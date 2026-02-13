SUV compacto

Hyundai Creta ganha versão Action de R$ 119.990 para PCD e já está disponível no ES

Nova configuração está na faixa de veículos de até R$ 120 mil, sendo elegível a incentivos fiscais dedicados ao público de pessoas com deficiência; concessionárias projetam início das entregas para março deste ano

Publicado em 13 de fevereiro de 2026 às 16:27 - Atualizado há 39 minutos

A versão Action do Hyundai Creta 2026 é voltada para o público PCD. Crédito: Hyundai/Divulgação

A Hyundai anunciou o retorno da versão Action ao portfólio do Creta, com preço sugerido de R$ 119.990. Desenvolvida para atender a faixa de até R$ 120 mil, a nova configuração é elegível a incentivos fiscais dedicados ao público PCD (pessoas com deficiência) e já está disponível em concessionárias no Espírito Santo.

Agora com o visual da atual geração, o Creta Action é equipado com motor 1.0 TGDI flex de até 120 cv e 172 Nm de torque, associado ao câmbio automático de seis marchas. O SUV está disponível nas cores preto, prata e branco.

O modelo aposta em conforto e espaço interno como diferenciais para atender as necessidades do público PCD. O entre-eixos de 2.610 mm oferece espaço e conforto para os passageiros dos bancos traseiros e o porta-malas tem 422 litros, também com esse objetivo. As rodas são de 16” em liga leve.

Segundo o gerente Regional da Prime Hyundai, Ezequiel Duque, a expectativa da concessionária – que já disponibiliza o Creta Action 2026 – é positiva, por ser um produto alinhado ao perfil do mercado capixaba.

“O Creta Action chega como uma excelente oportunidade para os clientes que buscam um SUV com ótimo custo-benefício, confiabilidade e liquidez. Nossa expectativa é de realizar uma experiência única para o público de todo o estado do Espírito Santo, principalmente por ser um modelo que conversa diretamente com o momento do mercado, com preço competitivo, disponibilidade e entrega rápida", destaca.

As concessionárias Tai Motors (Hyundai) também já estão recebendo pedidos para a versão Action do Creta. Segundo o gerente da revendedora, Fábio Breda, as primeiras entregas estão previstas para o próximo mês de março.

O preço sugerido de R$ 119.990 não considera os descontos das tarifas de IPI e ICMS parcial, no caso de clientes PCD. Quando aplicadas as deduções de imposto, o SUV sai por R$ 104.750.

Itens de série

De série, o pacote de itens de segurança e conforto do modelo inclui seis airbags, freios ABS com EBD, controles eletrônicos de estabilidade e tração, assistente de partida em rampa, sinalização de frenagem de emergência e sistema de monitoramento da pressão dos pneus. Além disso, o modelo conta com alerta de presença no banco traseiro.

No quesito conforto e conveniência, o SUV conta com direção elétrica progressiva, volante com ajuste de altura e profundidade, controle de velocidade de cruzeiro, chave presencial (smart key), sistema stop & go, sensor crepuscular para acendimento automático dos faróis, ar-condicionado, iluminação no porta-malas e rodas de liga leve de 16 polegadas.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta