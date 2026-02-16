Limiar de uma nova era

SUV médio Boreal abre um novo capítulo na história da Renault no Brasil

Modelo foi o lançamento mais importante da marca no ano passado e se soma ao Kardian, introduzido em 2024, como parte da nova ofensiva da montadora francesa no segmento de utilitários esportivos no Brasil

Agência Flashmotors Agência / [email protected]

Publicado em 16 de fevereiro de 2026 às 08:00

Boreal chegou ao mercado em três versões: Evolution, de entrada, Techno, intermediária, e Iconic, topo de linha Crédito: Rodolfo Bührer/Renault Divulgação

No final de 2025, a Renault apresentou seu principal modelo do ano: o SUV médio Boreal. O lançamento se soma ao Kardian, introduzido em 2024, como parte da nova ofensiva da marca no segmento de utilitários esportivos no Brasil. Integrante central da estratégia “International Game Plan 2024-2027”, o Boreal chegou ao mercado em três versões: Evolution, de entrada, por R$ 179.990, Techno, intermediária, por R$ 199.990, e Iconic, topo de linha, avaliada nesta reportagem, por R$ 214.990.

Com 4,55 metros de comprimento, 2,08 metros de largura (com retrovisores), 1,65 metro de altura (com a barra de teto) e 2,70 metros de entre-eixos, o modelo é equipado com o motor 1.3 turbo TCe, que desenvolve até 163 cavalos de potência abastecido com etanol e 27,5 kgfm de torque tanto com gasolina quanto com etanol.

O conjunto é sempre associado ao câmbio automático EDC (Efficiente Dual Clutch) de dupla embreagem e 6 marchas, com opção de trocas sequenciais por meio de “paddles shiffters” localizados atrás do volante.

Modelo tem 4,55 metros de comprimento, 2,08 metros de largura (com retrovisores), 1,65 metro de altura (com a barra de teto) e 2,70 metros de entre-eixos Crédito: Rodolfo Bührer/Renault Divulgação

O Boreal é construído sobre a Renault Group Modular Platform (RGMP), arquitetura versátil que pode ser utilizada em diferentes tipos de veículos e com múltiplas motorizações. A base permite o desenvolvimento e a produção de modelos com até cinco metros de comprimento, entre-eixos variando de 2,6 a três metros e três diferentes larguras de seção traseira.

A RGPM também viabiliza a aplicação de avançadas tecnologias, como sistemas de assistência ao motorista – o Boreal tem até 24 dispositivos ADAS –, além de soluções de segurança passiva e eficiência na gestão energética. Concebido a partir do zero, o Boreal aposta em um design marcante. Com ele, a Renault reafirma sua ambição de se tornar uma referência no segmento de SUVs médios.

O visual da carroceria segue uma nova visão de estilo, entregando um veículo imponente, de proposta familiar e linguagem contemporânea. Para isso, o modelo adota a nova identidade de design da marca, tendo como pilares elementos fluidos na carroceria, curvas generosas e linhas equilibradas.

O visual da carroceria segue uma nova visão de estilo, entregando um veículo imponente, de proposta familiar e linguagem contemporânea Crédito: Rodolfo Bührer/Renault Divulgação

O interior foi desenvolvido para oferecer uma experiência conectada. Na versão “top” Iconic, o cockpit conta com painel de instrumentos digital de 10 polegadas, integrado à tela de 10 polegadas da central multimídia, formando um conjunto visual contínuo. A alavanca da transmissão do tipo “e-shifter” é compacta, enquanto o volante multifuncional se destaca pelo desenho sóbrio e elegante, com botões metálicos retroiluminados.

No conteúdo, o Boreal Iconic é a única variante equipada com rodas de liga leve de 19 polegadas (as outras duas têm 18 polegadas), com design “river” diamantado. De série, oferece faróis full-led, lanternas com indicadores de direção dinâmicos, ar-condicionado automático dual zone digital, com saídas para o banco traseiro, coluna de direção ajustável, quatro portas USB tipo C (duas na dianteira e duas na traseira), freio de estacionamento eletrônico e sistema multimídia OpenR de 10 polegadas com espelhamento sem fio para Android Auto e Apple CarPlay.

Em segurança, traz seis airbags, limitador de velocidade, controle de velocidade adaptativo inteligente (ACC), assistente de partida em rampa, sensores de estacionamento traseiros e dianteiros, câmera de ré, alerta de distância segura, frenagem automática de emergência frontal e em curvas, sensor de fadiga, alerta e assistente de permanência em faixa e reconhecimento de placas de velocidade.

A Iconic adiciona barras de teto longitudinais, antena tipo shark, painel de instrumentos digital de 10 polegadas, sistema multimídia OpenR com Google built-in, aplicativo My Renault e o sistema Multi-Sense, com comando rotativo e cinco modos de condução: “Eco”, “Sport”, “Comfort”, “Perso” (personalizável) e “Smart”.

Completam o pacote o teto solar panorâmico elétrico, a capota biton preta, os bancos dianteiros com ajustes elétricos, apoio lombar, função massagem e memória para o motorista, sistema de som premium Harman Kardon, tampa do porta-malas com função “hands free”, farol alto inteligente, câmera de 360 graus com visão 3D e assistentes de estacionamento e de parada de emergência.

Experiência a bordo:conexão sempre alerta

A tampa do porta-malas tem função “hands free” Crédito: Rodolfo Bührer/Renault Divulgação

O Boreal eleva a experiência conectada a um novo patamar. Com tecnologia interativa e interface Google nativa, o novo SUV médio da Renault transforma a cabine em uma extensão digital do cotidiano do motorista. É o primeiro veículo produzido no Brasil com o Google Automotive Services, oferecendo o Google Maps, o Google Assistant e o Google Play integrados aos dois displays do painel.

O modelo conta ainda com atualizações FOTA (“firmware over-the-air”), feitas remotamente e sem fio, que abrangem o sistema de infoentretenimento, os dispositivos de assistência ao motorista, o cluster e a conectividade.

Isso abre caminho para uma manutenção inteligente, com alertas, monitoramento do estado do veículo e recomendações de revisões por meio da interface do aplicativo My Renault. O Boreal integra o “Human First Program”, voltado à proteção não apenas dos ocupantes, mas também de pedestres e ciclistas.

O Boreal integra o “Human First Program”, voltado à proteção não apenas dos ocupantes, mas também de pedestres e ciclistas Crédito: Rodolfo Bührer/Renault Divulgação

A parte superior do painel utiliza materiais de toque macio, elevando a sensação de conforto e refinamento. Alguns elementos da cabine recebem detalhes gravados a laser, que interagem com a iluminação ambiente. Na versão Iconic, os bancos revestidos na cor Azul Mercure reforçam a exclusividade do ambiente. O painel duplo horizontal OpenR, inspirado nos elétricos Renault 5 E-Tech e Renault 4 E-Tech, organiza as informações de forma clara, tecnológica e fluida.

Segundo a Renault, a função “Manutenção Conectada” emite alertas programados de revisões, por tempo ou quilometragem, além de avisos em caso de anomalias detectadas pelo sistema. São três níveis de alerta: informativo, recomendação de contato com a concessionária e aviso de imobilização imediata do veículo.

O aplicativo My Renault permite ainda acompanhar dados como quilometragem, autonomia, nível de combustível, acionamento remoto da buzina e dos faróis para facilitar a localização em estacionamentos. O aplicativo permite também o acesso aos manuais do veículo via smartphone.

Impressões ao dirigir: segurança como norte

De série, oferece faróis full-led, lanternas com indicadores de direção dinâmicos Crédito: Rodolfo Bührer/Renault Divulgação

Durante todo o período de testes, o Boreal Iconic se mostrou um SUV equilibrado, forte e altamente conectado. Avaliado em diferentes condições de uso – trânsito urbano, rodovias e trechos de serra com curvas variadas –, o modelo manteve sempre comportamento previsível e seguro, mesmo quando exigido com maior intensidade.

O motor 1.3 turbo TCe de quatro cilindros entrega até 163 cavalos a 5.250 rpm e 27,5 kgfm de torque já a 1.750 rpm, trabalhando em harmonia com o câmbio automático EDC de 6 marchas e dupla embreagem. Enquanto uma marcha está engatada, a seguinte permanece pré-selecionada, garantindo respostas rápidas e trocas suaves.

As trocas sequenciais por “borboletas” no volante adicionam um toque esportivo, embora o modo automático seja suficiente para aproveitar o conjunto com conforto e eficiência – desmontando, de quebra, o velho mito de que o brasileiro só aprecia câmbio manual.

Teste do Renault Boreal Iconic 1 de 4

O comportamento dinâmico é complementado pelos 24 sistemas ADAS, com destaque para o Active Driver Assist, que combina controle de cruzeiro adaptativo com função stop&go e centralização de faixa, permitindo condução semiautônoma de nível 2. Somam-se a ele o alerta de tráfego cruzado traseiro, os assistentes de estacionamento semiautomáticos, o assistente de parada de emergência, a partida em rampa e a manutenção de faixa em tráfego contrário.

A câmera 360 graus com visão aérea virtual impressiona pela precisão, especialmente em manobras, enquanto o farol alto automático, a frenagem autônoma de emergência, os sensores de estacionamento em todas as direções e o monitoramento de fadiga reforçam o foco em segurança.

O Boreal nasce para abrir um novo capítulo na história da Renault no Brasil. E vai além: após um período prolongado ao volante, fica claro que o modelo extrapola sua missão inicial ao unir qualidade de acabamento, conectividade avançada, prazer ao dirigir e elevado nível de segurança – tudo isso sem passar despercebido por onde circula. O Boreal é, de fato, muito bonito.

Ficha técnica

Renault Boreal Iconic

Motor : turbo, 1.333 cm³, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, injeção direta central (GDI), bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida, taxa de compressão 10.5:1

: turbo, 1.333 cm³, quatro cilindros em linha, 16 válvulas, injeção direta central (GDI), bicombustível (etanol e/ou gasolina), refrigeração líquida, taxa de compressão 10.5:1 Potência : 163 cv a 5.250 rpm (etanol), 156 cv a 5 mil rpm (gasolina)

: 163 cv a 5.250 rpm (etanol), 156 cv a 5 mil rpm (gasolina) Torque : 27,5 kgfm a 1.750 rpm (etanol), 27,5 kgfm a 2 mil rpm (gasolina)

: 27,5 kgfm a 1.750 rpm (etanol), 27,5 kgfm a 2 mil rpm (gasolina) Câmbio : automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem úmida de 6 velocidades com opção de trocas via aletas (“paddles shifters”) no volante

: automático EDC (Efficient Dual Clutch) de dupla embreagem úmida de 6 velocidades com opção de trocas via aletas (“paddles shifters”) no volante Tração : dianteira

: dianteira Aceleração de zero a 100 km/h : 9,5s (etanol), 9,8s (gasolina)

: 9,5s (etanol), 9,8s (gasolina) Velocidade máxima : 180 km/h (limitada eletronicamente)

: 180 km/h (limitada eletronicamente) Direção : assistência elétrica

: assistência elétrica Carroceria : SUV tamanho médio, cinco lugares, quatro portas

: SUV tamanho médio, cinco lugares, quatro portas Dimensões : 4,55 metros de comprimento, 2,08 metros (c/retrovisores), 1,84 metro (s/retrovisores), 1,64 metro (s/barra), 1,65 metro (c/barra), 2,70 metros de entre-eixos

: 4,55 metros de comprimento, 2,08 metros (c/retrovisores), 1,84 metro (s/retrovisores), 1,64 metro (s/barra), 1,65 metro (c/barra), 2,70 metros de entre-eixos Altura livre em relação ao solo : 21,3 cm

: 21,3 cm Ângulo de entrada: 22,2 graus

Ângulo de saída : 26,6 graus

: 26,6 graus Sistema de freio : discos ventilados na frente (296 mm) e atrás (280 mm), com ABS e EBD

: discos ventilados na frente (296 mm) e atrás (280 mm), com ABS e EBD Suspensão : dianteira, tipo MacPherson, rodas independentes, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais, barra estabilizadora, braços oscilantes inferiores, traseira, eixo de torção, barra estabilizadora, rodas semi-independentes, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais

: dianteira, tipo MacPherson, rodas independentes, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais, barra estabilizadora, braços oscilantes inferiores, traseira, eixo de torção, barra estabilizadora, rodas semi-independentes, amortecedores hidráulicos, molas helicoidais Rodas e pneus : liga leve de 19 polegadas, 205/55 R19

: liga leve de 19 polegadas, 205/55 R19 Tanque de combustível : 50 litros

: 50 litros Consumo (Inmetro) : 11,2 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada (gasolina), 7,8 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada (etanol)

: 11,2 km/l na cidade e 13,6 km/l na estrada (gasolina), 7,8 km/l na cidade e 9,4 km/l na estrada (etanol) Peso em ordem de march a: 1.438 kg

a: 1.438 kg Preço: R$ 214.990

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta