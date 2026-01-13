Em alta

Vendas de veículos crescem 5,2% no ES em 2025, acima da média nacional

Aumento no país ficou abaixo das projeções da entidade, mas ainda assim foi o melhor resultado desde 2019, quando foram emplacadas 2,78 milhões de unidades

Publicado em 13 de janeiro de 2026 às 18:24

Melhor resultado desde 2019 no país não evitou crescimento menor do que o projetado pela entidade no início do ano. Crédito: Shutterstock

O setor automotivo brasileiro registrou 2.689.179 emplacamentos em 2025, um aumento de 2,08% em relação a 2024, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave) divulgados nesta terça-feira (13). Levando em consideração automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, o crescimento no Espírito Santo foi superior ao nacional, com uma alta de 5,2% (59.752 unidades), segundo o Sindicato dos Concessionários e Distribuidores de Veículos do ES (Sincodives).

Considerando todos os tipos de veículos emplacados, o Espírito Santo registrou 108.967 unidades em 2025, segundo o Sincodives, um crescimento de 4,03% no acumulado do ano em relação a 2024. Em dezembro, foram vendidas 12.447 unidades, 26,4% a mais do que em novembro e 16,6% a mais do que em dezembro de 2024.

Os automóveis e veículos comerciais leves lideraram os emplacamentos no ano no Estado, com 55.361 unidades, alta de 6,2% comparado a 2024. No entanto, assim como no restante do país, as motocicletas tiveram o maior salto em relação ao ano anterior, com 53.561 unidades emplacadas, um aumento de 24,5%. Já os segmentos de ônibus e caminhões registraram quedas nos emplacamentos – cenário que também aconteceu em nível nacional –, que diminuíram de 4.663 em 2024 para 4.391 e, 2025, uma baixa de 5,8%.

Resultado nacional

Apesar deste ter sido o melhor resultado nacionalmente desde 2019, quando foram emplacadas 2,78 milhões de unidades, o aumento percentual ficou abaixo do que era esperado pela indústria e da alta de 14,1% registrada em 2024. No início de 2025, a Fenabrave projetava um crescimento de 5%, que foi reduzindo ao longo do ano até chegar a 2,6% na última atualização da entidade, em outubro.

Uma das causas do resultado abaixo do esperado, segundo o presidente Fenabrave, Arcelio Junior, foram os problemas enfrentados pela Toyota, que teve parte da fábrica em Porto Feliz (SP) destruída por fortes chuvas em outubro. Os estragos comprometeram a produção de 5 mil unidades por mês, em média, nos últimos três meses do ano.

Motos impulsionam crescimento geral

Considerando todas as categorias de veículos, foram 5.124.544 unidades emplacadas no país em 2025, um crescimento de 8,02% em relação a 2024, superando a expectativa Fenabrave, que havia previsto uma alta de 7,2%. Além dos automóveis, comerciais leves, caminhões e ônibus, o número total também leva em consideração motos, implementos rodoviários e outros tipos de veículos.

Apenas em dezembro, foram 492.468 veículos novos vendidos, um crescimento de 12,28% em relação a novembro e 14,97% comparado a dezembro de 2024. Um dos motivos para o crescimento sobre o mês anterior foi o fato de que dezembro somou 22 dias úteis, quatro a mais do que novembro.

“O desempenho do setor em geral se mostrou positivo, mesmo diante de um cenário de crédito mais restritivo, com taxas de juros altas. À exceção de caminhões e implementos rodoviários, todos os segmentos tiveram resultado positivo em 2025, em percentuais muito próximos aos estimados pela Fenabrave”, destaca o presidente da Fenabrave, Arcelio Junior.

Vendas de motocicletas batem recorde

O protagonismo do aumento geral ficou por conta das motocicletas, que bateram o recorde histórico de vendas, com 2.197.308 emplacamentos, o que representa uma alta de 17,3% comparado ao ano anterior.

Antes de 2025, o melhor ano para o segmento dos veículos de duas rodas foi 2011, quando foram emplacadas 1.940.519 unidades. O resultado observado em 2025 foi 13,23% maior do que o recorde anterior.

“Trata-se de uma expansão estrutural, impulsionada pelo uso profissional para entregas, uso pessoal, para transporte individual, e a motocicleta também tem sido, muitas vezes, opção como segundo veículo das famílias. Para equilibrar a restrição de crédito nos financiamentos, que apresentam maior seletividade e taxas de juros mais altas, o segmento foi beneficiado pelo Sistema de Consórcio, que responde por cerca de 30% das vendas. O segmento de motos segue como principal motor do setor e caminha para um novo recorde histórico de vendas”, pontua Arcelio Junior.

Caminhões e ônibus

Com 110.873 emplacamentos no acumulado do ano, o segmento de caminhões terminou 2025 com uma queda de 8,65% em relação a 2025. Apesar da queda no cenário anual, o mês de dezembro teve um aumento de 11,07% em relação a novembro, mas houve uma baixa de 11,84% comparado a dezembro de 2024.

Já o segmento de ônibus teve uma alta de 4,23% no comparativo 2024x2025, com 28.844 unidades emplacadas no ano passado. No entanto, o último mês do ano registrou uma queda na comparação com novembro de 2025 (-3,75%) e dezembro de 2024 (-1,97%).

Projeções para 2026

Para este ano, a Fenabrave projeta um crescimento total mais moderado, com 5,25 milhões de unidades emplacadas, o que representaria uma alta de 6,1% em relação a 2025.

A expectativa da entidade é que o maior avanço será, novamente, do segmento de motocicletas, para o qual a projeção é de um crescimento de 10%. Parte do aumento no número de emplacamentos de veículos de duas rodas pode vir das motonetas, de até 50 cilindradas, que passam a ser emplacadas este ano.

Para os automóveis e comerciais leves, as projeções da Fenabrave são de aumento de 3%, com 2.625.912 unidades emplacadas, números que podem ser impulsionados pela redução das taxas de juros e pelo Programa Carro Sustentável.

A identidade também projeta altas nos emplacamentos de caminhões (114.752 emplacamentos, +3,5% de aumento), ônibus (29.709, +3%) e implementos rodoviários (72.450, +2%).

