acessível da marca no país e conta com duas versões híbridas. Crédito: Toyota/Divulgação
O Toyota Yaris Cross chegou oficialmente ao Brasil, com preços que variam de R$ 149.990 a R$ 189.990 e versões híbridas flex com a intenção de ser um dos destaques da categoria de SUVs compactos. Com consumo que pode chegar a 17,9 km/l, segundo a marca, o Yaris Cross Hybrid está disponível nas configurações XRE, de R$ 172.390, e XRX, de R$ 189.990.
Posicionado abaixo do Corolla Cross, o novo utilitário da Toyota chega para ser o mais acessível da marca no país, podendo custar até R$ 47,5 mil mais barato do que a versão híbrida do “irmão mais velho”. Com esses preços, o Yaris Cross também tem o híbrido pleno flex mais barato do Brasil.
No mercado local, o modelo vai trilhar um caminho relativamente novo dentro do segmento dos SUVs compactos, que não conta com muitas opções eletrificadas. O principal concorrente híbrido, inclusive, é o Fiat Pulse Impetus Hybrid, que utiliza a tecnologia híbrida leve.
A motorização, composta por dois motores elétricos e um a combustão 1.5 aspirado flex, entrega 111 cv de potência, abaixo do esperado para um carro que beira os R$ 200 mil. No entanto, o consumo do SUV se sobressai, com a promessa de até 17,9 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada com gasolina, segundo a marca.
Além disso, um dos maiores destaques do modelo são as dimensões que ele oferece, com 1,65 m de altura, 4,31 m de comprimento, 1,77 m de largura e 2,62 m entre eixos, acima da média para um SUV compacto. Com isso, o veículo também conta com porta-malas com capacidade avantajada de 400 litros nas configurações híbridas.
As configurações mais básicas têm quadro de instrumentos digital de 7”, central multimídia de 10”, carregador de celular por indução, botão para dar a partida no motor, ar-condicionado digital, controle de cruzeiro adaptativo e bancos com revestimento premium, além dos seis airbags.
Na versão topo de linha XRX, é possível encontrar, ainda, rodas de liga leve de 18”, teto solar panorâmico, abertura elétrica do porta-malas e iluminação ambiente de cabine. Também estão presentes funcionalidades como monitor de ponto cego, Sistema de Visão Panorâmica 360° (PVM), sensor de estacionamento dianteiro e o sistema Toyota Serviços Conectados.
Veja a seguir como o Yaris Cross Hybrid XRX se compara a outros SUVs compactos concorrentes no mercado brasileiro, levando em conta as versões topo de linha de cada um.
Vale destacar que: os modelos estão listados em ordem de preços que foram consultados nos sites das montadoras; as informações de consumo são do Inmetro e priorizando o uso de gasolina, que é mais comum entre os brasileiros; os volumes de porta-malas listados são os do padrão VDA; e as potências e torques listados foram os valores máximos informados pelas montadoras.
Caoa Chery Tiggo 5x Pro Max Drive
O Tiggo 5x da Caoa Chery tem uma das listas de itens mais completas do segmento e custa R$ 134.990 na topo de linha. Crédito: Caoa Chery/Divulgação
Outro carro que pode mexer – e muito – com o segmento dos SUVs compactos este ano acaba de ser lançado: o Caoa Chery Tiggo 5X. Com custo relativamente baixo, de R$ 119.000 na versão de entrada e R$ 134.990 na topo de linha, o modelo tem uma das listas de itens mais completa nessa faixa de preço.
O motor 1.5 turbo a gasolina é superior ao do Yaris Cross, entregando 150 cv de potência e 22,8 kgfm de torque, mas o consumo deixa a desejar, até mesmo para um modelo a combustão: 10 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada. A transmissão é CVT.
Após passar por uma reestilização, o Tiggo 5X ganhou 3 cm de comprimento, totalizando 4,31 m, tendo ainda 2,61 m de entre-eixos, 1,83 m de largura e 1,65 m de altura. O porta-malas tem capacidade de 340 litros.
Veja os principais itens de série:
Console central com refrigeração
Central multimídia de 10,25”
Câmera traseira
Partida por botão
Faróis e lanternas de LED
Seis airbags
Assistência de aclive e de declive
Sistema de monitoramento de pressão e temperatura dos pneus
Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
Alertas de colisão frontal, de saída de faixa e de tráfego cruzado traseiro
Assistentes de mudança de faixa, de limite de velocidade, de frenagem de emergência
Freio de estacionamento eletrônico
Freios com sistema Auto Hold
Monitoramento de ponto cego
Piloto automático adaptativo
Câmeras 360° e de ré
Acabamento interno premium na cor preta
Bancos dianteiros do tipo esportivo
Carregador de celular por indução
Ar-condicionado automático de duas zonas
Teto panorâmico fixo com cortina elétrica
Compartimento de refrigeração e aquecimento
VW Tera High
O Volkswagen Tera é menor do que o Yaris Cross, mas tem um motor mais potente. Crédito: Volkswagen/Divulgação
Mais barata e potente do que o Yaris Cross Hybrid XRX, a versão topo de linha do VW Tera sai por R$ 144.390 e tem um motor 1.0 turbo flex, de 116 cv e 16,8 kgfm. As dimensões, no entanto, são menores do que as do rival japonês, com 4,15 m de comprimento, 1,77 m de largura, 1,50 de altura e 2,56 m de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade de 350 litros.
O consumo, segundo o Inmetro, é de 12,2 km/l na cidade e 14,5 km/l na estrada, quando abastecido a gasolina.
Veja os principais itens de série:
"AEB"- Frenagem autônoma de emergência para ACC
6 Airbags (2 frontais, com desativação do lado do passageiro, 2 laterais dianteiros e 2 de cortina)
6 alto-falantes
ACC - Controle adaptativo de velocidade e distância
Bancos em revestimento premium
Câmera traseira
Carregamento de celular por indução
Climatronic Touch - Ar-condicionado digital
Detector de fadiga do motorista
Detector de pedestres
Direção elétrica
ESC- Controle eletrônico de estabilidade /ASR- Controle de tração e EDS- Bloqueio eletrônico do diferencial
Faróis em LED com função Coming & Leaving home e luz de condução diurna
HHC (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas
Iluminação ambiente em LED
Kessy - Acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor
Keyless - sistema de alarme anti-furto com comando remoto
Lanternas traseiras em LED
Painel de instrumentos digital de 10,25"
Rodas de liga 17"
Sensor de chuva e crepuscular
Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
Sistema de controle de perda de pressão dos pneus e de frenagem automática pós-colisão
Sistema Start-Stop
VW Play Connect - Sistema multimídia touchscreen com tela 10,1" e App-Connect
Renault Kardian Iconic
A versão topo de linha do Renault Kardian tem preços a partir de R$ 149.990. Crédito: Renault/Divulgação
Terceiro mais acessível da lista, o Renault Kardian Iconic sai por R$ 149.990, sendo equipado com o motor 1.0 turbo flex que entrega 125 cv de potência e 22,4 kgfm de torque, além do câmbio automático de seis velocidades.
O modelo tem 4,11 m de comprimento, 2,60 m de entre-eixos, 1,74 de largura e 1,59 de altura, com capacidade de 410 litros no porta-malas. O consumo, a gasolina, é de 12,2 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada.
Veja os principais itens de série:
Assinatura luminosa (DRL) em LED
Rodas de liga leve diamantadas biton de 17” HAYEK
Rodas de liga leve diamantadas de 17"
Volante em revestimento premium
Badges laterais Iconic
Iluminação ambiente configurável em até 3 cores
Freio de estacionamento eletrônico
Ar-condicionado digital com função auto e filtro de pólen
Chave presencial do tipo cartão e acesso Hands-Free
Partida remota do motor via chave-cartão
Carregador de smartphone por indução
Espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay® sem fio
Computador de bordo 100% digital
Sensor de temperatura externa
OpenR de 10,1"
Painel de instrumentos de 10,25"
6 airbags (frontais, laterais e de cortina)
Controle de velocidade adaptativo (ACC)
Câmera multiview (MVC)
Alerta de ponto cego (BSW)
Alerta de distância frontal (DW)
Assistente de partida em rampa (HSA) e controle de estabilidade (ESC)
Sensor crepuscular
Sensor de estacionamento frontal e traseiro (UPA-F&R)
Monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)
Assistente de frenagem de urgência com sinalização de alerta (AFU & AFD)
Farol alto inteligente (AHL)
Faróis 100% LED
Freio ABS
Câmbio e-shifter e paddle-shift (aletas para troca de marcha)
Modo ECO + Ecoscoring
Frenagem autônoma de emergência (com detecção de pedestres e ciclistas)
Teto biton preto Nacré
Fiat Pulse Impetus Hybrid
Fiat Pulse Impetus Hybrid está entre as opções mais baratas do segmento nos modelos topo de linha Crédito: Divulgação
Entre as opções mais baratas do segmento, o Fiat Pulse se junta ao Yaris Cross como os únicos modelos com versões híbridas. A configuração Impetus foi escolhida para a lista, ao invés da topo de linha Abarth, justamente pelo fato de também ser eletrificada, competindo assim diretamente com o Yaris Cross Hybrid.
A tecnologia utilizada pela Fiat, no entanto, é a híbrida leve, que gera um consumo de combustível menor comparado a carros a combustão, mas não chega ao mesmo nível de economia do híbrido convencional – caso do Yaris Cross. Com isso, o consumo do Fiat Pulse Impetus Hybrid é de 13,4 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada.
O motor do modelo é 1.0 turbo flex e entrega 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, valores acima do apresentado pelo SUV da Toyota. A transmissão é CVT e as dimensões são de 4,09 m de comprimento, 2,53 m de entre-eixos, 1,77 m de largura e 1,54 m de altura. O porta-malas tem capacidade de 320 litros.
Veja os principais itens de série:
ASR (Controle eletrônico de tração)
Banco traseiro bipartido 60/40 e com assentos rebatíveis
Câmera traseira em alta definição com linhas adaptativas
Central multimídia com tela de 10,1" touchscreen, Apple Car Play e Android Auto wireless, Comandos de Voz, Bluetooth, MP3, Rádio AM/FM, Porta USB (2): USB Tipo A e Tipo C
Comandos de áudio e painel de instrumentos no volante
Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
Drive by Wire (Controle eletrônico de aceleração)
ESP (Controle Eletrônico de Estabilidade)
ESS (Sinalização de frenagem de emergência)
Faróis diurnos em LED (DRL)
Faróis em LED
Freios ABS com EBD
Função "Follow me Home"
Gear Shift Indicator (Indicador de troca de marcha)
Grade Preta normal com Logo Fiat e Fiat Flag
Hill holder (Assistente de partida em rampa)
Hodômetro digital (total e parcial)
Monitoramento de pressão dos pneus
Keyless Entry'n Go
Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa)
Lanterna traseira em LED
Modo Sport com botão de acionamento no volante
Paddle-shifters
Partida Remota via chave canivete
Piloto automático (Cruise Control)
Sensor de chuva e crepuscular
Sensor de estacionamento traseiro
TC+ (Electronic Locker)
Teto bicolor
Volante com revestimento em couro
Carregador de celular por indução
Honda WR-V EXL
Na versão topo de linha EXL, o Honda WR-V tem preços a partir de R$ 152.100. Crédito: Honda/Divulgação
A versão EXL do Honda WR-V sai por R$ 152.100 e vem equipada com um motor 1.5 aspirado flex, que entrega 126 cv de potência e 15,8 kgfm de torque. A transmissão é CVT e o modelo tem consumo de 12 km/l na cidade e 12,8 km/l, quando abastecido a gasolina.
As dimensões de 4,32 m de comprimento, 2,65 m entre eixos, 1,79 m de largura e 1,65 m de altura são um pouco maiores que as do Yaris Cross. O porta-malas é consideravelmente mais espaçoso, com capacidade de 458 litros.
Veja os principais itens de série:
Lanternas traseiras em LED
Barras longitudinais no teto
Antena tipo Tubarão
Limpador de para-brisa com função intermitente
Espelhos retrovisores na cor do veículo com indicadores em LED e rebatimento elétrico automático
Conjunto óptico com DRL em LED - Luzes de Rodagem Diurna
Faróis com acendimento automático (sensor crepuscular)
Faróis de neblina em LED
Chave com função Smart Entry com controle remoto, abertura e destravamento das portas por sensor aproximação na chave
Sensores de estacionamento traseiro com aviso sonoro
Ar-condicionado Automático com ventilação para os bancos traseiros
Partida remota (myHonda Connect)
Sistema myHonda Connect
Carregador por indução (sem fio) para celular
Painel digital TFT de alta resolução (Thin-Film Transistor) de 7''
Multimídia 10'' com interface sem-fio para smartphones com Apple CarPlay e Android Auto com Voice Tag
Botão de partida do motor (START/STOP)
4 alto-falantes
Revestimento dos bancos em couro
Alavanca de seta com One-Touch (pisca três vezes com um toque)
Coluna de direção ajustável em altura e profundidade
Tomada 12 Volts Dianteira e Traseira
ACC - Sistema que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente
CMBS - Sistema de acionamento de freios ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de mitigar acidentes
LKAS - Sistema que detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção com o objetivo de auxiliar o motorista a manter o veículo centralizado nas linhas de marcação
RDM - Sistema que detecta a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar a sua evasão e possíveis acidentes
AHB - Ajuste automático de farol Sistema de assistência automática de farol alto, que se ajusta de acordo com a situação
Nissan Kait Exclusive
O Nissan Kait chegou ao Brasil no final de 2025, com um motor 1.6 aspirado flex de 113 cv e 15,2 kgfm. Crédito: Nissan/Divulgação
Disponível por a partir de R$ 152.990 na versão topo Exclusive, o Nissan Kait conta com um motor 1.6 aspirado flex, que entrega 113 cv de potência e 15,2 kgfm de torque. A transmissão é CVT e o consumo, a gasolina, é de 11 km/l na cidade e 12,5 km/l na estrada.
As dimensões são bastante próximas do Yaris Cross, com 4,30 m de comprimento, 2,61 m de entre-eixos, 1,76 m de largura e 1,61 m de altura. A capacidade do porta-malas, no entanto, é maior, de 432 litros.
Veja os principais itens de série:
Faróis full LED
Lanternas traseiras em LED
Rodas de liga leve estilo “blades” de 17”
Sensor crepuscular
Ar-condicionado automático e digital
Bancos com revestimento premium
Bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity
Carregador de celular por indução
Chave inteligente presencial
Faróis com regulagem elétrica de altura e sistemas “Welcome” e “Follow me Home”
Painel com revestimento premium
Painel de instrumentos digital de 7”
Seletor de modo de condução (Sport)
Sistema eletrônico de ignição (Push Start)
Volante com acabamento premium
Alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem e detecção de pedestre
Alerta de ponto cego
Alerta de tráfego cruzado traseiro
Alerta inteligente de atenção do motorista
Alerta inteligente e assistente de prevenção de mudança de faixa
Visão 360º inteligente e detector de objetos em movimento
Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade e distância
Controle de tração e estabilidade
Freios ABS com controle eletrônico de frenagem e assistência de frenagem
Luzes de condução diurna em LED
Sensor de estacionamento traseiro
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus
Sistema inteligente de partida em rampa
4 alto-falantes
Multimídia Pioneer com display touchscreen colorido de 9”, Bluetooth e conexão sem fio para Apple Carplay e Android Auto
Jeep Renegade Sahara
Com preços a partir de R$ 175.990, o Renegade Sahara tem um motor 1.3 turbo flex que entrega 176 cv e 27,5 kgfm. Crédito: Jeep/Divulgação
A versão do Jeep Renegade escolhida para a lista foi a Sahara, que também tem como foco o uso urbano, diferentemente da topo de linha Willys, mais voltada para a direção off-road. Com preços a partir de R$ 175.990, o SUV tem um motor 1.3 turbo flex que entrega 176 cv e 27,5 kgfm, acoplado a uma transmissão automática de seis marchas. O consumo é de 11,1 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada.
O Jeep Renegade Sahara tem 4,26 m de comprimento, 2,57 m de entre-eixos, 1,80 m de largura e 1,70 m de altura, além de um porta-malas com capacidade de 320 litros.
Veja os principais itens de série:
Adventure Intelligence
Comutação automática dos faróis
Paddle Shifters (Aletas para mudança de marcha no volante)
Rodas em liga leve aro 18"
Sensor de chuva
Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro
Teto Solar Elétrico e Panorâmico Command View
Adventure Intelligence Jeep
Freios ABS
Apple Carplay e Android Auto com espelhamento sem fio
Ar-condicionado digital dualzone
Aviso de mudança de faixas
Bancos em couro
Câmera de estacionamento traseira
Central multimidia com tela de 8,4"
Chave canivete com telecomando para abertura das portas
Comandos do sistema de áudio e bluetooth no volante
Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
Controle de Estabilidade (ESC)
Controle de Tração
Controle eletrônico anti capotamento
Detector de fadiga do motorista
Faróis Full LED com assinatura em LED
Freio de estacionamento eletrônico
Frenagem autônoma de emergência (car to car)
HSA (Hill Start Assist)
Jeep Healthy Cabin
Jeep Traction Control+
Keyless Entry n Go
Lanternas em LED
Luz de rodagem diurna (DRL) em LED
Panic break assist
Partida remota
Piloto automático
Quadro de instrumentos de alta resolução TFT de 7" personalizável
Reconhecimento de placas de trânsito
Seis airbags (Frontais, laterais e de cortina)
Sistema de áudio com 6 alto falantes, USB e Bluetooth
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus
Sistema Start&Stop (desligamento/acionamento automático do motor)
Volante com acabamento em couro
Wireless Charger (Carregador do Celular por Indução)
BYD Yuan Pro
O BYD Yuan Pro é 100% elétrico e custa menos do que a versão topo de linha do Yaris Cross Hybrid. Crédito: BYD/Divulgação
Entre os consumidores que estão mais abertos aos carros eletrificados, o BYD Yuan Pro pode ser um concorrente direto do Yaris Cross Hybrid. Por R$ 182.990, o SUV 100% elétrico da BYD entrega 177 cv de potência e 29,5 kgfm de torque, com transmissão automática de seis marchas e autonomia de 250 km.
O utilitário chinês também é relativamente maior do que o modelo da Toyota, com 4,31 m de comprimento, 2,62 m de entre-eixos, 1,83 m de largura e 1,67 m de altura. No entanto, o porta-malas é significativamente menor, com capacidade de 265 litros.
Veja os principais itens de série:
Faróis dianteiros de LED
Luz central dianteira tipo contínua
Faróis automáticos (acendimento automático)
Luzes diurnas de LED
Função "Follow Me Home"
Lanterna traseira de LED
Painel de instrumentos de 8,8" em LCD
Volante multifuncional
Carregamento sem fio para celular
Bancos com revestimento premium sustentável
Iluminação ambiente interna multicolor
Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS)
Freios ABS
Controle de tração
Sistema de distribuição eletrônica da força de frenagem
Assistência de partida em rampas
Função de frenagem confortável
Controle de cruzeiro
Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)
Controle Eletrônico de Estabilidade (VDC)
Freio de estacionamento eletrônico
Sensor de estacionamento dianteiro com 2 radares
Sensor de estacionamento traseiro com 4 radares
Chave presencial
Airbag frontal do motorista
Airbag frontal do passageiro
Airbags laterais dianteiras
Airbags de cortina lateral (dianteira e traseira)
Aviso sonoro de cinto de segurança do motorista não afivelado
Aviso de cinto de segurança traseiro não afivelado
VW Nivus GTS
O Nivus GTS custa a partir de R$ 189.690 e tem um motor 1.4 turbo flex. Crédito: Volkswagen/Divulgação
Outro modelo da Volkswagen que compete no segmento dos compactos é o Nivus, cuja versão esportiva topo de linha GTS custa a partir de R$ 189.690. Diferentemente do Tera, o modelo conta com um motor 1.4, mas que também é turbo flex, e entrega 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis velocidades.
O Nivus tem 4,27 m de comprimento, 2,56 m de entre-eixos, 1,75 m de largura e 1,49 m de altura, sendo menor do que o Yaris Cross, mas tem uma capacidade maior do porta-malas, de 415 litros. O consumo do modelo, a gasolina, é de 11,6 km/l na cidade e 14,2 km/l na estrada.
Veja os principais itens de série:
"ACC" - Controle adaptativo de velocidade e distância
"ESS"- Alerta de frenagem de emergência
6 Airbags (2 frontais, com desativação do lado do passageiro, 2 laterais dianteiros e 2 de cortina)
6 alto-falantes
Acabamento esportivo "GTS"
AEB- Frenagem autônoma de emergência para ACC
Ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura "Climatronic"
Bancos dianteiros esportivos
Câmera traseira
Carregamento de celular por indução
Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e Controle de tração (ASR)
Desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro
Detector de fadiga
Detector de ponto cego e assistente traseiro de saída de vaga
Faróis em LED com função Coming & Leaving home e luz de condução diurna
Faróis em LED com luz de condução diurna
HHC (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas
Iluminação ambiente em LED
Indicador de perda de pressão dos pneus e sistema de frenagem automática pós-colisão
Kessy - Acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor
Keyless - sistema de alarme anti-furto com comando remoto
Lanternas traseiras em LED com iluminação integrada
Light Bar - Faixa de luz em LED na grade frontal
Logotipo GTS
Luzes de leitura dianteira e traseiras
Manopla da alavanca de câmbio em couro
Painel de instrumentos digital de 10,25"
Park Assist - Assistente de estacionamento dianteiro, traseiro e lateral
Revestimentos dos bancos em couro artificial
Rodas de liga leve 17" escurecidas com acabamento diamantado
Seleção de modo de condução
Sensores de chuva e crepuscular
Sistema Start-Stop
Teto pintado na cor Preto Ninja
Travel Assist - Assistente de condução para permanência na faixa e controle adaptivo de velocidade e distância
VW Play Connect 10,1" Serviços remotos e internet exclusiva para o infotainment, consulte concessionário e saiba mais
Hyundai Creta N-Line
Na linha 2027 do Hyundai Creta, a versão N Line passou a ser a topo de gama. Crédito: Hyundai/Divulgação
Com um preço superior ao do Yaris Cross, de R$ 206.990, o Hyundai Creta N Line também conta com uma motorização mais interessante. O motor que equipa a topo de linha do SUV é 1.6 turbo flex e entrega 176 cv de potência e 27 kgfm, acoplado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem de sete velocidades.
As dimensões não são muito diferentes do utilitário da Toyota, com 4,33 m de comprimento, 2,61 m de entre-eixos, 1,79 m de largura e 1,63 de altura. O porta-malas tem capacidade de 422 litros.
Recém-lançada no Brasil, a versão N Line linha 2027 do Creta ainda não teve o consumo de combustível divulgado.
Veja os principais itens de série:
Seis airbags
Freios ABS com EBD
Controle de tração e de estabilidade eletrônico
Assistente de partida em rampa
Sinalização de frenagem de emergência
Sistema de monitoramento de pressão dos pneus
Controle de velocidade de cruzeiro
Smart key
Sistema stop & go
Sensor crepuscular
Sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré
Assistente de permanência em faixa
Assistente de tráfego cruzado traseiro
Câmera para monitoramento de ponto cego no painel de instrumentos
Farol alto adaptativo
Ar-condicionado digital de duas zonas
Saídas do ar-condicionado para o banco traseiro
Faróis e setas indicadoras de direção na dianteira em LED
Sensor de estacionamento dianteiro
Freio de estacionamento eletrônico
Banco do motorista com ventilação
Sistema de frenagem autônoma
Borboletas para trocas manuais no volante
Câmera com visão 360º
Controle de cruzeiro adaptativo
Central multimídia e painel de instrumentos digital com telas de 10,25”
Conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto
Lanternas traseiras de LED
Teto solar panorâmico
Grade frontal com acabamento exclusivo
Novas rodas diamantadas de 18”
Modo de direção “Smart”, “Sport”, “Eco” e “Normal”
Bancos, volante e alavanca de câmbio com acabamento exclusivo e teto preto