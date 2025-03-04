Yamaha R3 Connected ganha design inspirado na YZR-M1 da MotoGP

O motor bicilíndrico de 321 cc de quatro tempos, oito válvulas e refrigeração líquida entrega 41,3 cavalos de potência a 10.750 rpm e torque de 3 kgfm a 9 mil rpm Crédito: Yamaha/Divulgação

A Yamaha apresenta a nova R3 Connected no Brasil, pouco tempo após seu lançamento na Europa. A esportiva traz um design inspirado na YZR-M1 da MotoGP e novas tecnologias, como conectividade e embreagem assistida e deslizante. Movida pelo êxito global da Yamaha na competição até a categoria master da MotoGP, cada modelo da linha Supersport integra inovações tecnológicas e estéticas desenvolvidas nas pistas, tornando-as mais do que aptas para as ruas e estradas. A nova R3 Connected passou por atualizações importantes e ganhou tecnologias.

Estará disponível nas novas cores Tech White (branca perolizada) com detalhes na cor prismática Greenish Blue Pearl (muda de cor e reflete a luz de maneira especial) e X-Black (preta fosca), com rodas pretas, além da Racing Blue (azul metálica) com rodas azuis. O modelo começou a ser produzido em fevereiro e tem previsão de chegada às concessionárias durante o mês de março, com preço sugerido de R$ 36.990 (mais frete e seguro de frete), revisão com preço fixo e garantia de quatro anos.

Os fãs da Série R reconhecerão instantaneamente a nova R3 como um verdadeiro modelo Yamaha Supersport, com a nova frente mais agressiva, de “dois olhos” e quatro DRLs integrados à entrada de ar inspirada na YZR-M1 com novos defletores aerodinâmicos e farol de leds.

O modelo chega com novo painel de instrumentos de LCD estilo “Blackout”, tomada USB e conectividade para smartphone pelo Y-Connect Crédito: Yamaha/Divulgação

Embreagem assistida

Com uma nova carenagem, estreita e leve, e equipada com o motor bicilíndrico de 321 cc (já de acordo com as novas normas do Promot M5), a R3 Connected tem agora embreagem assistida e deslizante, que proporciona menor esforço no acionamento da alavanca e garante mais suavidade até mesmo nas reduções mais agressivas, novo painel de instrumentos de LCD estilo “Blackout”, uma prática tomada USB e conectividade para smartphone pelo Y-Connect.

O chassi compacto e leve proporciona o equilíbrio ideal entre força e rigidez, com suspensão dianteira invertida de especificações elevadas e um potente sistema de frenagem para incentivar os novos pilotos a sentirem mais confiança.

A R3 Connected tem 2,09 metros de comprimento, 73,5 centímetros de largura e 1,14 metros de altura, com 1,38 metros de distância entre os eixos e capacidade para 14,2 litros de gasolina no tanque. Pesa 171 quilos, com todos os fluidos. A altura do assento de apenas 78 centímetros torna fácil para os condutores colocarem os pés firmemente no chão e sentirem-se seguros quando param. O design da R3, inspirado no estilo e na aerodinâmica da YZR-M1 da MotoGP, tem um visual envolvente.

A traseira conta com nova lanterna e setas de leds Crédito: Yamaha/Divulgação

Na dianteira, a nova superesportiva ostenta um conjunto óptico de nova geração com iluminação full-led: novo farol com projetor, que unifica a luz baixa e alta, DRL (luz de rodagem diurna) e setas, tudo de leds. Os faróis se fundem à carenagem esculpida para criar um visual elegante e sofisticado, ao mesmo tempo em que complementa o desempenho aerodinâmico da moto. Na traseira, nova lanterna e setas de leds.

Abaixo da entrada de ar, que identifica a Série R, estão integrados os novos defletores de ar, derivados da YZR-M1. Em conjunto com as asas traseiras e a nova carenagem, proporcionam a máxima eficiência aerodinâmica à medida em que o ar flui ao longo do perfil da R3, com a carenagem em camadas reduzindo o arrasto aerodinâmico e aumentando a eficiência de refrigeração. Tanto para os mais experientes quanto para os pilotos iniciantes, independentemente da idade, a R3 transmite a sensação de velocidade, mesmo quando está parada.

Menos vibração

O motor bicilíndrico de 321 cc de quatro tempos, oito válvulas e refrigeração líquida, com a exclusiva tecnologia DiASil, que contribui para menor vibração, melhor dissipação de calor e ganho de desempenho, continua surpreendendo, tanto nas ruas quanto nas pistas, uma vez que entrega impressionantes, mas fáceis de controlar, 41,3 cavalos de potência a 10.750 rpm, 3 kgfm de torque a 9 mil rpm e taxa de compressão de 11,2:1, com uma relação peso-potência de 4,14 kg/cv.

A suspensão dianteira invertida de 37 milímetros de diâmetro e 130 milímetros de curso busca proporcionar estabilidade em todas as situações de condução e velocidade Crédito: Yamaha/Divulgação

O motor inclui pistões leves em alumínio forjado, para reduzir os níveis de vibração, bielas mais curtas e cilindros com o mesmo design da R1 para melhorar a eficiência do propulsor em termos de combustão e permitir que seja mais compacto. Uma nova caraterística chave para o desempenho superior da R3 é a inclusão de uma embreagem assistida e deslizante, que torna o câmbio de 6 velocidades mais suave, com reduções fluidas e uma sensação de maior controle no efeito do freio-motor. Isso ajuda a tornar a experiência de condução superesportiva mais acessível a mais pilotos.

A suspensão dianteira invertida de 37 milímetros de diâmetro e 130 milímetros de curso busca proporcionar estabilidade em todas as situações de condução e velocidade, com boa resposta da dianteira em curvas e durante frenagens. Já a suspensão traseira é monoshock, com sete regulagens na pré-carga da mola. A motocicleta está equipada com freios ABS nas duas rodas, com disco dianteiro de 298 milímetros e traseiro de 220 milímetros. Já os pneus têm as medidas 110/70 na frente e 140/70 atrás, sempre com 17 polegadas. As rodas são de liga leve.

O painel da R3 Connected exibe velocímetro, tacômetro, indicador de marcha, de combustível e de temperatura, relógio, enova luz indicadora de mudança de marcha e das luzes indicadoras de neutro (“N”), farol alto, pisca esquerdo e direito e advertência da pressão do óleo, do motor e do sistema antibloqueio do freio (ABS).