Yamaha NMAX 2026 reforça aposta em tecnologia, conectividade e eficiência no segmento

Equipada com motor de 160 cilindradas, modelo utiliza tecnologias exclusivas na categoria, como o cilindro em DiASil, que contribui para a dissipação de calor e maior eficiência do conjunto

Publicado em 23 de janeiro de 2026 às 01:58 - Atualizado em 2 horas

A linha 2026 da Yamaha NMAX ABS Connected chega ao mercado brasileiro com uma atualização pontual, uma nova opção de cor

A linha 2026 da Yamaha NMAX ABS Connected chega ao mercado brasileiro com uma atualização pontual, porém, estratégica: uma nova opção de cor, que se soma a um pacote técnico já consolidado entre as scooters de média cilindrada. cvo.

Equipada com motor de 160 cilindradas, a NMAX utiliza tecnologias exclusivas na categoria, como o cilindro em DiASil, que contribui para a dissipação de calor e maior eficiência do conjunto, e o sistema de atuação de válvula variável (VVA).

O recurso ajusta o funcionamento das válvulas conforme a rotação e a carga do motor, garantindo torque em baixas rotações e desempenho mais consistente em regimes mais elevados. O resultado são 15,1 cavalos de potência a 8 mil rpm e 1,4 kgfm de torque a 6.500 rpm, sempre aliados à transmissão automática do tipo CVT.

O foco em eficiência aparece também no sistema inteligente stop&start, que desliga o motor em paradas curtas

O foco em eficiência aparece também no sistema inteligente stop&start, que desliga o motor em paradas curtas e o religa automaticamente ao acelerar. A solução contribui para a redução do consumo de combustível e das emissões de poluentes, ampliando a autonomia proporcionada pelo tanque de 7,1 litros – atributo valorizado no uso urbano.

No campo da segurança e da condução, a NMAX ABS Connected 2026 oferece controle de tração, recurso ainda pouco comum no segmento, que amplia a estabilidade em pisos de baixa aderência. O sistema de freios conta com discos de 230 milímetros nas duas rodas e ABS de série.

A experiência do usuário é complementada por soluções de conveniência e conectividade. O sistema Smart Key permite partida por aproximação, enquanto o Answer Back facilita a localização da scooter em estacionamentos por meio de sinais luminosos e sonoros.

No campo da segurança e da condução, a NMAX ABS Connected 2026 oferece controle de tração

O painel 100% digital em estilo “blackout” reúne informações como indicadores do ABS, controle de tração, stop&start, Smart Key, temperatura do motor, dados de consumo, função “Eco” e atuação do VVA. A conectividade é um dos principais diferenciais do modelo.

Por meio do aplicativo Yamaha Motorcycle Connect (Y-Connect), o usuário pode acompanhar indicadores de uso e performance, programar manutenções, localizar o veículo estacionado e compartilhar rotas. O painel também exibe alertas de chamadas, mensagens e status da bateria do smartphone conectado via Bluetooth.

No aspecto ergonômico, a NMAX mantém um conjunto voltado ao conforto no uso diário. O assento em dois níveis é amplo e anatômico, aliado a um generoso espaço para os pés e a um compartimento sob o banco capaz de acomodar um capacete fechado. A iluminação full-led reforça o apelo tecnológico e contribui para maior eficiência luminosa.

Visualmente, as linhas de carenagem e o desenho do assento preservam a identidade moderna e sofisticada do modelo. Para a linha 2026, a scooter estreia a cor Racing Blue (azul metálico), que se incorpora às opções Magma Brown (marrom fosco) e Solar Red (vermelho sólido).

Com preço sugerido de R$ 23.290 (além de frete), quatro anos de garantia e o programa Revisão Preço Fixo, a NMAX ABS Connected 2026 reforça sua proposta como uma scooter urbana madura.

Ao integrar tecnologia embarcada, eficiência mecânica e recursos de conectividade, o modelo se posiciona como uma opção consistente para consumidores que buscam praticidade sem abrir mão de desempenho e sofisticação no dia a dia.

