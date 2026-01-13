Vendas de veículos crescem 5,2% no ES em 2025, acima da média nacional

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:24
O setor automotivo brasileiro registrou 2.689.179 emplacamentos em 2025, um aumento de 2,08% em relação a 2024, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgados nesta terça-feira (13). Levando em consideração automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, o crescimento no Espírito Santo foi superior ao nacional, com uma alta de 5,2% (59.752 unidades), segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do ES (Sincodives).
Considerando todos os tipos de veículos emplacados, o Espírito Santo registrou 108.967 unidades em 2025, segundo o Sincodives, um crescimento de 4,03% no acumulado do ano em relação a 2024. Em dezembro, foram vendidas 12.447 unidades, 26,4% a mais do que em novembro e 16,6% a mais do que em dezembro de 2024.
Os automóveis e veículos comerciais leves lideraram os emplacamentos no ano no Estado, com 55.361 unidades, alta de 6,2% comparado a 2024. No entanto, assim como no restante do país, as motocicletas tiveram o maior salto em relação ao ano anterior, com 53.561 unidades emplacadas, um aumento de 24,5%. Já os segmentos de ônibus e caminhões registraram quedas nos emplacamentos – cenário que também aconteceu em nível nacional –, que diminuíram de 4.663 em 2024 para 4.391 e, 2025, uma baixa de 5,8%.
Apesar deste ter sido o melhor resultado nacionalmente desde 2019, quando foram emplacadas 2,78 milhões de unidades, o aumento percentual ficou abaixo do que era esperado pela indústria e da alta de 14,1% registrada em 2024. No início de 2025, a Fenabrave projetava um crescimento de 5%, que foi reduzindo ao longo do ano até chegar a 2,6% na última atualização da entidade, em outubro.
Uma das causas do resultado abaixo do esperado, segundo o presidente Fenabrave, Arcelio Junior, foram os problemas enfrentados pela Toyota, que teve parte da fábrica em Porto Feliz (SP) destruída por fortes chuvas em outubro. Os estragos comprometeram a produção de 5 mil unidades por mês, em média, nos últimos três meses do ano.
Considerando todas as categorias de veículos, foram 5.124.544 unidades emplacadas no país em 2025, um crescimento de 8,02% em relação a 2024, superando a expectativa Fenabrave, que havia previsto uma alta de 7,2%. Além dos automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, o número total também leva em consideração motos, implementos rodoviários e outros tipos de veículos.
Apenas em dezembro, foram 492.468 veículos novos vendidos, um crescimento de 12,28% em relação a novembro e 14,97% comparado a dezembro de 2024. Um dos motivos para o crescimento sobre o mês anterior foi o fato de que dezembro somou 22 dias úteis, quatro a mais do que novembro.
“O desempenho do setor em geral se mostrou positivo, mesmo diante de um cenário de crédito mais restritivo, com taxas de juros altas. À exceção de caminhões e implementos rodoviários, todos os segmentos tiveram resultado positivo em 2025, em percentuais muito próximos aos estimados pela Fenabrave”, destaca o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior.
O protagonismo do aumento geral ficou por conta das motocicletas, que bateram o recorde histórico de vendas, com 2.197.308 emplacamentos, o que representa uma alta de 17,3% comparado ao ano anterior.
Antes de 2025, o melhor ano para o segmento dos veículos de duas rodas foi 2011, quando foram emplacadas 1.940.519 unidades. O resultado observado em 2025 foi 13,23% maior do que o recorde anterior.
“Trata-se de uma expansão estrutural, impulsionada pelo uso profissional para entregas, uso pessoal, para transporte individual, e a motocicleta também tem sido, muitas vezes, opção como segundo veículo das famílias. Para equilibrar a restrição de crédito nos financiamentos, que apresentam maior seletividade e taxas de juros mais altas, o segmento foi beneficiado pelo Sistema de Consórcio, que responde por cerca de 30% das vendas. O segmento de motos segue como principal motor do setor e caminha para um novo recorde histórico de vendas”, pontua Arcelio Junior.
Com 110.873 emplacamentos no acumulado do ano, o segmento de caminhões terminou 2025 com uma queda de 8,65% em relação a 2025. Apesar da queda no cenário anual, o mês de dezembro teve um aumento de 11,07% em relação a novembro, mas houve uma baixa de 11,84% comparado a dezembro de 2024.
Já o segmento de ônibus teve uma alta de 4,23% no comparativo 2024x2025, com 28.844 unidades emplacadas no ano passado. No entanto, o último mês do ano registrou uma queda na comparação com novembro de 2025 (-3,75%) e dezembro de 2024 (-1,97%).
Para este ano, a Fenabrave projeta um crescimento total mais moderado, com 5,25 milhões de unidades emplacadas, o que representaria uma alta de 6,1% em relação a 2025.
A expectativa da entidade é que o maior avanço será, novamente, do segmento de motocicletas, para o qual a projeção é de um crescimento de 10%. Parte do aumento no número de emplacamentos de veículos de duas rodas pode vir das motonetas, de até 50 cilindradas, que passam a ser emplacadas este ano.
Para os automóveis e comerciais leves, as projeções da Fenabrave são de aumento de 3%, com 2.625.912 unidades emplacadas, números que podem ser impulsionados pela redução das taxas de juros e pelo Programa Carro Sustentável.
A identidade também projeta altas nos emplacamentos de caminhões (114.752 emplacamentos, +3,5% de aumento), ônibus (29.709, +3%) e implementos rodoviários (72.450, +2%).
