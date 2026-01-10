14 carros que vão chegar para movimentar o mercado automotivo em 2026

Versão do Fiat Grande Panda, Ram Dakota e Jeep Avenger estão entre os modelos que estreiam no Brasil em 2026. Crédito: Estúdio Criação/Divulgação

O ano de 2026 promete ser marcado por uma série de novidades no mercado automotivo brasileiro, com marcas tradicionais atualizando seus portfólios e recém-chegadas buscando conquistar espaço. Os lançamentos – alguns confirmados, outros especulados – serão de modelos dos mais diversos, incluindo hatches de entrada, SUVs, picapes, esportivos e muitos híbridos.

Pensando nisso, Motor A Gazeta reuniu alguns dos principais carros que têm lançamento previsto ou confirmado para 2026. Alguns dos modelos nesta lista, inclusive, já foram apresentados durante o Salão do Automóvel de São Paulo, enquanto outros foram flagrados em testes pelas ruas do Brasil.

Além disso, 2026 também marca o retorno de alguns modelos que já passaram pelo mercado brasileiro, como é o caso do Honda Prelude e do Nissan X-Trail, que chegam com algumas diferenças importantes em relação às gerações passadas.

Confira as principais novidades que chegam neste ano:

1 - Picape intermediária da BYD

A montadora chinesa deve ampliar a oferta de eletrificados no Brasil com uma picape médio-compacta híbrida, que já foi flagrada em testes no país e parece ser baseada no Song Pro. O modelo atuaria no segmento que grandes nomes, como Ram Rampage, Fiat Toro e até mesmo outro lançamento previsto para este ano, a Renault Niagara.

2 - Caoa Chery Tiggo 5X 2027 e Tiggo 5X HEV

Já em fase de pré-venda, o Caoa Chery Tiggo 5X 2027 estreia no Brasil em janeiro, com um design renovado, mais tecnologia e conectividade atualizada. O SUV urbano conta com um motor 1.5 TCI Turbo Flex, que entrega 150 cv de potência com etanol e torque máximo de 22,75 kgfm, também a etanol. A transmissão é CVT com nove marchas simuladas, que ganhou uma nova calibração para oferecer respostas mais rápidas e suaves.

Além do visual exterior redesenhado, a cabine do utilitário também recebeu novidades, incluindo uma tela Full HD de 20,5” em formato panorâmico, que integra o painel de instrumentos digital e a central multimídia. O preço da reserva do modelo é R$ 5 mil, mas o valor final ainda não foi revelado.

Durante o Salão do Automóvel de 2025, a marca também apresentou o Tiggo 5X HEV, que deve chegar no meio deste ano ao país. Espera-se que o conjunto utilizado no híbrido convencional seja semelhante ao do Omoda 5, que inclui um motor 1.5 flex e tem potência de cerca de 200 cv.

3 - Chevrolet Sonic

Imagem da traseira do Chevrolet Sonic, divulgada pela marca, mostra a assinatura luminosa em LED que conecta as lanternas. Crédito: Chevrolet/Divulgação

A Chevrolet planeja lançar, em 2026, um novo SUV de entrada da marca no mercado brasileiro: o Sonic. O compacto deve utilizar muito da arquitetura do Onix, incluindo as mesmas opções de motorização do hatch, e será produzido na fábrica da General Motors em Gravataí, no Rio Grande do Sul.

A GM, inclusive, já revelou uma imagem da traseira do SUV, com destaque para a assinatura luminosa em LED que conecta as lanternas.

4 - Fiat Grande Panda

A versão europeia do Grande Panda conta com um motor 1.2 turbo a gasolina e um elétrico de 48v. Crédito: AFPH

No ano em que a Fiat completa cinco décadas no Brasil, a montadora italiana deve lançar uma versão nacional do hatch europeu Grande Panda. No velho continente, o modelo conta com opções de motorização elétrica e híbrida leve – com um motor 1.2 turbo a gasolina e um elétrico de 48v.

A expectativa é que a versão que chega ao Brasil venha com adaptações pensadas para a realidade do mercado local. Isso inclui a utilização de motores da família Firefly e GSE. Além disso, o novo hatch deve chegar para substituir o Argo.

5 - GAC GS3

O primeiro modelo não eletrificado da GAC no Brasil, o GS3, deve ser lançado em março deste ano. Crédito: GAC/Divulgação

Em 2026, a GAC deve lançar o primeiro modelo não eletrificado da marca no Brasil, o GS3, que foi exibido no Salão do Automóvel de São Paulo. A expectativa é que o SUV seja lançado em março deste ano, com um motor 1.5 turbo da terceira geração, que entrega até 177 cv de potência e 27,5 kgfm de torque, com transmissão automatizada DCT de sete marchas.



Com essas características, o modelo pode estar vindo para concorrer com utilitários como o Hyundai Creta, o Honda HR-V, o Fiat Fastback, entre outros.

6 - Geely EX5 híbrido

O EX 5 da Geely ganhará uma versão híbrida em 2026. Crédito: Karine Nobre

Recém-chegada ao Brasil, a Geely está expandindo a atuação mercado brasileiro e anunciou, durante o Salão do Automóvel de São Paulo, qual será o primeiro veículo da marca fabricado no Brasil: o EX5 EM-i.

Trata-se de um híbrido plug-in que deve chegar ao país no primeiro semestre de 2026 e, no segundo semestre, começará a ser produzido nacionalmente, no Complexo Ayrton Senna, no Paraná. O modelo será montado sobre a plataforma Global Intelligent Electric Architecture (GEA), base global da Geely voltada para veículos híbridos e elétricos.

Na China, onde é comercializado como Galaxy Starship 7, o SUV conta com um motor 1.5 aspirado de 111 cv e um elétrico de 238 cv, além de uma autonomia elétrica de até 200 km no ciclo chinês CLTC.

7 - Honda Prelude

O Prelude da Honda tem motorização híbrida, a mesma que equipa o Civic híbrido, e sua potência é de 203 cv. Crédito: Karine Nobre

Uma das principais atrações do Salão do Automóvel de São Paulo, o Honda Prelude teve sua estreia confirmada para o segundo semestre de 2026. O cupê esportivo volta ao Brasil após um hiato de 24 anos, agora em uma nova geração, que conta com um conjunto híbrido paralelo e:HEV e entrega 203 cv de potência e 32,1 kgfm de torque.

O painel do modelo conta com uma central multimídia de 9” e um quadro de instrumentos digital de 10,2”, além de sistema de som premium, ar-condicionado de duas zonas, luzes ambientes de LED e bancos com revestimento de couro suede.

8 - Jaecoo 5

Com o começo das vendas previsto para o primeiro semestre do ano, o SUV compacto híbrido Jaecoo 5 deve chegar ao Brasil com um motor 1.5 TGDI turbo a gasolina aliado a um propulsor elétrico. O conjunto é o mesmo do Omoda 5 HEV, que entrega 224 cv de potência combinada e 30 kgfm de torque.

Visualmente, o modelo se diferencia do SUV da Omoda por ter um design mais sóbrio, com linhas mais retas e convencionais.

9 - Jeep Avenger

O Jeep Avenger será o modelo de entrada da marca no Brasil. Crédito: Jeep/Divulgação

A Jeep confirmou que trará para o Brasil o Avenger, que terá produção nacional a partir de 2026 e deve ser lançado ainda este ano. A expectativa é que o quarto modelo da marca fabricado no país seja posicionado abaixo do Renegade.

Ainda que a motorização exata não tenha sido confirmada, espera-se que o SUV chegue com o motor 1.0 T200 de três cilindros, talvez até com a tecnologia híbrida utilizada por outras marcas da Stellantis. O modelo também será o primeiro da Jeep no Brasil a oferecer ChatGPT integrado.

10 - Nissan X-Trail

Em dezembro de 2025, a Nissan confirmou que vai lançar o X-Trail no Brasil no final de 2026, marcando o retorno do modelo que esteve no mercado brasileiro pela última vez em 2010. O SUV chegará ao país utilizando a tecnologia híbrida e-Power, na qual o motor elétrico é responsável por mover o veículo e o motor a combustão gera energia.

A Nissan ainda não divulgou outros detalhes técnicos, preços ou versões do modelo que estarão disponíveis no país.

11 - Omoda 4

A Omoda & Jaecoo confirmou que o Omoda 4 será lançado no Brasil no quarto trimestre de 2026, com um motor 1.0 turbo híbrido flex. A expectativa é que ele se torne o modelo de entrada da marca no país, podendo ser um rival para SUVs como Fiat Pulse, VW Tera, Renault Kardian, entre outros.

12 - Ram Dakota

A previsão é que a nova picape média chegue ao mercado brasileiro no início de 2026. Crédito: Ram/Divulgação

No segmento das picapes, a Ram Dakota será lançada no primeiro trimestre de 2026, utilizando a mesma plataforma da Fiat Titano e com produção na Argentina. Em relação ao modelo da marca italiana, no entanto, a Dakota possui um acabamento mais refinado e pacote tecnológico mais robusto.

A marca vai disponibilizar duas versões da picape média: a Warlock, que conta com um visual voltado para a estética off-road, e a Laramie, com uma pegada mais luxuosa e focada no uso urbano.

Na cabine, o modelo oferece telas dispostas lado a lado, incluindo um quadro de instrumentos digital de 7” e uma central multimídia de 12,3” com Android Auto e Apple CarPlay. Além disso, a nova Dakota conta com quatro câmeras de alta definição espalhadas pela carroceria, que permitem uma visão de 540º da área externa.

13 - Renault Niagara

A picape-conceito Niagara foi exibida durante o Salão do Automóvel de São Paulo. Crédito: Renault/Divulgação

Para 2026, a Renault prepara o lançamento de uma picape médio-compacta, que deve ser lançada no segundo semestre do ano e pode ficar posicionada acima da Oroch, disputando no mesmo segmento que Fiat Toro e Ford Maverick, por exemplo. O carro-conceito foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo e já foi visto rodando em testes no país.

A expectativa é que a Niagara – nome do conceito apresentado pela marca, mas que ainda não foi oficialmente confirmado – conte com o mesmo conjunto mecânico do Boreal, com um motor 1.3 turbo de 163 cv de potência.

14 - Toyota Yaris Cross

O Toyota Yaris Cross é o primeiro SUV compacto da marca no Brasil e conta com uma opção híbrida. Crédito: Karine Nobre

Com pré-venda já aberta, o Toyota Yaris Cross 2026 será o primeiro SUV compacto da marca no país e o primeiro híbrido pleno flex do segmento. Ele chega para brigar com modelos como o VW T-Cross, Honda HR-V e Hyundai Creta.

As opções de motorização disponíveis são o motor 1.5 aspirado e a configuração híbrida, também equipada com o motor 1.5. Os preços partem de R$ 161.390, na versão a combustão, e R$ 172.390 na híbrida.