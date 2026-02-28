Home
Toyota Yaris Cross: veja como o SUV híbrido se sai contra rivais como Tera, Renegade e Tiggo 5X

Toyota Yaris Cross: veja como o SUV híbrido se sai contra rivais como Tera, Renegade e Tiggo 5X

Novo modelo da marca japonesa estreou no Brasil com versões híbridas que custam de R$ 149.990 a R$ 189.990 e entregam um consumo de até 17,9 km/l; saiba o que o compacto oferece para se destacar em um segmento cada vez mais competitivo

Gabriel Mazim

Publicado em 28 de fevereiro de 2026 às 15:09

O novo Toyota Yaris Cross chega para ser o modelo mais acessível da marca no país e conta com duas versões híbridas.
O novo Toyota Yaris Cross chega para ser o modelo mais acessível da marca no país e conta com duas versões híbridas. Crédito: Toyota/Divulgação

O Toyota Yaris Cross chegou oficialmente ao Brasil, com preços que variam de R$ 149.990 a R$ 189.990 e versões híbridas flex com a intenção de ser um dos destaques da categoria de SUVs compactos. Com consumo que pode chegar a 17,9 km/l, segundo a marca, o Yaris Cross Hybrid está disponível nas configurações XRE, de R$ 172.390, e XRX, de R$ 189.990.

Novo modelo da marca japonesa estreou no Brasil com versões híbridas que custam de R$ 149.990 a R$ 189.990 e entregam um consumo de até 17,9 km/l; saiba o que o compacto oferece para se destacar em um segmento cada vez mais competitivo

Toyota Yaris Cross: veja como o SUV híbrido se sai contra rivais como Tera, Renegade e Tiggo 5X

Posicionado abaixo do Corolla Cross, o novo utilitário da Toyota chega para ser o mais acessível da marca no país, podendo custar até R$ 47,5 mil mais barato do que a versão híbrida do “irmão mais velho”. Com esses preços, o Yaris Cross também tem o híbrido pleno flex mais barato do Brasil.

No mercado local, o modelo vai trilhar um caminho relativamente novo dentro do segmento dos SUVs compactos, que não conta com muitas opções eletrificadas. O principal concorrente híbrido, inclusive, é o Fiat Pulse Impetus Hybrid, que utiliza a tecnologia híbrida leve.

A motorização, composta por dois motores elétricos e um a combustão 1.5 aspirado flex, entrega 111 cv de potência, abaixo do esperado para um carro que beira os R$ 200 mil. No entanto, o consumo do SUV se sobressai, com a promessa de até 17,9 km/l na cidade e 15,3 km/l na estrada com gasolina, segundo a marca.

Além disso, um dos maiores destaques do modelo são as dimensões que ele oferece, com 1,65 m de altura, 4,31 m de comprimento, 1,77 m de largura e 2,62 m entre eixos, acima da média para um SUV compacto. Com isso, o veículo também conta com porta-malas com capacidade avantajada de 400 litros nas configurações híbridas.

As configurações mais básicas têm quadro de instrumentos digital de 7”, central multimídia de 10”, carregador de celular por indução, botão para dar a partida no motor, ar-condicionado digital, controle de cruzeiro adaptativo e bancos com revestimento premium, além dos seis airbags.

Na versão topo de linha XRX, é possível encontrar, ainda, rodas de liga leve de 18”, teto solar panorâmico, abertura elétrica do porta-malas e iluminação ambiente de cabine. Também estão presentes funcionalidades como monitor de ponto cego, Sistema de Visão Panorâmica 360° (PVM), sensor de estacionamento dianteiro e o sistema Toyota Serviços Conectados.

Veja a seguir como o Yaris Cross Hybrid XRX se compara a outros SUVs compactos concorrentes no mercado brasileiro, levando em conta as versões topo de linha de cada um.

Vale destacar que: os modelos estão listados em ordem de preços que foram consultados nos sites das montadoras; as informações de consumo são do Inmetro e priorizando o uso de gasolina, que é mais comum entre os brasileiros; os volumes de porta-malas listados são os do padrão VDA; e as potências e torques listados foram os valores máximos informados pelas montadoras.

Caoa Chery Tiggo 5x Pro Max Drive

Tiggo 5X 2027
O Tiggo 5x da Caoa Chery tem uma das listas de itens mais completas do segmento e custa  R$ 134.990 na topo de linha. Crédito: Caoa Chery/Divulgação

Outro carro que pode mexer – e muito – com o segmento dos SUVs compactos este ano acaba de ser lançado: o Caoa Chery Tiggo 5X. Com custo relativamente baixo, de R$ 119.000 na versão de entrada e R$ 134.990 na topo de linha, o modelo tem uma das listas de itens mais completa nessa faixa de preço.

O motor 1.5 turbo a gasolina é superior ao do Yaris Cross, entregando 150 cv de potência e 22,8 kgfm de torque, mas o consumo deixa a desejar, até mesmo para um modelo a combustão: 10 km/l na cidade e 12,1 km/l na estrada. A transmissão é CVT.

Após passar por uma reestilização, o Tiggo 5X ganhou 3 cm de comprimento, totalizando 4,31 m, tendo ainda 2,61 m de entre-eixos, 1,83 m de largura e 1,65 m de altura. O porta-malas tem capacidade de 340 litros.

Veja os principais itens de série:

  • Console central com refrigeração
  • Central multimídia de 10,25”
  • Câmera traseira
  • Partida por botão
  • Faróis e lanternas de LED
  • Seis airbags
  • Assistência de aclive e de declive
  • Sistema de monitoramento de pressão e temperatura dos pneus 
  • Sensor de estacionamento dianteiro e traseiro
  • Alertas de colisão frontal, de saída de faixa e de tráfego cruzado traseiro
  • Assistentes de mudança de faixa, de limite de velocidade, de frenagem de emergência
  • Freio de estacionamento eletrônico
  • Freios com sistema Auto Hold
  • Monitoramento de ponto cego
  • Piloto automático adaptativo
  • Sensores de estacionamento traseiro e dianteiro 
  • Câmeras 360° e de ré 
  • Partida por botão
  • Acabamento interno premium na cor preta 
  • Bancos dianteiros do tipo esportivo
  • Carregador de celular por indução 
  • Ar-condicionado automático de duas zonas
  • Teto panorâmico fixo com cortina elétrica 
  • Compartimento de refrigeração e aquecimento

VW Tera High

Volkswagen Tera 2026
O Volkswagen Tera é menor do que o Yaris Cross, mas tem um motor mais potente. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Mais barata e potente do que o Yaris Cross Hybrid XRX, a versão topo de linha do VW Tera sai por R$ 144.390 e tem um motor 1.0 turbo flex, de 116 cv e 16,8 kgfm. As dimensões, no entanto, são menores do que as do rival japonês, com 4,15 m de comprimento, 1,77 m de largura, 1,50 de altura e 2,56 m de entre-eixos. O porta-malas tem capacidade de 350 litros.

O consumo, segundo o Inmetro, é de 12,2 km/l na cidade e 14,5 km/l na estrada, quando abastecido a gasolina.

Veja os principais itens de série:

  • "AEB"- Frenagem autônoma de emergência para ACC
  • 6 Airbags (2 frontais, com desativação do lado do passageiro, 2 laterais dianteiros e 2 de cortina)
  • 6 alto-falantes
  • ACC - Controle adaptativo de velocidade e distância
  • Bancos em revestimento premium
  • Câmera traseira
  • Carregamento de celular por indução
  • Climatronic Touch - Ar-condicionado digital
  • Detector de fadiga do motorista
  • Detector de pedestres
  • Direção elétrica
  • ESC- Controle eletrônico de estabilidade /ASR- Controle de tração e EDS- Bloqueio eletrônico do diferencial
  • Faróis em LED com função Coming & Leaving home e luz de condução diurna
  • Faróis em LED com luz de condução diurna
  • HHC (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas
  • Iluminação ambiente em LED
  • Kessy - Acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor
  • Keyless - sistema de alarme anti-furto com comando remoto
  • Lanternas traseiras em LED
  • Painel de instrumentos digital de 10,25"
  • Rodas de liga 17"
  • Sensor de chuva e crepuscular
  • Sensores de estacionamento dianteiros e traseiros
  • Sistema de controle de perda de pressão dos pneus e de frenagem automática pós-colisão
  • Sistema Start-Stop
  • VW Play Connect - Sistema multimídia touchscreen com tela 10,1" e App-Connect

Renault Kardian Iconic

O novo Renault Kardian 2026 em sua versão topo de linha, com a nova cor Azul Iron e teto bitom
A versão topo de linha do Renault Kardian tem preços a partir de R$ 149.990. Crédito: Renault/Divulgação

Terceiro mais acessível da lista, o Renault Kardian Iconic sai por R$ 149.990, sendo equipado com o motor 1.0 turbo flex que entrega 125 cv de potência e 22,4 kgfm de torque, além do câmbio automático de seis velocidades.

O modelo tem 4,11 m de comprimento, 2,60 m de entre-eixos, 1,74 de largura e 1,59 de altura, com capacidade de 410 litros no porta-malas. O consumo, a gasolina, é de 12,2 km/l na cidade e 13,8 km/l na estrada.

Veja os principais itens de série:

  • Assinatura luminosa (DRL) em LED
  • Rodas de liga leve diamantadas biton de 17” HAYEK
  • Rodas de liga leve diamantadas de 17"
  • Volante em revestimento premium
  • Badges laterais Iconic
  • Iluminação ambiente configurável em até 3 cores
  • Freio de estacionamento eletrônico
  • Ar-condicionado digital com função auto e filtro de pólen
  • Chave presencial do tipo cartão e acesso Hands-Free
  • Partida remota do motor via chave-cartão
  • Carregador de smartphone por indução
  • Espelhamento Android Auto® e Apple CarPlay® sem fio
  • Computador de bordo 100% digital
  • Sensor de temperatura externa
  • OpenR de 10,1"
  • Painel de instrumentos de 10,25"
  • 6 airbags (frontais, laterais e de cortina)
  • Controle de velocidade adaptativo (ACC)
  • Câmera multiview (MVC)
  • Alerta de ponto cego (BSW)
  • Alerta de distância frontal (DW)
  • Assistente de partida em rampa (HSA) e controle de estabilidade (ESC)
  • Sensor crepuscular
  • Sensor de estacionamento frontal e traseiro (UPA-F&R)
  • Monitoramento da pressão dos pneus (TPMS)
  • Assistente de frenagem de urgência com sinalização de alerta (AFU & AFD)
  • Farol alto inteligente (AHL)
  • Faróis 100% LED
  • Freio ABS
  • Câmbio e-shifter e paddle-shift (aletas para troca de marcha)
  • Modo ECO + Ecoscoring
  • Frenagem autônoma de emergência (com detecção de pedestres e ciclistas)
  • Teto biton preto Nacré

Fiat Pulse Impetus Hybrid

Fiat Pulse Impetus Hybrid 2026
Fiat Pulse Impetus Hybrid está entre as opções mais baratas do segmento nos modelos topo de linha Crédito: Divulgação

Entre as opções mais baratas do segmento, o Fiat Pulse se junta ao Yaris Cross como os únicos modelos com versões híbridas. A configuração Impetus foi escolhida para a lista, ao invés da topo de linha Abarth, justamente pelo fato de também ser eletrificada, competindo assim diretamente com o Yaris Cross Hybrid.

A tecnologia utilizada pela Fiat, no entanto, é a híbrida leve, que gera um consumo de combustível menor comparado a carros a combustão, mas não chega ao mesmo nível de economia do híbrido convencional – caso do Yaris Cross. Com isso, o consumo do Fiat Pulse Impetus Hybrid é de 13,4 km/l na cidade e 14,4 km/l na estrada.

O motor do modelo é 1.0 turbo flex e entrega 130 cv de potência e 20,4 kgfm de torque, valores acima do apresentado pelo SUV da Toyota. A transmissão é CVT e as dimensões são de 4,09 m de comprimento, 2,53 m de entre-eixos, 1,77 m de largura e 1,54 m de altura. O porta-malas tem capacidade de 320 litros.

Veja os principais itens de série:

  • ASR (Controle eletrônico de tração)
  • Banco traseiro bipartido 60/40 e com assentos rebatíveis
  • Câmera traseira em alta definição com linhas adaptativas
  • Central multimídia com tela de 10,1" touchscreen, Apple Car Play e Android Auto wireless, Comandos de Voz, Bluetooth, MP3, Rádio AM/FM, Porta USB (2): USB Tipo A e Tipo C
  • Comandos de áudio e painel de instrumentos no volante
  • Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
  • Drive by Wire (Controle eletrônico de aceleração)
  • ESP (Controle Eletrônico de Estabilidade)
  • ESS (Sinalização de frenagem de emergência)
  • Faróis diurnos em LED (DRL)
  • Faróis em LED
  • Freios ABS com EBD
  • Função "Follow me Home"
  • Gear Shift Indicator (Indicador de troca de marcha)
  • Grade Preta normal com Logo Fiat e Fiat Flag
  • Hill holder (Assistente de partida em rampa)
  • Hodômetro digital (total e parcial)
  • Monitoramento de pressão dos pneus
  • Keyless Entry'n Go
  • Lane Change (Função auxiliar para acionamento das setas indicando trocas de faixa)
  • Lanterna traseira em LED
  • Modo Sport com botão de acionamento no volante
  • Paddle-shifters
  • Partida Remota via chave canivete
  • Piloto automático (Cruise Control)
  • Sensor de chuva e crepuscular
  • Sensor de estacionamento traseiro
  • TC+ (Electronic Locker)
  • Teto bicolor
  • Volante com revestimento em couro
  • Carregador de celular por indução

Honda WR-V EXL

Na versão topo de linha EXL, o Honda WR-V tem preços a partir de R$ 152.100.
Na versão topo de linha EXL, o Honda WR-V tem preços a partir de R$ 152.100. Crédito: Honda/Divulgação

A versão EXL do Honda WR-V sai por R$ 152.100 e vem equipada com um motor 1.5 aspirado flex, que entrega 126 cv de potência e 15,8 kgfm de torque. A transmissão é CVT e o modelo tem consumo de 12 km/l na cidade e 12,8 km/l, quando abastecido a gasolina.

As dimensões de 4,32 m de comprimento, 2,65 m entre eixos, 1,79 m de largura e 1,65 m de altura são um pouco maiores que as do Yaris Cross. O porta-malas é consideravelmente mais espaçoso, com capacidade de 458 litros.

Veja os principais itens de série:

  • Lanternas traseiras em LED
  • Barras longitudinais no teto
  • Antena tipo Tubarão
  • Limpador de para-brisa com função intermitente
  • Espelhos retrovisores na cor do veículo com indicadores em LED e rebatimento elétrico automático
  • Conjunto óptico com DRL em LED - Luzes de Rodagem Diurna
  • Faróis com acendimento automático (sensor crepuscular)
  • Faróis de neblina em LED
  • Chave com função Smart Entry com controle remoto, abertura e destravamento das portas por sensor aproximação na chave
  • Sensores de estacionamento traseiro com aviso sonoro
  • Ar-condicionado Automático com ventilação para os bancos traseiros
  • Partida remota (myHonda Connect)
  • Sistema myHonda Connect
  • Carregador por indução (sem fio) para celular
  • Painel digital TFT de alta resolução (Thin-Film Transistor) de 7''
  • Multimídia 10'' com interface sem-fio para smartphones com Apple CarPlay e Android Auto com Voice Tag
  • Botão de partida do motor (START/STOP)
  • 4 alto-falantes
  • Revestimento dos bancos em couro
  • Alavanca de seta com One-Touch (pisca três vezes com um toque)
  • Coluna de direção ajustável em altura e profundidade
  • Tomada 12 Volts Dianteira e Traseira
  • ACC - Sistema que auxilia o motorista a manter uma distância segura em relação ao veículo detectado à sua frente
  • CMBS - Sistema de acionamento de freios ao detectar uma possível colisão frontal com o objetivo de mitigar acidentes
  • LKAS - Sistema que detecta as faixas de rodagem e ajusta a direção com o objetivo de auxiliar o motorista a manter o veículo centralizado nas linhas de marcação
  • RDM - Sistema que detecta a saída da pista e ajusta a direção com o objetivo de evitar a sua evasão e possíveis acidentes
  • AHB - Ajuste automático de farol Sistema de assistência automática de farol alto, que se ajusta de acordo com a situação

Nissan Kait Exclusive

Nissan Kait 2026
O Nissan Kait chegou ao Brasil no final de 2025, com um motor 1.6 aspirado flex de 113 cv e 15,2 kgfm. Crédito: Nissan/Divulgação

Disponível por a partir de R$ 152.990 na versão topo Exclusive, o Nissan Kait conta com um motor 1.6 aspirado flex, que entrega 113 cv de potência e 15,2 kgfm de torque. A transmissão é CVT e o consumo, a gasolina, é de 11 km/l na cidade e 12,5 km/l na estrada.

As dimensões são bastante próximas do Yaris Cross, com 4,30 m de comprimento, 2,61 m de entre-eixos, 1,76 m de largura e 1,61 m de altura. A capacidade do porta-malas, no entanto, é maior, de 432 litros.

Veja os principais itens de série:

  • Faróis full LED
  • Lanternas traseiras em LED
  • Rodas de liga leve estilo “blades” de 17”
  • Sensor crepuscular
  • Ar-condicionado automático e digital
  • Bancos com revestimento premium
  • Bancos dianteiros com tecnologia Zero Gravity
  • Carregador de celular por indução
  • Chave inteligente presencial
  • Faróis com regulagem elétrica de altura e sistemas “Welcome” e “Follow me Home”
  • Painel com revestimento premium
  • Painel de instrumentos digital de 7”
  • Seletor de modo de condução (Sport)
  • Sistema eletrônico de ignição (Push Start)
  • Volante com acabamento premium
  • Alerta de colisão frontal com assistente inteligente de frenagem e detecção de pedestre
  • Alerta de ponto cego
  • Alerta de tráfego cruzado traseiro
  • Alerta inteligente de atenção do motorista
  • Alerta inteligente e assistente de prevenção de mudança de faixa
  • Visão 360º inteligente e detector de objetos em movimento
  • Controle de cruzeiro adaptativo de velocidade e distância
  • Controle de tração e estabilidade
  • Freios ABS com controle eletrônico de frenagem e assistência de frenagem
  • Luzes de condução diurna em LED
  • Sensor de estacionamento traseiro
  • Sistema de monitoramento de pressão dos pneus
  • Sistema inteligente de partida em rampa
  • 4 alto-falantes
  • Multimídia Pioneer com display touchscreen colorido de 9”, Bluetooth e conexão sem fio para Apple Carplay e Android Auto

Jeep Renegade Sahara

Jeep Renegade 2025
Com preços a partir de R$ 175.990, o Renegade Sahara tem um motor 1.3 turbo flex que entrega 176 cv e 27,5 kgfm. Crédito: Jeep/Divulgação

A versão do Jeep Renegade escolhida para a lista foi a Sahara, que também tem como foco o uso urbano, diferentemente da topo de linha Willys, mais voltada para a direção off-road. Com preços a partir de R$ 175.990, o SUV tem um motor 1.3 turbo flex que entrega 176 cv e 27,5 kgfm, acoplado a uma transmissão automática de seis marchas. O consumo é de 11,1 km/l na cidade e 12,4 km/l na estrada.

O Jeep Renegade Sahara tem 4,26 m de comprimento, 2,57 m de entre-eixos, 1,80 m de largura e 1,70 m de altura, além de um porta-malas com capacidade de 320 litros.

Veja os principais itens de série:

  • Adventure Intelligence
  • Comutação automática dos faróis
  • Paddle Shifters (Aletas para mudança de marcha no volante)
  • Rodas em liga leve aro 18"
  • Sensor de chuva
  • Sensores de estacionamento dianteiro e traseiro
  • Teto Solar Elétrico e Panorâmico Command View
  • Adventure Intelligence Jeep
  • Freios ABS
  • Apple Carplay e Android Auto com espelhamento sem fio
  • Ar-condicionado digital dualzone
  • Aviso de mudança de faixas
  • Bancos em couro
  • Câmera de estacionamento traseira
  • Central multimidia com tela de 8,4"
  • Chave canivete com telecomando para abertura das portas
  • Comandos do sistema de áudio e bluetooth no volante
  • Computador de Bordo (distância, consumo médio, consumo instantâneo, autonomia, velocidade média e tempo de percurso)
  • Controle de Estabilidade (ESC)
  • Controle de Tração
  • Controle eletrônico anti capotamento
  • Detector de fadiga do motorista
  • Faróis Full LED com assinatura em LED
  • Freio de estacionamento eletrônico
  • Frenagem autônoma de emergência (car to car)
  • HSA (Hill Start Assist)
  • Jeep Healthy Cabin
  • Jeep Traction Control+
  • Keyless Entry n Go
  • Lanternas em LED
  • Luz de rodagem diurna (DRL) em LED
  • Panic break assist
  • Partida remota
  • Piloto automático
  • Quadro de instrumentos de alta resolução TFT de 7" personalizável
  • Reconhecimento de placas de trânsito
  • Seis airbags (Frontais, laterais e de cortina)
  • Sistema de áudio com 6 alto falantes, USB e Bluetooth
  • Sistema de monitoramento de pressão dos pneus
  • Sistema Start&Stop (desligamento/acionamento automático do motor)
  • Volante com acabamento em couro
  • Wireless Charger (Carregador do Celular por Indução)

BYD Yuan Pro

BYD Yuan Pro
O BYD Yuan Pro é 100% elétrico e custa menos do que a versão topo de linha do Yaris Cross Hybrid. Crédito: BYD/Divulgação

Entre os consumidores que estão mais abertos aos carros eletrificados, o BYD Yuan Pro pode ser um concorrente direto do Yaris Cross Hybrid. Por R$ 182.990, o SUV 100% elétrico da BYD entrega 177 cv de potência e 29,5 kgfm de torque, com transmissão automática de seis marchas e autonomia de 250 km.

O utilitário chinês também é relativamente maior do que o modelo da Toyota, com 4,31 m de comprimento, 2,62 m de entre-eixos, 1,83 m de largura e 1,67 m de altura. No entanto, o porta-malas é significativamente menor, com capacidade de 265 litros.

Veja os principais itens de série:

  • Faróis dianteiros de LED
  • Luz central dianteira tipo contínua
  • Faróis automáticos (acendimento automático)
  • Luzes diurnas de LED
  • Função "Follow Me Home"
  • Lanterna traseira de LED
  • Painel de instrumentos de 8,8" em LCD
  • Volante multifuncional
  • Carregamento sem fio para celular
  • Bancos com revestimento premium sustentável
  • Iluminação ambiente interna multicolor
  • Sistema de direção assistida elétrica (C-EPS)
  • Freios ABS
  • Controle de tração
  • Sistema de distribuição eletrônica da força de frenagem
  • Assistência de partida em rampas
  • Função de frenagem confortável
  • Controle de cruzeiro
  • Sistema direto de monitoramento de pressão dos pneus (TPMS)
  • Controle Eletrônico de Estabilidade (VDC)
  • Freio de estacionamento eletrônico
  • Sensor de estacionamento dianteiro com 2 radares
  • Sensor de estacionamento traseiro com 4 radares
  • Chave presencial
  • Airbag frontal do motorista
  • Airbag frontal do passageiro
  • Airbags laterais dianteiras
  • Airbags de cortina lateral (dianteira e traseira)
  • Aviso sonoro de cinto de segurança do motorista não afivelado
  • Aviso de cinto de segurança traseiro não afivelado

VW Nivus GTS

Volkswagen Nivus GTS 2025
O Nivus GTS custa a partir de R$ 189.690 e tem um motor 1.4 turbo flex. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Outro modelo da Volkswagen que compete no segmento dos compactos é o Nivus, cuja versão esportiva topo de linha GTS custa a partir de R$ 189.690. Diferentemente do Tera, o modelo conta com um motor 1.4, mas que também é turbo flex, e entrega 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque. A transmissão é automática de seis velocidades.

O Nivus tem 4,27 m de comprimento, 2,56 m de entre-eixos, 1,75 m de largura e 1,49 m de altura, sendo menor do que o Yaris Cross, mas tem uma capacidade maior do porta-malas, de 415 litros. O consumo do modelo, a gasolina, é de 11,6 km/l na cidade e 14,2 km/l na estrada.

Veja os principais itens de série:

  • "ACC" - Controle adaptativo de velocidade e distância
  • "ESS"- Alerta de frenagem de emergência
  • 6 Airbags (2 frontais, com desativação do lado do passageiro, 2 laterais dianteiros e 2 de cortina)
  • 6 alto-falantes
  • Acabamento esportivo "GTS"
  • AEB- Frenagem autônoma de emergência para ACC
  • Ar-condicionado com controle eletrônico de temperatura "Climatronic"
  • Bancos dianteiros esportivos
  • Câmera traseira
  • Carregamento de celular por indução
  • Controle eletrônico de estabilidade (ESC) e Controle de tração (ASR)
  • Desembaçador, limpador e lavador do vidro traseiro
  • Detector de fadiga
  • Detector de ponto cego e assistente traseiro de saída de vaga
  • Faróis em LED com função Coming & Leaving home e luz de condução diurna
  • Faróis em LED com luz de condução diurna
  • HHC (Hill Hold Control) - Assistente para partida em subidas
  • Iluminação ambiente em LED
  • Indicador de perda de pressão dos pneus e sistema de frenagem automática pós-colisão
  • Kessy - Acesso ao veículo sem o uso da chave e botão para partida do motor
  • Keyless - sistema de alarme anti-furto com comando remoto
  • Lanternas traseiras em LED com iluminação integrada
  • Light Bar - Faixa de luz em LED na grade frontal
  • Logotipo GTS
  • Luzes de leitura dianteira e traseiras
  • Manopla da alavanca de câmbio em couro
  • Painel de instrumentos digital de 10,25"
  • Park Assist - Assistente de estacionamento dianteiro, traseiro e lateral
  • Revestimentos dos bancos em couro artificial
  • Rodas de liga leve 17" escurecidas com acabamento diamantado
  • Seleção de modo de condução
  • Sensores de chuva e crepuscular
  • Sistema Start-Stop
  • Teto pintado na cor Preto Ninja
  • Travel Assist - Assistente de condução para permanência na faixa e controle adaptivo de velocidade e distância
  • VW Play Connect 10,1" Serviços remotos e internet exclusiva para o infotainment, consulte concessionário e saiba mais

Hyundai Creta N-Line

Novo Hyundai Creta 2027 N Line
Na linha 2027 do Hyundai Creta, a versão N Line passou a ser a topo de gama. Crédito: Hyundai/Divulgação

Com um preço superior ao do Yaris Cross, de R$ 206.990, o Hyundai Creta N Line também conta com uma motorização mais interessante. O motor que equipa a topo de linha do SUV é 1.6 turbo flex e entrega 176 cv de potência e 27 kgfm, acoplado a uma transmissão automatizada de dupla embreagem de sete velocidades.

As dimensões não são muito diferentes do utilitário da Toyota, com 4,33 m de comprimento, 2,61 m de entre-eixos, 1,79 m de largura e 1,63 de altura. O porta-malas tem capacidade de 422 litros.

Recém-lançada no Brasil, a versão N Line linha 2027 do Creta ainda não teve o consumo de combustível divulgado.

Veja os principais itens de série:

  • Seis airbags 
  • Freios ABS com EBD
  • Controle de tração e de estabilidade eletrônico
  • Assistente de partida em rampa
  • Sinalização de frenagem de emergência
  • Sistema de monitoramento de pressão dos pneus
  • Controle de velocidade de cruzeiro 
  • Smart key
  • Sistema stop & go
  • Sensor crepuscular 
  • Sensor de estacionamento traseiro e câmera de ré
  • Assistente de permanência em faixa
  • Assistente de tráfego cruzado traseiro 
  • Câmera para monitoramento de ponto cego no painel de instrumentos
  • Farol alto adaptativo 
  • Ar-condicionado digital de duas zonas
  • Saídas do ar-condicionado para o banco traseiro
  • Faróis e setas indicadoras de direção na dianteira em LED
  • Sensor de estacionamento dianteiro
  • Freio de estacionamento eletrônico
  • Banco do motorista com ventilação
  • Sistema de frenagem autônoma
  • Borboletas para trocas manuais no volante
  • Câmera com visão 360º
  • Controle de cruzeiro adaptativo 
  • Central multimídia e painel de instrumentos digital com telas de 10,25”
  • Conexão sem fio com Apple CarPlay e Android Auto
  • Lanternas traseiras de LED
  • Teto solar panorâmico
  • Grade frontal com acabamento exclusivo
  • Novas rodas diamantadas de 18”
  • Modo de direção “Smart”, “Sport”, “Eco” e “Normal”
  • Bancos, volante e alavanca de câmbio com acabamento exclusivo e teto preto

