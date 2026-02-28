Comparativo

Toyota Yaris Cross: veja como o SUV híbrido se sai contra rivais como Tera, Renegade e Tiggo 5X

Novo modelo da marca japonesa estreou no Brasil com versões híbridas que custam de R$ 149.990 a R$ 189.990 e entregam um consumo de até 17,9 km/l; saiba o que o compacto oferece para se destacar em um segmento cada vez mais competitivo

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 15:09

O novo Toyota Yaris Cross chega para ser o modelo mais acessível da marca no país e conta com duas versões híbridas. Crédito: Toyota/Divulgação

O Toyota Yaris Cross chegou oficialmente ao Brasil, com preços que variam de R$ 149.990 a R$ 189.990 e versões híbridas flex com a intenção de ser um dos destaques da categoria de SUVs compactos. Com consumo que pode chegar a 17,9 km/l, segundo a marca, o Yaris Cross Hybrid está disponível nas configurações XRE, de R$ 172.390, e XRX, de R$ 189.990.

Posicionado abaixo do Corolla Cross, o novo utilitário da Toyota chega para ser o mais acessível da marca no país, podendo custar até R$ 47,5 mil mais barato do que a versão híbrida do “irmão mais velho”. Com esses preços, o Yaris Cross também tem o híbrido pleno flex mais barato do Brasil.

No mercado local, o modelo vai trilhar um caminho relativamente novo dentro do segmento dos SUVs compactos, que não conta com muitas opções eletrificadas. O principal concorrente híbrido, inclusive, é o Fiat Pulse Impetus Hybrid, que utiliza a tecnologia híbrida leve.

A motorização, composta por dois motores elétricos e um a combustão 1.5 aspirado flex, entrega 111 cv de potência, abaixo do esperado para um carro que beira os R$ 200 mil. No entanto, o consumo do SUV se sobressai, com a promessa de até 17,9 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada com gasolina, segundo a marca.

Além disso, um dos maiores destaques do modelo são as dimensões que ele oferece, com 1,65 m de altura, 4,31 m de comprimento, 1,77 m de largura e 2,62 m entre eixos, acima da média para um SUV compacto. Com isso, o veículo também conta com porta-malas com capacidade avantajada de 400 litros nas configurações híbridas.

As configurações mais básicas têm quadro de instrumentos digital de 7”, central multimídia de 10”, carregador de celular por indução, botão para dar a partida no motor, ar-condicionado digital, controle de cruzeiro adaptativo e bancos com revestimento premium, além dos seis airbags.

Na versão topo de linha XRX, é possível encontrar, ainda, rodas de liga leve de 18”, teto solar panorâmico, abertura elétrica do porta-malas e iluminação ambiente de cabine. Também estão presentes funcionalidades como monitor de ponto cego, Sistema de Visão Panorâmica 360° (PVM), sensor de estacionamento dianteiro e o sistema Toyota Serviços Conectados.

Veja a seguir como o Yaris Cross Hybrid XRX se compara a outros SUVs compactos concorrentes no mercado brasileiro, levando em conta as versões topo de linha de cada um.

Vale destacar que: os modelos estão listados em ordem de preços que foram consultados nos sites das montadoras; as informações de consumo são do Inmetro e priorizando o uso de gasolina, que é mais comum entre os brasileiros; os volumes de porta-malas listados são os do padrão VDA; e as potências e torques listados foram os valores máximos informados pelas montadoras.

Caoa Chery Tiggo 5x Pro Max Drive

O Tiggo 5x da Caoa Chery tem uma das listas de itens mais completas do segmento e custa R$ 134.990 na topo de linha. Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Outro carro que pode mexer – e muito – com o segmento dos SUVs compactos este ano acaba de ser lançado: o Caoa Chery Tiggo 5X. Com custo relativamente baixo, de R$ 119.000 na versão de entrada e R$ 134.990 na topo de linha, o modelo tem uma das listas de itens mais completa nessa faixa de preço.

O motor 1.5 turbo a gasolina é superior ao do Yaris Cross, entregando 150 cv de potência e 22,8 kgfm de torque, mas o consumo deixa a desejar, até mesmo para um modelo a combustão: 10 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada. A transmissão é CVT.

Após passar por uma reestilização, o Tiggo 5X ganhou 3 cm de comprimento, totalizando 4,31 m, tendo ainda 2,61 m de entre-eixos, 1,83 m de largura e 1,65 m de altura. O porta-malas tem capacidade de 340 litros.

Veja os principais itens de série:

Console central com refrigeração

Central multimídia de 10,25”

Câmera traseira

Partida por botão

Faróis e lanternas de LED

Seis airbags

Assistência de aclive e de declive

Sistema de monitoramento de pressão e temperatura dos pneus

Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro

Alertas de colisão frontal, de saída de faixa e de tráfego cruzado traseiro

Assistentes de mudança de faixa, de limite de velocidade, de frenagem de emergência

Freio de estacionamento eletrônico

Freios com sistema Auto Hold

Monitoramento de ponto cego

Piloto automático adaptativo

Sensores de estacionamento traseiro e dianteiro

Câmeras 360° e de ré

Partida por botão

Acabamento interno premium na cor preta

Bancos dianteiros do tipo esportivo

Carregador de celular por indução

Ar-condicionado automático de duas zonas

Teto panorâmico fixo com cortina elétrica

Compartimento de refrigeração e aquecimento

VW Tera High

O Volkswagen Tera é menor do que o Yaris Cross, mas tem um motor mais potente. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Mais barata e potente do que o Yaris Cross Hybrid XRX, a versão topo de linha do VW Tera sai por R$ 144.390 e tem um motor 1.0 turbo flex, de 116 cv e 16,8 kgfm. As dimensões, no entanto, são menores do que as do rival japonês, com 4,15 m de comprimento, 1,77 m de largura, 1,50 de altura e 2,56 m de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade de 350 litros.

O consumo, segundo o Inmetro, é de 12,2 km/l na cidade e 14,5 km/l na estrada, quando abastecido a gasolina.

Veja os principais itens de série:

"AEB"- Frenagem autônoma de emergência para ACC

6 Airbags (2 frontais, com desativação do lado do passageiro, 2 laterais dianteiros e 2 de cortina)

6 alto-falantes

ACC - Controle adaptativo de velocidade e distância

Bancos em revestimento premium

Câmera traseira

Carregamento de celular por indução

Climatronic Touch - Ar-condicionado digital

Detector de fadiga do motorista

Detector de pedestres

Direção elétrica

ESC- Controle eletrônico de estabilidade /ASR- Controle de tração e EDS- Bloqueio eletrônico do diferencial

Faróis em LED com função Coming & Leaving home e luz de condução diurna

Faróis em LED com luz de condução diurna

HHC (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas

Iluminação ambiente em LED

Kessy - Acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor

Keyless - sistema de alarme anti-furto com comando remoto

Lanternas traseiras em LED

Painel de instrumentos digital de 10,25"

Rodas de liga 17"

Sensor de chuva e crepuscular

Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros

Sistema de controle de perda de pressão dos pneus e de frenagem automática pós-colisão

Sistema Start-Stop

VW Play Connect - Sistema multimídia touchscreen com tela 10,1" e App-Connect

Renault Kardian Iconic

A versão topo de linha do Renault Kardian tem preços a partir de R$ 149.990. Crédito: Renault/Divulgação

Terceiro mais acessível da lista, o Renault Kardian Iconic sai por R$ 149.990, sendo equipado com o motor 1.0 turbo flex que entrega 125 cv de potência e 22,4 kgfm de torque, além do câmbio automático de seis velocidades.

O modelo tem 4,11 m de comprimento, 2,60 m de entre-eixos, 1,74 de largura e 1,59 de altura, com capacidade de 410 litros no porta-malas. O consumo, a gasolina, é de 12,2 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada.

Veja os principais itens de série:

Assinatura luminosa (DRL) em LED

Rodas de liga leve diamantadas biton de 17” HAYEK

Rodas de liga leve diamantadas de 17"

Volante em revestimento premium

Badges laterais Iconic

Iluminação ambiente configurável em até 3 cores

Freio de estacionamento eletrônico

Ar-condicionado digital com função auto e filtro de pólen

Chave presencial do tipo cartão e acesso Hands-Free

Partida remota do motor via chave-cartão

Carregador de smartphone por indução

Espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay® sem fio

Computador de bordo 100% digital

Sensor de temperatura externa

OpenR de 10,1"

Painel de instrumentos de 10,25"

6 airbags (frontais, laterais e de cortina)

Controle de velocidade adaptativo (ACC)

Câmera multiview (MVC)

Alerta de ponto cego (BSW)

Alerta de distância frontal (DW)

Assistente de partida em rampa (HSA) e controle de estabilidade (ESC)

Sensor crepuscular

Sensor de estacionamento frontal e traseiro (UPA-F&R)

Monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)

Assistente de frenagem de urgência com sinalização de alerta (AFU & AFD)

Farol alto inteligente (AHL)

Faróis 100% LED

Freio ABS

Câmbio e-shifter e paddle-shift (aletas para troca de marcha)

Modo ECO + Ecoscoring

Frenagem autônoma de emergência (com detecção de pedestres e ciclistas)

Teto biton preto Nacré

Fiat Pulse Impetus Hybrid

Fiat Pulse Impetus Hybrid está entre as opções mais baratas do segmento nos modelos topo de linha Crédito: Divulgação

Entre as opções mais baratas do segmento, o Fiat Pulse se junta ao Yaris Cross como os únicos modelos com versões híbridas. A configuração Impetus foi escolhida para a lista, ao invés da topo de linha Abarth, justamente pelo fato de também ser eletrificada, competindo assim diretamente com o Yaris Cross Hybrid.

A tecnologia utilizada pela Fiat, no entanto, é a híbrida leve, que gera um consumo de combustível menor comparado a carros a combustão, mas não chega ao mesmo nível de economia do híbrido convencional – caso do Yaris Cross. Com isso, o consumo do Fiat Pulse Impetus Hybrid é de 13,4 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada.

O motor do modelo é 1.0 turbo flex e entrega 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, valores acima do apresentado pelo SUV da Toyota. A transmissão é CVT e as dimensões são de 4,09 m de comprimento, 2,53 m de entre-eixos, 1,77 m de largura e 1,54 m de altura. O porta-malas tem capacidade de 320 litros.

Veja os principais itens de série:

ASR (Controle eletrônico de tração)

Banco traseiro bipartido 60/40 e com assentos rebatíveis

Câmera traseira em alta definição com linhas adaptativas

Central multimídia com tela de 10,1" touchscreen, Apple Car Play e Android Auto wireless, Comandos de Voz, Bluetooth, MP3, Rádio AM/FM, Porta USB (2): USB Tipo A e Tipo C

Comandos de áudio e painel de instrumentos no volante

Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)

Drive by Wire (Controle eletrônico de aceleração)

ESP (Controle Eletrônico de Estabilidade)

ESS (Sinalização de frenagem de emergência)

Faróis diurnos em LED (DRL)

Faróis em LED

Freios ABS com EBD

Função "Follow me Home"

Gear Shift Indicator (Indicador de troca de marcha)

Grade Preta normal com Logo Fiat e Fiat Flag

Hill holder (Assistente de partida em rampa)

Hodômetro digital (total e parcial)

Monitoramento de pressão dos pneus

Keyless Entry'n Go

Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa)

Lanterna traseira em LED

Modo Sport com botão de acionamento no volante

Paddle-shifters

Partida Remota via chave canivete

Piloto automático (Cruise Control)

Sensor de chuva e crepuscular

Sensor de estacionamento traseiro

TC+ (Electronic Locker)

Teto bicolor

Volante com revestimento em couro

Carregador de celular por indução

Honda WR-V EXL

Na versão topo de linha EXL, o Honda WR-V tem preços a partir de R$ 152.100. Crédito: Honda/Divulgação

A versão EXL do Honda WR-V sai por R$ 152.100 e vem equipada com um motor 1.5 aspirado flex, que entrega 126 cv de potência e 15,8 kgfm de torque. A transmissão é CVT e o modelo tem consumo de 12 km/l na cidade e 12,8 km/l, quando abastecido a gasolina.

As dimensões de 4,32 m de comprimento, 2,65 m entre eixos, 1,79 m de largura e 1,65 m de altura são um pouco maiores que as do Yaris Cross. O porta-malas é consideravelmente mais espaçoso, com capacidade de 458 litros.

Veja os principais itens de série:

Lanternas traseiras em LED

Barras longitudinais no teto

Antena tipo Tubarão

Limpador de para-brisa com função intermitente

Espelhos retrovisores na cor do veículo com indicadores em LED e rebatimento elétrico automático

Conjunto óptico com DRL em LED - Luzes de Rodagem Diurna

Faróis com acendimento automático (sensor crepuscular)

Faróis de neblina em LED

Chave com função Smart Entry com controle remoto, abertura e destravamento das portas por sensor aproximação na chave

Sensores de estacionamento traseiro com aviso sonoro

Ar-condicionado Automático com ventilação para os bancos traseiros

Partida remota (myHonda Connect)

Sistema myHonda Connect

Carregador por indução (sem fio) para celular

Painel digital TFT de alta resolução (Thin-Film Transistor) de 7''

Multimídia 10'' com interface sem-fio para smartphones com Apple CarPlay e Android Auto com Voice Tag

Botão de partida do motor (START/STOP)

4 alto-falantes

Revestimento dos bancos em couro

Alavanca de seta com One-Touch (pisca três vezes com um toque)

Coluna de direção ajustável em altura e profundidade

Tomada 12 Volts Dianteira e Traseira

ACC - Sistema que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente

CMBS - Sistema de acionamento de freios ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de mitigar acidentes

LKAS - Sistema que detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção com o objetivo de auxiliar o motorista a manter o veículo centralizado nas linhas de marcação

RDM - Sistema que detecta a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar a sua evasão e possíveis acidentes

AHB - Ajuste automático de farol Sistema de assistência automática de farol alto, que se ajusta de acordo com a situação

Nissan Kait Exclusive

O Nissan Kait chegou ao Brasil no final de 2025, com um motor 1.6 aspirado flex de 113 cv e 15,2 kgfm. Crédito: Nissan/Divulgação

Disponível por a partir de R$ 152.990 na versão topo Exclusive, o Nissan Kait conta com um motor 1.6 aspirado flex, que entrega 113 cv de potência e 15,2 kgfm de torque. A transmissão é CVT e o consumo, a gasolina, é de 11 km/l na cidade e 12,5 km/l na estrada.

As dimensões são bastante próximas do Yaris Cross, com 4,30 m de comprimento, 2,61 m de entre-eixos, 1,76 m de largura e 1,61 m de altura. A capacidade do porta-malas, no entanto, é maior, de 432 litros.

Veja os principais itens de série:

Faróis full LED

Lanternas traseiras em LED

Rodas de liga leve estilo “blades” de 17”

Sensor crepuscular

Ar-condicionado automático e digital

Bancos com revestimento premium

Bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity

Carregador de celular por indução

Chave inteligente presencial

Faróis com regulagem elétrica de altura e sistemas “Welcome” e “Follow me Home”

Painel com revestimento premium

Painel de instrumentos digital de 7”

Seletor de modo de condução (Sport)

Sistema eletrônico de ignição (Push Start)

Volante com acabamento premium

Alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem e detecção de pedestre

Alerta de ponto cego

Alerta de tráfego cruzado traseiro

Alerta inteligente de atenção do motorista

Alerta inteligente e assistente de prevenção de mudança de faixa

Visão 360º inteligente e detector de objetos em movimento

Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade e distância

Controle de tração e estabilidade

Freios ABS com controle eletrônico de frenagem e assistência de frenagem

Luzes de condução diurna em LED

Sensor de estacionamento traseiro

Sistema de monitoramento de pressão dos pneus

Sistema inteligente de partida em rampa

4 alto-falantes

Multimídia Pioneer com display touchscreen colorido de 9”, Bluetooth e conexão sem fio para Apple Carplay e Android Auto

Jeep Renegade Sahara

Com preços a partir de R$ 175.990, o Renegade Sahara tem um motor 1.3 turbo flex que entrega 176 cv e 27,5 kgfm. Crédito: Jeep/Divulgação

A versão do Jeep Renegade escolhida para a lista foi a Sahara, que também tem como foco o uso urbano, diferentemente da topo de linha Willys, mais voltada para a direção off-road. Com preços a partir de R$ 175.990, o SUV tem um motor 1.3 turbo flex que entrega 176 cv e 27,5 kgfm, acoplado a uma transmissão automática de seis marchas. O consumo é de 11,1 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada.

O Jeep Renegade Sahara tem 4,26 m de comprimento, 2,57 m de entre-eixos, 1,80 m de largura e 1,70 m de altura, além de um porta-malas com capacidade de 320 litros.

Veja os principais itens de série:

Adventure Intelligence

Comutação automática dos faróis

Paddle Shifters (Aletas para mudança de marcha no volante)

Rodas em liga leve aro 18"

Sensor de chuva

Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro

Teto Solar Elétrico e Panorâmico Command View

Adventure Intelligence Jeep

Freios ABS

Apple Carplay e Android Auto com espelhamento sem fio

Ar-condicionado digital dualzone

Aviso de mudança de faixas

Bancos em couro

Câmera de estacionamento traseira

Central multimidia com tela de 8,4"

Chave canivete com telecomando para abertura das portas

Comandos do sistema de áudio e bluetooth no volante

Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)

Controle de Estabilidade (ESC)

Controle de Tração

Controle eletrônico anti capotamento

Detector de fadiga do motorista

Faróis Full LED com assinatura em LED

Freio de estacionamento eletrônico

Frenagem autônoma de emergência (car to car)

HSA (Hill Start Assist)

Jeep Healthy Cabin

Jeep Traction Control+

Keyless Entry n Go

Lanternas em LED

Luz de rodagem diurna (DRL) em LED

Panic break assist

Partida remota

Piloto automático

Quadro de instrumentos de alta resolução TFT de 7" personalizável

Reconhecimento de placas de trânsito

Seis airbags (Frontais, laterais e de cortina)

Sistema de áudio com 6 alto falantes, USB e Bluetooth

Sistema de monitoramento de pressão dos pneus

Sistema Start&Stop (desligamento/acionamento automático do motor)

Volante com acabamento em couro

Wireless Charger (Carregador do Celular por Indução)

BYD Yuan Pro

O BYD Yuan Pro é 100% elétrico e custa menos do que a versão topo de linha do Yaris Cross Hybrid. Crédito: BYD/Divulgação

Entre os consumidores que estão mais abertos aos carros eletrificados, o BYD Yuan Pro pode ser um concorrente direto do Yaris Cross Hybrid. Por R$ 182.990, o SUV 100% elétrico da BYD entrega 177 cv de potência e 29,5 kgfm de torque, com transmissão automática de seis marchas e autonomia de 250 km.

O utilitário chinês também é relativamente maior do que o modelo da Toyota, com 4,31 m de comprimento, 2,62 m de entre-eixos, 1,83 m de largura e 1,67 m de altura. No entanto, o porta-malas é significativamente menor, com capacidade de 265 litros.

Veja os principais itens de série:

Faróis dianteiros de LED

Luz central dianteira tipo contínua

Faróis automáticos (acendimento automático)

Luzes diurnas de LED

Função "Follow Me Home"

Lanterna traseira de LED

Painel de instrumentos de 8,8" em LCD

Volante multifuncional

Carregamento sem fio para celular

Bancos com revestimento premium sustentável

Iluminação ambiente interna multicolor

Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS)

Freios ABS

Controle de tração

Sistema de distribuição eletrônica da força de frenagem

Assistência de partida em rampas

Função de frenagem confortável

Controle de cruzeiro

Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)

Controle Eletrônico de Estabilidade (VDC)

Freio de estacionamento eletrônico

Sensor de estacionamento dianteiro com 2 radares

Sensor de estacionamento traseiro com 4 radares

Chave presencial

Airbag frontal do motorista

Airbag frontal do passageiro

Airbags laterais dianteiras

Airbags de cortina lateral (dianteira e traseira)

Aviso sonoro de cinto de segurança do motorista não afivelado

Aviso de cinto de segurança traseiro não afivelado

VW Nivus GTS

O Nivus GTS custa a partir de R$ 189.690 e tem um motor 1.4 turbo flex. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Outro modelo da Volkswagen que compete no segmento dos compactos é o Nivus, cuja versão esportiva topo de linha GTS custa a partir de R$ 189.690. Diferentemente do Tera, o modelo conta com um motor 1.4, mas que também é turbo flex, e entrega 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis velocidades.

O Nivus tem 4,27 m de comprimento, 2,56 m de entre-eixos, 1,75 m de largura e 1,49 m de altura, sendo menor do que o Yaris Cross, mas tem uma capacidade maior do porta-malas, de 415 litros. O consumo do modelo, a gasolina, é de 11,6 km/l na cidade e 14,2 km/l na estrada.

Veja os principais itens de série:

"ACC" - Controle adaptativo de velocidade e distância

"ESS"- Alerta de frenagem de emergência

6 Airbags (2 frontais, com desativação do lado do passageiro, 2 laterais dianteiros e 2 de cortina)

6 alto-falantes

Acabamento esportivo "GTS"

AEB- Frenagem autônoma de emergência para ACC

Ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura "Climatronic"

Bancos dianteiros esportivos

Câmera traseira

Carregamento de celular por indução

Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e Controle de tração (ASR)

Desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro

Detector de fadiga

Detector de ponto cego e assistente traseiro de saída de vaga

Faróis em LED com função Coming & Leaving home e luz de condução diurna

Faróis em LED com luz de condução diurna

HHC (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas

Iluminação ambiente em LED

Indicador de perda de pressão dos pneus e sistema de frenagem automática pós-colisão

Kessy - Acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor

Keyless - sistema de alarme anti-furto com comando remoto

Lanternas traseiras em LED com iluminação integrada

Light Bar - Faixa de luz em LED na grade frontal

Logotipo GTS

Luzes de leitura dianteira e traseiras

Manopla da alavanca de câmbio em couro

Painel de instrumentos digital de 10,25"

Park Assist - Assistente de estacionamento dianteiro, traseiro e lateral

Revestimentos dos bancos em couro artificial

Rodas de liga leve 17" escurecidas com acabamento diamantado

Seleção de modo de condução

Sensores de chuva e crepuscular

Sistema Start-Stop

Teto pintado na cor Preto Ninja

Travel Assist - Assistente de condução para permanência na faixa e controle adaptivo de velocidade e distância

VW Play Connect 10,1" Serviços remotos e internet exclusiva para o infotainment, consulte concessionário e saiba mais

Hyundai Creta N-Line

Na linha 2027 do Hyundai Creta, a versão N Line passou a ser a topo de gama. Crédito: Hyundai/Divulgação

Com um preço superior ao do Yaris Cross, de R$ 206.990, o Hyundai Creta N Line também conta com uma motorização mais interessante. O motor que equipa a topo de linha do SUV é 1.6 turbo flex e entrega 176 cv de potência e 27 kgfm, acoplado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem de sete velocidades.

As dimensões não são muito diferentes do utilitário da Toyota, com 4,33 m de comprimento, 2,61 m de entre-eixos, 1,79 m de largura e 1,63 de altura. O porta-malas tem capacidade de 422 litros.

Recém-lançada no Brasil, a versão N Line linha 2027 do Creta ainda não teve o consumo de combustível divulgado.

Veja os principais itens de série:

Seis airbags

Freios ABS com EBD

Controle de tração e de estabilidade eletrônico

Assistente de partida em rampa

Sinalização de frenagem de emergência

Sistema de monitoramento de pressão dos pneus

Controle de velocidade de cruzeiro

Smart key

Sistema stop & go

Sensor crepuscular

Sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré

Assistente de permanência em faixa

Assistente de tráfego cruzado traseiro

Câmera para monitoramento de ponto cego no painel de instrumentos

Farol alto adaptativo

Ar-condicionado digital de duas zonas

Saídas do ar-condicionado para o banco traseiro

Faróis e setas indicadoras de direção na dianteira em LED

Sensor de estacionamento dianteiro

Freio de estacionamento eletrônico

Banco do motorista com ventilação

Sistema de frenagem autônoma

Borboletas para trocas manuais no volante

Câmera com visão 360º

Controle de cruzeiro adaptativo

Central multimídia e painel de instrumentos digital com telas de 10,25”

Conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto

Lanternas traseiras de LED

Teto solar panorâmico

Grade frontal com acabamento exclusivo

Novas rodas diamantadas de 18”

Modo de direção “Smart”, “Sport”, “Eco” e “Normal”

Bancos, volante e alavanca de câmbio com acabamento exclusivo e teto preto

