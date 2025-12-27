Dicas de especialistas

Viagem de férias: como preparar o carro para pegar a estrada

Com o aumento das temperaturas, viagens longas e veículos com muitos anos de uso nas estradas, número de ocorrências envolvendo falhas tende a aumentar na estação mais quente do ano; veja como se prevenir

Publicado em 27 de dezembro de 2025 às 08:31

Durante o verão, com as férias escolares e festas de fim de ano, muitos brasileiros pegam as estradas para viajar. Crédito: Shutterstock

Com a chegada das férias de verão, Natal e ano novo, muitos brasileiros se preparam para viajar de carro. No entanto, para pegar a estrada é preciso ter alguns cuidados com o veículo, tanto para trajetos curtos quanto para viagens mais longas, para evitar dores de cabeça e até mesmo acidentes.

Somado às temperaturas altas e trajetos longos, um fator determinante para a preocupação dobrada nessa época do ano é a idade média dos veículos em circulação no Brasil. Segundo dados do Sindicato Nacional da Indústria de Componentes para Veículos Automotores (Sindipeças), esse número chegou a 10 anos e 11 meses em 2024, com alguns ultrapassando 11 anos em média.

“Em uma frota envelhecida, o fator tempo pesa tanto quanto a quilometragem, pois correias, mangueiras, vedadores, componentes elétricos e fluidos se degradam por envelhecimento químico e térmico mesmo com rodagem anual baixa. Por isso, a revisão pré-viagem não se limita a veículos ‘problemáticos’. Ela responde a um cenário estrutural em que grande parte dos carros circula em uma faixa etária que exige disciplina maior de manutenção”, destaca o gerente de Vendas do Aftermarket da Fuchs, Marcelo Martini.

Martini ressalta, ainda, que as principais causas de falhas em veículos nos feriados incluem pneus com desgaste próximo do limite ou calibragem inadequada, sistemas de freio sem revisão recente, superaquecimento decorrente de problemas no arrefecimento, baterias no fim da vida útil e falhas associadas à lubrificação.

“Um automóvel que passa horas em temperatura elevada, carregado e com rotações constantes entra em condição de uso severo, sobretudo em descidas de serra, com maior demanda térmica sobre o motor, esforço adicional sobre pneus e freios e consumo elétrico mais alto, especialmente pelo uso contínuo de ar-condicionado, faróis e carregadores”, pontua.

Com isso em mente, Motor A Gazeta traz algumas dicas de especialistas para evitar perrengues na hora de viajar de carro no verão. Confira:

Faça a revisão

Especialistas destacam que é importante fazer uma revisão do carro antes de viagens longas. Crédito: Freepik

Antes de qualquer coisa, é importante fazer uma revisão completa do carro, para avaliar diversos componentes, como os pneus, freios, fluidos e o sistema de iluminação. Segundo o gerente de serviços da Contauto, Michel Rodrigues, a manutenção preventiva é a melhor forma de evitar imprevistos na estrada.

“Uma revisão feita com antecedência garante mais segurança, economia e tranquilidade para o motorista e os passageiros, além de reduzir o risco de paradas inesperadas durante a viagem”, destaca.

Atenção aos pneus e à suspensão

É importante verificar o estado de desgaste, calibragem e se há bolhas ou cortes nos pneus, inclusive no estepe. Crédito: Shutterstock

Segundo o CEO da Carflix, Alan Ladeia, um dos principais pontos de atenção no carro são os pneus, que são causas comuns de acidentes – não só no verão. Por isso, ele recomenda verificar o estado de desgaste, calibragem e se há bolhas ou cortes nos pneus, inclusive no estepe.

“Pneus bem calibrados e suspensão em bom estado garantem estabilidade e conforto, importantíssimo em viagens com muitas curvas. Isso evita prejuízos como desgaste irregular e risco de falha mecânica”, destaca.

Além do bom estado dos pneus, inspecionar a fixação da suspensão é fundamental, para garantir que parafusos e porcas de kits de suspensão e freio permaneçam fixados, mesmo sob vibração intensa.

A importância da lubrificação

O óleo é responsável por reduzir atrito, auxiliar no controle térmico e manter contaminantes em suspensão dentro do motor. Crédito: Shutterstock

Em um cenário de superaquecimento e uso do veículo por longos períodos de tempo, a lubrificação se torna um fator ainda mais importante. Marcelo Martini, da Fuchs, explica que o óleo é responsável por reduzir atrito, auxiliar no controle térmico e manter contaminantes em suspensão dentro do motor.

“Na estrada, o propulsor trabalha de forma contínua e sob carga relativamente alta. Isso acelera a oxidação do óleo e o consumo natural, sobretudo quando o produto já está no limite de troca ou fora da especificação recomendada no manual. Óleo envelhecido perde aditivos, altera a viscosidade operacional e circula com menor capacidade de formar película protetora”, afirma.

Os resultados disto são o aumento do atrito interno, a elevação da temperatura e o desgaste acelerado. Se o nível do óleo estiver baixo, a perda de pressão pode ocorrer em momentos de maior exigência, como subidas longas, ultrapassagens ou congestionamentos sob calor intenso, podendo gerar consequências graves.

“A orientação técnica mais importante é respeitar o intervalo por tempo e por quilometragem, considerando o que ocorrer primeiro, e usar a viscosidade e a norma indicadas pelo fabricante, uma vez que o motor foi projetado para operar com aquele conjunto de propriedades”, destaca Martini.

Além do óleo e do filtro, o sistema de arrefecimento também precisa ser verificado, principalmente o nível, a proporção correta de aditivo e a integridade de mangueiras e radiador.

Verifique os freios

Viagens longas costumam gerar um desgaste maior dos componentes do sistema de freio do veículo. Por isso, é importante avaliar o desgaste de pastilhas e discos, e o estado do fluido, que absorve umidade ao longo do tempo e perde eficiência térmica.

Cuidado com o sistema elétrico

Outros fatores cruciais para a segurança – sua e de outros motoristas – são o sistema de iluminação do veículo, que inclui faróis, setas e luz de freio, e os limpadores de para-brisa. Esses equipamentos são especialmente importantes à noite, na chuva ou em trechos de serra, permitindo que os motoristas enxerguem a rodovia e que pessoas do lado de fora vejam o veículo.

Além disso, a verificação antecipada desses itens ajuda a evitar multas durante a viagem.

Escolha bem o combustível

Antes de pegar a estrada, é importante encher o tanque no posto em que está habituado a fazer o abastecimento. Crédito: Pixabay

Segundo Ivan Neri Júnior, engenheiro de aplicações da Henkel, antes de pegar a estrada, é importante encher o tanque no posto em que está habituado a fazer o abastecimento.

“Caso precise completar ao longo do percurso, faça a escolha por locais em que tenham bandeiras conhecidas para, assim, evitar qualquer transtorno com combustível ‘batizado’, o que pode comprometer partes importantes do automóvel”, pontua.

Planejamento é essencial

Feita a revisão do veículo, é hora de se preparar para pegar a estrada. Isso inclui se certificar de que está levando documentos do veículo e habilitação, além de itens de segurança como triângulo, macaco, chave de roda, lanterna, extintor, água e um kit básico de primeiros socorros.

Além disso, o planejamento da rota que será percorrida ajuda a evitar contratempos e acidentes. Nesse sentido, os especialistas recomendam sair em horários menos movimentados, para evitar congestionamentos, e mapear paradas regulares para descanso, já que o cansaço diminui os reflexos e prejudica a atenção no trânsito.

Responsabilidade e consciência

Além de preparar o carro e planejar a rota, o especialista no setor automotivo e CEO da Carflix, Alan Ladeia, reforça que a forma de dirigir também faz toda a diferença.

“Muitos acidentes poderiam ser evitados com atitudes simples, como não beber antes de dirigir, respeitar os limites de velocidade e manter atenção redobrada em trechos com maior movimento. Com o aumento do fluxo nas rodovias nas festas de fim de ano, é ainda mais importante manter a calma, respeitar a sinalização e zelar pela segurança de todos”, destaca.

