Renault Kardian 2026 ganha versão Iconic e amplia pacote de tecnologia

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:20
- Atualizado há 17 minutos
A Renault lança a linha 2026 do Kardian, introduzindo a versão Iconic como a nova configuração topo de gama. O modelo traz mais elementos focados em tecnologia e segurança com a inclusão de novas funcionalidades e acabamentos. O novo Kardian também traz o ecossistema My Renault, uma plataforma de soluções conectadas que oferece rastreamento, monitoramento e manutenção remota.
Todas as versões são equipadas com o motor turbo TCe de 125 cv e 220 Nm. A maioria das configurações utiliza o câmbio automático de dupla embreagem úmida (EDC), enquanto a versão Evolution mantém a opção de transmissão manual de seis velocidades.
O design do Kardian, que marcou a nova identidade visual da marca no país, é mantido. Com 4,12 metros de comprimento e 2,60 metros de entre-eixos e porta-malas de 358 litros. A funcionalidade das barras de teto modulares, que podem ser transformadas de longitudinais para transversais, é um diferencial do modelo.
A paleta de cores externas foi atualizada com a adição da cor Azul Iron. O Kardian passa a oferecer teto bitom em Prata Étoile, disponível em combinação com as cores Cinza Cassiopée e Preto Nacré, um opcional na versão Techno e de série na Iconic.
O interior da nova versão Iconic apresenta um acabamento com material têxtil na cor marrom, com pespontos claros que se estendem para as laterais das portas e painel. O console central elevado oferece 6 litros de capacidade para objetos, apoio de braço e quatro entradas USB-C, disponíveis a partir da versão Techno.
Nas versões Techno e Iconic, o modelo conta com carregador de smartphone por indução. A alavanca de marchas do tipo "e-shifter" e o freio de estacionamento eletrônico, disponíveis a partir da versão Techno, contribuem para um design interior mais limpo.
A principal inovação tecnológica é o novo painel de instrumentos digital de 10 polegadas e alta resolução na versão Iconic, que permite a personalização com diferentes layouts. O sistema multimídia OpenR Link de 10 polegadas, disponível nas versões Techno e Iconic e como opcional na Evolution, oferece navegabilidade inspirada em smartphones e é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O sistema de áudio conta com quatro modos de ambiência e a função Phantom Subwoofer, que busca melhorar a qualidade dos graves sem um subwoofer físico.
A nova central também integra o sistema Multiview de quatro câmeras, que agora incluem guias dinâmicas e função de zoom automático para manobras. O novo ecossistema My Renault, opcional nas versões Techno e Iconic, fornece serviços conectados como rastreamento veicular, monitoramento contra intrusos e alertas para revisões programadas e proativas.
A Renault reforçou o pacote de segurança do Kardian 2026. O Sistema de Frenagem Autônoma de Emergência (AEBS) e o Controle Adaptativo de Velocidade (ACC) passam a ser de série nas versões Techno e Iconic. O AEBS agora detecta pedestres e ciclistas. Outra novidade é o Farol Alto Inteligente (AHL), que ajusta automaticamente a intensidade do facho de luz para evitar ofuscamento. Essas novas tecnologias são possíveis graças à instalação de uma câmera monocular no para-brisa.
O modelo mantém outros sistemas de assistência, como Alerta de Ponto Cego, Câmera Multiview, e sensores de estacionamento frontal e traseiro. Em segurança passiva, todas as versões do Kardian são equipadas com seis airbags.
Authentic Turbo TCe câmbio EDC – R$ 119.990
Evolution Turbo TCe manual – R$ 113.690
Evolution Turbo TCe câmbio EDC – R$ 124.690
Techno Turbo TCe câmbio EDC – R$ 139.290
Iconic Turbo TCe câmbio EDC – R$ 149.990
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o