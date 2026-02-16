SUV médio Boreal abre um novo capítulo na história da Renault no Brasil

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 08:00
No final de 2025, a Renault apresentou seu principal modelo do ano: o SUV médio Boreal. O lançamento se soma ao Kardian, introduzido em 2024, como parte da nova ofensiva da marca no segmento de utilitários esportivos no Brasil. Integrante central da estratégia “International Game Plan 2024-2027”, o Boreal chegou ao mercado em três versões: Evolution, de entrada, por R$ 179.990, Techno, intermediária, por R$ 199.990, e Iconic, topo de linha, avaliada nesta reportagem, por R$ 214.990.
Com 4,55 metros de comprimento, 2,08 metros de largura (com retrovisores), 1,65 metro de altura (com a barra de teto) e 2,70 metros de entre-eixos, o modelo é equipado com o motor 1.3 turbo TCe, que desenvolve até 163 cavalos de potência abastecido com etanol e 27,5 kgfm de torque tanto com gasolina quanto com etanol.
O conjunto é sempre associado ao câmbio automático EDC (Efficiente Dual Clutch) de dupla embreagem e 6 marchas, com opção de trocas sequenciais por meio de “paddles shiffters” localizados atrás do volante.
O Boreal é construído sobre a Renault Group Modular Platform (RGMP), arquitetura versátil que pode ser utilizada em diferentes tipos de veículos e com múltiplas motorizações. A base permite o desenvolvimento e a produção de modelos com até cinco metros de comprimento, entre-eixos variando de 2,6 a três metros e três diferentes larguras de seção traseira.
A RGPM também viabiliza a aplicação de avançadas tecnologias, como sistemas de assistência ao motorista – o Boreal tem até 24 dispositivos ADAS –, além de soluções de segurança passiva e eficiência na gestão energética. Concebido a partir do zero, o Boreal aposta em um design marcante. Com ele, a Renault reafirma sua ambição de se tornar uma referência no segmento de SUVs médios.
O visual da carroceria segue uma nova visão de estilo, entregando um veículo imponente, de proposta familiar e linguagem contemporânea. Para isso, o modelo adota a nova identidade de design da marca, tendo como pilares elementos fluidos na carroceria, curvas generosas e linhas equilibradas.
O interior foi desenvolvido para oferecer uma experiência conectada. Na versão “top” Iconic, o cockpit conta com painel de instrumentos digital de 10 polegadas, integrado à tela de 10 polegadas da central multimídia, formando um conjunto visual contínuo. A alavanca da transmissão do tipo “e-shifter” é compacta, enquanto o volante multifuncional se destaca pelo desenho sóbrio e elegante, com botões metálicos retroiluminados.
No conteúdo, o Boreal Iconic é a única variante equipada com rodas de liga leve de 19 polegadas (as outras duas têm 18 polegadas), com design “river” diamantado. De série, oferece faróis full-led, lanternas com indicadores de direção dinâmicos, ar-condicionado automático dual zone digital, com saídas para o banco traseiro, coluna de direção ajustável, quatro portas USB tipo C (duas na dianteira e duas na traseira), freio de estacionamento eletrônico e sistema multimídia OpenR de 10 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.
Em segurança, traz seis airbags, limitador de velocidade, controle de velocidade adaptativo inteligente (ACC), assistente de partida em rampa, sensores de estacionamento traseiros e dianteiros, câmera de ré, alerta de distância segura, frenagem automática de emergência frontal e em curvas, sensor de fadiga, alerta e assistente de permanência em faixa e reconhecimento de placas de velocidade.
A Iconic adiciona barras de teto longitudinais, antena tipo shark, painel de instrumentos digital de 10 polegadas, sistema multimídia OpenR com Google built-in, aplicativo My Renault e o sistema Multi-Sense, com comando rotativo e cinco modos de condução: “Eco”, “Sport”, “Comfort”, “Perso” (personalizável) e “Smart”.
Completam o pacote o teto solar panorâmico elétrico, a capota biton preta, os bancos dianteiros com ajustes elétricos, apoio lombar, função massagem e memória para o motorista, sistema de som premium Harman Kardon, tampa do porta-malas com função “hands free”, farol alto inteligente, câmera de 360 graus com visão 3D e assistentes de estacionamento e de parada de emergência.
O Boreal eleva a experiência conectada a um novo patamar. Com tecnologia interativa e interface Google nativa, o novo SUV médio da Renault transforma a cabine em uma extensão digital do cotidiano do motorista. É o primeiro veículo produzido no Brasil com o Google Automotive Services, oferecendo o Google Maps, o Google Assistant e o Google Play integrados aos dois displays do painel.
O modelo conta ainda com atualizações FOTA (“firmware over-the-air”), feitas remotamente e sem fio, que abrangem o sistema de infoentretenimento, os dispositivos de assistência ao motorista, o cluster e a conectividade.
Isso abre caminho para uma manutenção inteligente, com alertas, monitoramento do estado do veículo e recomendações de revisões por meio da interface do aplicativo My Renault. O Boreal integra o “Human First Program”, voltado à proteção não apenas dos ocupantes, mas também de pedestres e ciclistas.
A parte superior do painel utiliza materiais de toque macio, elevando a sensação de conforto e refinamento. Alguns elementos da cabine recebem detalhes gravados a laser, que interagem com a iluminação ambiente. Na versão Iconic, os bancos revestidos na cor Azul Mercure reforçam a exclusividade do ambiente. O painel duplo horizontal OpenR, inspirado nos elétricos Renault 5 E-Tech e Renault 4 E-Tech, organiza as informações de forma clara, tecnológica e fluida.
Segundo a Renault, a função “Manutenção Conectada” emite alertas programados de revisões, por tempo ou quilometragem, além de avisos em caso de anomalias detectadas pelo sistema. São três níveis de alerta: informativo, recomendação de contato com a concessionária e aviso de imobilização imediata do veículo.
O aplicativo My Renault permite ainda acompanhar dados como quilometragem, autonomia, nível de combustível, acionamento remoto da buzina e dos faróis para facilitar a localização em estacionamentos. O aplicativo permite também o acesso aos manuais do veículo via smartphone.
Durante todo o período de testes, o Boreal Iconic se mostrou um SUV equilibrado, forte e altamente conectado. Avaliado em diferentes condições de uso – trânsito urbano, rodovias e trechos de serra com curvas variadas –, o modelo manteve sempre comportamento previsível e seguro, mesmo quando exigido com maior intensidade.
O motor 1.3 turbo TCe de quatro cilindros entrega até 163 cavalos a 5.250 rpm e 27,5 kgfm de torque já a 1.750 rpm, trabalhando em harmonia com o câmbio automático EDC de 6 marchas e dupla embreagem. Enquanto uma marcha está engatada, a seguinte permanece pré-selecionada, garantindo respostas rápidas e trocas suaves.
As trocas sequenciais por “borboletas” no volante adicionam um toque esportivo, embora o modo automático seja suficiente para aproveitar o conjunto com conforto e eficiência – desmontando, de quebra, o velho mito de que o brasileiro só aprecia câmbio manual.
Teste do Renault Boreal Iconic
O comportamento dinâmico é complementado pelos 24 sistemas ADAS, com destaque para o Active Driver Assist, que combina controle de cruzeiro adaptativo com função stop&go e centralização de faixa, permitindo condução semiautônoma de nível 2. Somam-se a ele o alerta de tráfego cruzado traseiro, os assistentes de estacionamento semiautomáticos, o assistente de parada de emergência, a partida em rampa e a manutenção de faixa em tráfego contrário.
A câmera 360 graus com visão aérea virtual impressiona pela precisão, especialmente em manobras, enquanto o farol alto automático, a frenagem autônoma de emergência, os sensores de estacionamento em todas as direções e o monitoramento de fadiga reforçam o foco em segurança.
O Boreal nasce para abrir um novo capítulo na história da Renault no Brasil. E vai além: após um período prolongado ao volante, fica claro que o modelo extrapola sua missão inicial ao unir qualidade de acabamento, conectividade avançada, prazer ao dirigir e elevado nível de segurança – tudo isso sem passar despercebido por onde circula. O Boreal é, de fato, muito bonito.
