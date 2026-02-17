Home
Liderança da Fiat no Brasil começa sexto ano seguido mirando o futuro

Daniel Dias

Agência Flashmotors

Agência / [email protected]

Publicado em 17 de fevereiro de 2026 às 08:00

 - Atualizado em 3 horas

História dos cinco anos de liderança da Fiat no Brasil
O “quinquênio” de liderança da Fiat é comandado pela picape Strada, que atingiu o primeiro lugar de vendas no país Crédito: Divulgação

Ao fechar janeiro na liderança de vendas no mercado brasileiro, a Fiat completou um ciclo de cinco anos na posição, iniciado no primeiro mês de 2021. A marca italiana chega ao feito justamente quando se prepara para comemorar 50 anos de sua chegada ao Brasil, precisamente em 9 de julho de 1976, com a abertura da fábrica de Betim (MG) – uma das maiores do mundo – e o famigerado 147.

Liderança da Fiat no Brasil começa sexto ano seguido mirando o futuro

E o “quinquênio” de liderança da Fiat – comandado pela picape Strada, que atingiu o primeiro lugar de vendas no país exatamente ao lado da empresa – não mostra o menor sinal de arrefecimento, muito pelo contrário. “Este ano é muito especial para a Fiat do Brasil. Iniciar mais um ano na liderança é importante e demonstra a força do nosso portfólio de produtos, alinhado às demandas dos brasileiros. Estamos animados e preparamos muitas novidades para 2026”, reforça Frederico Battaglia, presidente das marcas Fiat e Abarth para a América do Sul.

Um resultado mais expressivo que o da Fiat foi conquistado apenas pela agora segunda colocada no ranking brasileiro de vendas: a Volkswagen.

História dos cinco anos de liderança da Fiat no Brasil
Nos cinco anos de protagonismo da Fiat, ela partiu de 431.035 unidades vendidas em 2021, depara 533.710 no ano passado Crédito: Divulgação

A marca alemã reinou absoluta por 27 anos seguidos, de 1987 a 2014, puxada pelo fenômeno Gol, que ocupou a ponta do ranking nesse período. Aquela hegemonia se iniciou na segunda metade da década de 80 e se estendeu até 2014, quando o Fiat Palio assumiu a liderança após mudanças nas exigências de segurança. Lançado em 1980 para substituir o Fusca, o Gol se consolidou com sua trajetória no mercado nacional, alcançando a liderança de vendas e fortalecendo a marca.

Cinco anos de protagonismo

História dos cinco anos de liderança da Fiat no Brasil
Fiat Argo permaneceu entre os mais vendidos, ocupando a quarta colocação no mês, com mais de 5.100 unidades Crédito: Divulgação

Nos cinco anos de protagonismo da Fiat, ela partiu de 431.035 unidades vendidas em 2021, de 430.202 em 2022, de 475.517 em 2023, de 521.282 em 2024 e de 533.710 no ano passado, sempre com mais de 20% de participação de mercado, com a Strada completando 2025 com 142.891 emplacamentos. Antes, a General Motors ficou em primeiro em 2020, quando tinha o automóvel mais vendido, o hatch Onix, com 135.351 unidades comercializadas naquele ano.

A marca norte-americana teve 338.549 emplacamentos em 2020, com 17,3% de “market share”, à frente da Volkswagen (327.683 e 16,8%) e da Fiat (321.836 e 16,5%). Agora, a Fiat segue trilhando sua trajetória de sucesso. Em janeiro, foram mais de 34 mil unidades vendidas e 21% de participação, representando um avanço de 1,1% sobre dezembro de 2025, enquanto a Strada começa o sexto ano seguido como o automóvel mais emplacado do país, superando 10.500 unidades em janeiro.

História dos cinco anos de liderança da Fiat no Brasil
Em janeiro, foram mais de 34 mil unidades vendidas e 21% de participação, representando um avanço de 1,1% sobre dezembro de 2025 Crédito: Divulgação

Já o Fiat Argo permaneceu entre os mais vendidos, ocupando a quarta colocação no mês, com mais de 5.100 unidades. A Fiat é destaque em diferentes segmentos do mercado. A marca lidera entre as picapes, com 46,5% do segmento, tendo a Strada na primeira colocação entre as compactas e a Toro nas intermediárias. E estreou em 2023 na concorrida categoria das picapes médias com a Titano. O Fiorino segue comandando entre os furgões compactos e o Scudo nos veículos estritamente comerciais.

Entre os hatches, a Fiat faz bonito com o Argo e o subcompacto Mobi e é dona do mercado na Argentina com o sedã compacto Cronos, onde é produzido. O cenário de comando da Fiat nas vendas no Brasil foi marcado pela renovação de seu portfólio em 2021, com forte presença de picapes e o ingresso no universo dos SUVs, com a chegada do Pulse e, pouco depois, do Fastback.

História dos cinco anos de liderança da Fiat no Brasil
Entre os hatches, a Fiat faz bonito com o Argo e o subcompacto Mobi Crédito: Divulgação

Os principais modelos disponíveis naquele ano se iniciavam pela “virada de chave” da Strada, que estreou no modelo 2021 cortando o “cordão umbilical” com o Palio e assumindo identidade própria. Portanto, os anos de liderança da picape compacta coincidem com sua segunda geração.

Apresentada em 2016 e produzida no Polo Automotivo de Goiana (PE), a Toro foi renovada em 2021. O modelo não inventou o segmento de picapes intermediárias – posto que pertence à Renault Oroch –, mas foi quem melhor o interpretou, tomando para si o primeiro lugar de vendas desde o início de sua trajetória. Resumidamente, 2021 foi um ano de transição em que a Fiat focou em SUVs (Pulse), atualizou sua picape intermediária (Toro) e atingiu a primeira colocação na geral de carros com a Strada.

História dos cinco anos de liderança da Fiat no Brasil
Apresentada em 2016 e produzida no Polo Automotivo de Goiana (PE), a Toro foi renovada em 2021 Crédito: Divulgação

A Fiat consolidou naquele ano a liderança no mercado brasileiro com uma gama renovada, alicerçada em picapes e hatches, além de preparar a entrada no segmento de SUVs. A linha foi marcada pela nova geração da Strada, pelas reestilizações no Argo e no Mobi e pelo fim de modelos mais antigos, com dois mais evidentes: o Uno e o Grand Siena.

Transição de modelos

A Fiat costuma fazer com competência a transição de seus modelos para abrir espaço para outros. Surgido no Brasil em 1984, sempre com inspiração no italiano Panda, o Uno saiu de linha definitivamente no final de 2021. Após 37 anos de produção e mais de quatro milhões de unidades comercializadas, o Uno encerrou sua trajetória com a série especial de despedida Ciao – que no idioma italiano pode significar tanto uma saudação de boas-vindas quanto de despedida –, limitada a 250 unidades.

História dos cinco anos de liderança da Fiat no Brasil
A Fiat está programando um grande plano para comemorar seu cinquentenário de atuação no mercado brasileiro Crédito: Divulgação

No Brasil, o modelo foi retirado de linha para dar mais espaço ao Mobi. Produzido de 1997 a 2018 e derivado do Palio, o Siena também marcou época no Brasil, preferido especialmente por taxistas, pelo bom espaço interno e no porta-malas, e pela versão Tetrafuel, que podia ser abastecida com GNV, saindo pronto de fábrica. Para substituí-lo, a Fiat veio com o Grand Siena, reprisando o sucesso de seu antecessor.

O modelo foi fabricado de 2012 a 2021, coexistindo com o Siena, mas com identidade e tamanho próprios. O Grand Siena – como modelo 2022 – foi retirado de linha no final de 2021 em nome do Cronos, derivado do Argo e surgido três anos antes, com um projeto muito mais moderno.

O presente no topo, o futuro em movimento

História dos cinco anos de liderança da Fiat no Brasil
Está previsto para este ano um novo carro a ser produzido em Betim, chamado internamente de “Novo Argo/Projeto F1H”, com base no Grande Panda europeu Crédito: Divulgação

A Fiat está programando um grande plano para comemorar seu cinquentenário de atuação no mercado brasileiro, completado em 9 de julho, com a marca italiana pertencente à Stellantis focando a data na renovação de seu portfólio, na eletrificação e em grandes investimentos. Os principais preparativos e ações incluem lançamentos históricos e novos modelos, com anúncio de cinco novidades inéditas até 2030.

A Fiat pretende não deixar passar a oportunidade para celebrar seus 50 anos de Brasil e apagar de vez seus primeiros anos por aqui, quando era taxada quase como um “patinho feio” em meio às gigantes pré-estabelecidas no país há muito tempo: Volkswagen, Chevrolet e Ford.

História dos cinco anos de liderança da Fiat no Brasil
A marca italiana integra o plano da Stellantis de investir R$ 30 bilhões no Brasil e na América do Sul de 2025 a 2030 Crédito: Divulgação

Está previsto para este ano um novo carro a ser produzido em Betim, chamado internamente de “Novo Argo/Projeto F1H”, com base no Grande Panda europeu. O modelo deve ser um hatch mais moderno para substituir o Argo atual, acrescentando versões com a tecnologia Bio-Hybrid, já utilizada no Pulse e no Fastback e nos Peugeot 208 e 2008.

A marca italiana integra o plano da Stellantis de investir R$ 30 bilhões no Brasil e na América do Sul de 2025 a 2030, projetando 40 novos produtos e tecnologias híbridas/elétricas. Nas celebrações dos 50 anos, a fábrica de Betim – berço da Fiat no Brasil – será o centro das comemorações, com o lançamento de carros eletrificados inéditos. A Fiat está fortalecendo também a estratégia de tecnologia híbrida leve da Stellantis (a Bio-Hybrid) para se manter na liderança, com o objetivo de lançar um novo modelo por ano até o final da década.

