Mais conectado

Renault Kardian 2026 ganha versão Iconic e amplia pacote de tecnologia

SUV compacto da Renault amplia sua linha com a chegada da nova configuração topo de linha Iconic e ganha novo quadro de instrumentos de 10 polegadas

Publicado em 25 de agosto de 2025 às 17:20 - Atualizado há 17 minutos

O novo Renault Kardian 2026 em sua versão topo de linha, com a nova cor Azul Iron e teto bitom Crédito: Renault

A Renault lança a linha 2026 do Kardian, introduzindo a versão Iconic como a nova configuração topo de gama. O modelo traz mais elementos focados em tecnologia e segurança com a inclusão de novas funcionalidades e acabamentos. O novo Kardian também traz o ecossistema My Renault, uma plataforma de soluções conectadas que oferece rastreamento, monitoramento e manutenção remota.

Todas as versões são equipadas com o motor turbo TCe de 125 cv e 220 Nm. A maioria das configurações utiliza o câmbio automático de dupla embreagem úmida (EDC), enquanto a versão Evolution mantém a opção de transmissão manual de seis velocidades.

Design e cores

O design do Kardian, que marcou a nova identidade visual da marca no país, é mantido. Com 4,12 metros de comprimento e 2,60 metros de entre-eixos e porta-malas de 358 litros. A funcionalidade das barras de teto modulares, que podem ser transformadas de longitudinais para transversais, é um diferencial do modelo.

A paleta de cores externas foi atualizada com a adição da cor Azul Iron. O Kardian passa a oferecer teto bitom em Prata Étoile, disponível em combinação com as cores Cinza Cassiopée e Preto Nacré, um opcional na versão Techno e de série na Iconic.

Interior e conforto

O interior da nova versão Iconic apresenta um acabamento com material têxtil na cor marrom, com pespontos claros que se estendem para as laterais das portas e painel. O console central elevado oferece 6 litros de capacidade para objetos, apoio de braço e quatro entradas USB-C, disponíveis a partir da versão Techno.

Nas versões Techno e Iconic, o modelo conta com carregador de smartphone por indução. A alavanca de marchas do tipo "e-shifter" e o freio de estacionamento eletrônico, disponíveis a partir da versão Techno, contribuem para um design interior mais limpo.

Linha 2026 ganha novo quadro de instrumentos de 10” e alta resolução (na versão iconic), além do sistema openR link, de 10”, disponível de série nas versões techno e iconic e como opcional na evolution Crédito: Renault/Divulgação

Tecnologia e conectividade

A principal inovação tecnológica é o novo painel de instrumentos digital de 10 polegadas e alta resolução na versão Iconic, que permite a personalização com diferentes layouts. O sistema multimídia OpenR Link de 10 polegadas, disponível nas versões Techno e Iconic e como opcional na Evolution, oferece navegabilidade inspirada em smartphones e é compatível com Apple CarPlay e Android Auto sem fio. O sistema de áudio conta com quatro modos de ambiência e a função Phantom Subwoofer, que busca melhorar a qualidade dos graves sem um subwoofer físico.

A nova central também integra o sistema Multiview de quatro câmeras, que agora incluem guias dinâmicas e função de zoom automático para manobras. O novo ecossistema My Renault, opcional nas versões Techno e Iconic, fornece serviços conectados como rastreamento veicular, monitoramento contra intrusos e alertas para revisões programadas e proativas.

Segurança e assistência

A Renault reforçou o pacote de segurança do Kardian 2026. O Sistema de Frenagem Autônoma de Emergência (AEBS) e o Controle Adaptativo de Velocidade (ACC) passam a ser de série nas versões Techno e Iconic. O AEBS agora detecta pedestres e ciclistas. Outra novidade é o Farol Alto Inteligente (AHL), que ajusta automaticamente a intensidade do facho de luz para evitar ofuscamento. Essas novas tecnologias são possíveis graças à instalação de uma câmera monocular no para-brisa.

O modelo mantém outros sistemas de assistência, como Alerta de Ponto Cego, Câmera Multiview, e sensores de estacionamento frontal e traseiro. Em segurança passiva, todas as versões do Kardian são equipadas com seis airbags.

Novo Renault Kardian 2026 Crédito: Renault

Versões e preços

Authentic Turbo TCe câmbio EDC – R$ 119.990

6 airbags, controlador e limitador de velocidade, assistente de partida em rampa (HSA), sensores de estacionamento traseiro, controles de estabilidade e tração, monitoramento de pressão dos pneus, painel digital de 7”, ar-condicionado digital, retrovisores com ajuste elétrico, faróis e assinatura em LED, barras de teto modulares, roda flexwheel 16”, aerofólio traseiro, Start&Stop, volante com ajustes de altura e profundidade, vidro do motorista com função one-touch e transmissão EDC com paddle shifts.

Opcional: Pack AFS (protetor de cárter, câmera de ré e cobertura do porta-malas) – R$ 1.839.

Evolution Turbo TCe manual – R$ 113.690

Equipamentos da versão Authentic, mais roda flexwheel bitom 16”, protetor de cárter, cobertura do porta-malas e iluminação do porta-luvas, transmissão manual de 6 velocidades.



Opcional: pack multimídia (OpenR Link e câmera de ré) – R$ 1.200.

Evolution Turbo TCe câmbio EDC – R$ 124.690

Equipamentos da versão Evolution manual, mais transmissão EDC de seis velocidades.



Opcionais: Pack multimídia (OpenR Link e câmera de ré) – R$ 1.200 e Pack safety (ADAS e pack multimídia) – R$ 4.100.

Techno Turbo TCe câmbio EDC – R$ 139.290

Equipamentos da versão Evolution, mais controle de velocidade adaptativo (ACC), frenagem automática de emergência, alerta de colisão frontal (FCW), freio de estacionamento eletrônico, console elevado com apoio de braço, painéis e volante com revestimento premium, roda de liga leve 17” diamantadas bitom, chave presencial e acesso Hands-Free, partida remota, saídas USB-C traseiras, carregador por indução, Central OpenR Link de 10”, seis alto-falantes e câmera de ré.



Opcionais: Teto bitom – R$ 1.700 e Pack Connect Techno (serviços conectados) – R$ 2.400.

Iconic Turbo TCe câmbio EDC – R$ 149.990

Equipamentos da versão Techno, mais Câmera Multiview, alerta de ponto cego (BSW), alerta de distância segura (DW), acendimento automático dos faróis altos (AHL), sensores de estacionamento frontal, faróis de neblina em LED, sensor crepuscular, modos de condução Normal, Eco e Sport, iluminação interna personalizável, teto bitom preto Nacré ou prata Étoile, badge lateral “Iconic”, skis na cor prata acetinada e grade frontal em preto brilhante.



Opcional: Pack Connect Iconic (serviços conectados, revestimento premium e antena shark) – R$ 3.590.



Observação para todas as versões: Cor branca (+R$ 1.000) e pintura metálica (+R$ 1.900).

Nota do Editor 25/08/2025 - 17:19hrs Conteúdo desenvolvido por Inteligência Artificial com base no material divulgado pela Renault e revisado pela equipe de jornalistas da editoria Motor.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta