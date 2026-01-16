Linha 2026

Volkswagen lança Novo Taos com redução nos preços e mudanças no design

Modelo, que foi apresentado em 2025, chega às concessionárias da marca na próxima quinta-feira (22), custando a partir de R$ 199.990; veja o que mudou

Publicado em 16 de janeiro de 2026 às 15:42

O Novo VW Taos 2026 chega às concessionárias em janeiro por preços a partir de R$ 199.990. Crédito: Volkswagen/Divulgação

A Volkswagen anunciou que o Novo Taos 2026 chega às lojas da marca na próxima quinta-feira (22), com preços que vão de R$ 199.990, na versão de entrada Comfortline, até R$ 209.990, na Highline. Ambas as configurações tiveram uma redução de preço, tendo em vista que na linha anterior custavam R$ 206.990 e R$ 231.990, respectivamente.

O SUV médio da VW também passou por uma reestilização, ganhando um design semelhante aos de modelos como Nivus e T-Cross. O utilitário, inclusive, será o primeiro veículo da montadora alemã a contar com um logotipo iluminado na traseira, que também ganhou novas lanternas interligadas por uma faixa de LED e novos para-choques.

A traseira do Novo Taos ganhou novas lanternas interligadas por uma faixa de LED e novos para-choques. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Na dianteira, a marca manteve os faróis IQ.Light como item de série, mas com uma nova identidade visual, que inclui um canhão principal em LED em formato de X. Na versão Highline, o light strip frontal contorna a grade e se integra aos novos para-choques, que ganharam aberturas maiores para entrada de ar.

As opções de rodas são de 19” para a versão Highline e de 18” para a Comfortline. Já as cores disponíveis são Azul Pacífico, Cinza Glacial – ambas são novidades –, Cinza Platinum, Branco Puro, Preto Mystic e Prata Pyrit.

Outra novidade é que o Taos passa a ser importado do México, após a montadora encerrar a produção do modelo na Argentina.

Design interno e tecnologia

A cabine do Novo Taos conta com um painel redesenhado, VW Play Connect flutuante e novos acabamentos. Crédito: Volkswagen/Divulgação

Por dentro, a linha 2026 do VW Taos traz um novo painel, com acabamento mais escuro e materiais de melhor qualidade em relação a versões anteriores. Além disso, ele possui o sistema VW Play Connect de 10,1”, que agora é semiflutuante, e o Active Info Display de 10,25", que traz itens de assistência ao motorista.

A cabine também conta com ar-condicionado digital de duas zonas e carregador por indução, seis airbags de série e, costuras em contraste e iluminação ambiente com dez opções de cores. Atendendo a pedidos de clientes, volante com botões físicos para as funções de conectividade e segurança.

O porta-malas tem capacidade de 498 litros.

Segurança e assistência

O Novo Taos 2026 também teve acréscimos na lista de itens de segurança e assistência ao motorista. Tanto a versão Comfortline quanto a Highline possuem, de série, recursos como Frenagem Autônoma de Emergência (AEB), seis airbags, alerta de frenagem de emergência (ESS) e controles de tração e estabilidade.

Construído sobre a plataforma MQB, o modelo conta ainda com uma estrutura composta por aços de ultra-alta resistência em áreas estratégicas. Além disso, o Novo Taos recebeu nota máxima no programa de avaliação de segurança automotiva Latin NCAP.

Motorização

O Taos 2026 manteve o mesmo motor 250 TSI, que entrega 150 cv de potência e 25,5 kgfm de torque, aliado ao câmbio automático de oito marchas. Segundo o Inmetro, o SUV tem um consumo de 11,1 km/l na cidade e 13,3 km/l na estrada, quando abastecido a gasolina.

*Com informações da Volkswagen.

