Confira 8 lançamentos de motos confirmados para o Brasil em 2026

Veículos de duas rodas registraram recordes de vendas nos últimos dois anos e mercado projeta crescimento para 2026; veja as novidades que já foram confirmadas para este ano

Agência Flashmotors Agência

Publicado em 18 de fevereiro de 2026 às 08:00 - Atualizado em 2 horas

Novos modelos desembarcam no Brasil neste ano de olho nas projeções otimistas de crescimento do mercado nacional de duas rodas. Crédito: Divulgação

Após recordes históricos em 2024 e 2025, a perspectiva para o mercado de motos no Brasil indica a continuação de um ciclo forte de crescimento em 2026. Projeções da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) sugerem que as vendas de motocicletas podem atingir cerca de 2,4 milhões de unidades em 2026, colocando este como o principal meio de transporte individual e de carga rápida no país.

Depois de chegar a 2,19 milhões de unidades emplacadas em 2025, o mercado de duas rodas deve manter o aquecimento em 2026, impulsionado pela demanda por mobilidade acessível, pelo uso profissional e pelos lançamentos previstos.

Além disso, a produção no Polo Industrial de Manaus (PIM) – principal fonte de abastecimento do mercado nacional – deve se manter acima de dois milhões de unidades, atendendo à demanda interna aquecida. O mercado brasileiro passará por uma renovação com a chegada de novas montadoras, aumentando a competitividade e a oferta de produtos.

A CFMoto, por exemplo, confirmou a vinda de modelos como as aventureiras Ibex 450 e 700 e as estradeiras CL-C 450, enquanto a Voge, parceira da BMW, também expandirá sua linha no Brasil. Com os novos lançamentos, a expectativa é de maior oferta de tecnologia embarcada (conectividade, painéis digitais e segurança) a preços mais equilibrados, devido à maior concorrência.

Também entram em vigor regras mais rígidas do Contran para ciclomotores e bicicletas elétricas. Veículos acima de mil watts, com velocidade superior a 32 km/h, e scooters elétricas precisarão de registro para circular, além de licenciamento, emplacamento e porte de CNH.

A exigência de itens de segurança e habilitação deve formalizar o mercado de elétricas, retirando de circulação modelos de baixa performance sem a devida documentação.

Veja a seguir os modelos que já foram confirmados para o Brasil em 2026:

Honda CB1000 Hornet

A Honda CB1000 Hornet ainda não tem data certa para chegar ao Brasil, mas já foi apresentada no Festival Interlagos 2025 e deve estrear ainda em 2026. Crédito: Divulgação

Embora sem uma data específica, a CB1000 Hornet está prevista para chegar ao Brasil em 2026. Apresentada no Festival Interlagos 2025, a nova Hornet herda o motor da CBR1000RR Fireblade de 2017, com 152 cavalos de potência e 10,19 kgfm de torque.

O quadro de longarina dupla de aço, a suspensão Showa ajustável e o amortecedor Pro-link são os destaques para manter o equilíbrio da naked entre desempenho e estabilidade. O design destaca faróis com projetor duplo de led, subquadro traseiro em estilo treliça e tanque exclusivo.

Além disso, o painel de TFT colorido traz três modos de pilotagem e conectividade com Android e iOS via Honda RoadSync.

CFMoto Ibex 450

A CFMoto Ibex 450 conta com um propulsor bicilíndrico de 44 cv e 4,2 kgfm. Crédito: Divulgação

Um dos modelos já confirmados da chinesa CFMoto é a Ibex 450, chamada de MT450 em outros países, com motor bicilíndrico de 44 cavalos e 4,2 kgfm de torque, rodas raiadas de 21 polegadas na frente e 18 polegadas atrás, com pneus sem câmara. Apontada como uma das melhores motocicletas do mundo em seu segmento, o modelo muda o nome para “Ibex” para se distanciar da nomenclatura “MT”, já registrada no Brasil por sua rival Yamaha.

Royal Enfield Bear 650

O motor bicilíndrico da Royal Enfield Bear 650 entrega 47 cavalos e 5,7 kgfm. Crédito: Divulgação

A linha da centenária Royal Enfield crescerá no Brasil em 2026, com a nova Scrambler Bear 650 já confirmada. Com base na Interceptor 650 e visual inspirado na Big Bear Run, a Bear 650 chega ao Brasil com motor bicilíndrico de 648 cm³, 47 cavalos de potência e 5,7 kgfm de torque, quadro reforçado, suspensão dianteira invertida de 130 milímetros de curso e traseira de 115 milímetros.

Avelloz AZ170 Bravo

A Avelloz AZ170 Bravo vem equipada com motor de 170 cc e entrega 18,3 cv de potência e 1,5 kgfm de torque. Crédito: Divulgação

Nova street nacional, a Avelloz AZ170 Bravo tem lançamento previsto para o segundo semestre deste ano, candidatando-se a brigar no segmento de 160/170 cc. Equipada com motor de 170 cc em parceria com a Loncin, a AZ170 Bravo tem 18,3 cavalos e 1,5 kgfm de torque, constituindo-se como uma boa arma para manter a marca brasileira entre as cinco mais vendidas no mercado nacional.

Shineray SBM 250 Trail

A SBM 250 Trail, da Shineray, fará parte da linha premium da marca e deve chegar já no começo de 2026. Crédito: Divulgação

A linha premium da Shineray ganhará, já no começo de 2026, a SBM 250 Trail, com motor de 31 cavalos de potência e 2,6 kgfm de torque, além de câmbio de 6 marchas. A nova moto traz rodas de 19 polegadas (dianteira) e 17 polegadas (traseira) e deve competir com modelos consagrados do segmento trail, como a Honda XRE 300 Sahara, a Honda Tornado e a Yamaha Lander 250.

Triumph Tracker 400

A Triumph Tracker 400 é baseada na Speed 400, na Scrambler 400 e na Thruxton 400, mas tem visual próprio. Crédito: Divulgação

A Tracker 400 já está confirmada para o Brasil, com base na Speed 400, na Scrambler 400 e na Thruxton 400, mas com visual próprio. A nova moto traz motor monocilíndrico de 398 cm³, 41,4 cavalos e 3,8 kgfm de torque, garfo dianteiro invertido, monoamortecedor traseiro ajustável, freios com pinça radial de quatro pistões, guidão clip-on, pedaleiras recuadas e painel analógico-digital.

BMW R 12 G/S

Com chegada prevista para fevereiro, a BMW R 12 GS vem equipada com motor boxer de 1.170 cm³. Crédito: Divulgação

Devendo desembarcar no Brasil já em fevereiro, a R 12 G/S ganha nova versão, a Option 719, limitada a 60 unidades. Produzida em Manaus (AM), a moto é equipada com motor boxer de 1.170 cm³, entregando 109 cavalos de potência a 7 mil rpm e 11,7 kgfm de torque a 6.500 rpm. Na onda nostálgica, a BMW resolveu desenvolver sua própria aventureira inspirada em seu passado de conquistas.

Voge DS900X

A Voge DS900X traz um motor bicilíndrico de 95 cavalos e 9,5 kgfm de torque. Crédito: Divulgação

A Voge é a mais nova atração chinesa no Brasil, com a DS900X sendo a primeira moto da marca confirmada para chegar ao país. O modelo traz motor bicilíndrico de 95 cavalos e 9,5 kgfm de torque, além de controle de tração, mapas de potência, ABS, radar e câmera integrada. A moto acrescenta quatro modos de condução, controle de cruzeiro, assistente de mudanças e sistema de frenagem combinado TCS+ABS.

