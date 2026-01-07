Detalhes que fazem a diferença

Suzuki renova cores da V-Strom 800 e reforça liderança no big trail em 2026

A V-Strom 800, uma das big trails mais premiadas do país, passa a contar com novas opções de cores nas duas versões – V-Strom 800DE e V-Strom 800 com rodas de liga leve

Publicado em 7 de janeiro de 2026 às 14:27

Suzuki V-Strom 800 Crédito: Divulgação

A linha aventureira da Suzuki inicia o ano com novidades visuais e argumentos ainda mais sólidos para manter sua posição de destaque no mercado brasileiro.

A V-Strom 800, uma das big trails mais premiadas do país, passa a contar com novas opções de cores nas duas versões – V-Strom 800DE e V-Strom 800 com rodas de liga leve – em um movimento que alia atualização estética, estratégia comercial e consolidação de um projeto vencedor.

Na V-Strom 800DE, reconhecida como “Melhor Moto Aventureira” pelo “Prêmio Mobilidade” do Estadão, o portfólio passa a oferecer três novas combinações: o sofisticado preto Glass Sparkle Black, o branco Pearl Tech White com detalhes e rodas azuis e o marcante amarelo Champion Yellow nº 2.

Suzuki V-Strom 800 Crédito: Divulgação

As cores dialogam com a proposta aventureira do modelo e reforçam o caráter robusto que conquistou tanto críticos quanto consumidores. Mais do que uma mudança estética, a V-Strom 800DE segue se destacando pelo conjunto técnico. Equipada com motor bicilíndrico paralelo de 776 cc, que entrega 84 cavalos a 8.500 rpm e 7,9 kgfm a 6800 rpm, associado ao câmbio de 6 marchas, a motocicleta oferece torque consistente em baixas e médias rotações, característica essencial para trilhas, estradas de terra e longas viagens.

Rodas raiadas de 21 polegadas na dianteira, suspensões de longo curso, controle de tração, “quickshifter” bidirecional e um pacote eletrônico completo formam a base de uma big trail genuinamente versátil.

Já a V-Strom 800, voltada para uso mais intenso no asfalto e eleita “Big Trail do Ano” pela tradicional premiação “Moto do Ano” da revista Duas Rodas, chega em tonalidades igualmente alinhadas às tendências do segmento: preto fosco com detalhes em amarelo (Metallic Mat Black nº 2), vermelho com preto (Candy Daring Red) e cinza metálico com preto (Metallic Oort Gray nº 3). A paleta foi pensada para ampliar o apelo urbano e turístico do modelo.

Suzuki V-Strom 800 1 de 6

A V-Strom 800 compartilha o mesmo propulsor da versão DE, mas aposta em rodas de liga leve e ajustes voltados ao turismo esportivo. O foco está no equilíbrio entre desempenho, conforto e eficiência, com posição de pilotagem ergonômica, carenagem com proteção aerodinâmica e recursos como modos de pilotagem e controle de tração, que ampliam a segurança e o prazer ao pilotar.

Apresentada ao público no EICMA 2022 – o Salão de Duas Rodas de Milão –, a V-Strom 800DE marcou uma virada histórica ao abandonar o tradicional motor em “V” da família V-Strom e adotar o novo bicilíndrico paralelo equipado com o Suzuki Cross Balancer System, responsável por reduzir significativamente as vibrações. O design, inspirado na clássica DR 800 dos anos 90, reforçou o vínculo com a tradição aventureira da marca e ajudou a construir uma identidade própria para o modelo.

No Brasil desde 2024, a V-Strom 800 tornou-se um sucesso de vendas, alcançando no ano passado o posto de motocicleta mais vendida da Suzuki no país. O resultado confirma a aceitação de uma proposta que combina tecnologia embarcada, confiabilidade mecânica e real aptidão para enfrentar diferentes tipos de terreno. Com as novas cores para 2026, a Suzuki atualiza o visual de sua big trail mais emblemática e reafirma seu compromisso com um segmento em plena expansão. A V-Strom 800 segue como símbolo de versatilidade e robustez, pronta para o asfalto, para a terra e para qualquer jornada que o motociclista decida encarar.

