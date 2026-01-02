Linha 2026

Yamaha renova a Fazer FZ25 Connected com foco na esportividade

Modelo 2026 recebe novos grafismos e opções de cores, mantendo o posicionamento esportivo e a versatilidade tanto para o uso urbano quanto para viagens

Publicado em 2 de janeiro de 2026 às 14:13

Yamaha Fazer 250 Connected linha 2026 Crédito: Divulgação

A Yamaha Fazer FZ25 Connected chega à linha 2026 com reforço na proposta de uma naked esportiva, combinando visual agressivo, ciclística consagrada e recursos tecnológicos voltados à conectividade. O modelo recebe novos grafismos e opções de cores, mantendo o posicionamento esportivo e a versatilidade tanto para o uso urbano quanto para viagens.

Produzida no Polo Industrial de Manaus (PIM), no Amazonas, a Fazer FZ25 Connected 2026 chega ao mercado nas cores Solid Grey (cinza sólido), Navy Blue (azul metálico), Branco Cristal (branco metálico), esta com novos grafismos, além da Magma Red (vermelho metálico). O preço público sugerido é de R$ 25.090, sem frete, com quatro anos de garantia e programa de revisão com preço fixo.

Yamaha Fazer 250 Connected linha 2026 Crédito: Divulgação

O design segue como um dos pontos centrais da FZ25 Connected. As linhas robustas e o estilo moderno são complementados pelo sistema de iluminação full-LED, que inclui farol, lanterna, DRL (luzes de circulação diurna) e setas. O farol com projetor em LED e DRL independentes reforça o caráter esportivo e garante uma assinatura visual marcante em diferentes condições de uso.

O painel 100% digital adota o estilo “blackout”, com fundo escuro para melhorar a leitura das informações, enquanto o conta-giros em destaque contribui para uma experiência mais envolvente e dinâmica.

A conectividade é outro diferencial do modelo. Por meio do aplicativo Yamaha Motorcycle Connect (Y-Connect), o piloto pode parear a motocicleta ao smartphone via Bluetooth e acompanhar dados como consumo médio de combustível, histórico de viagens – com opção de compartilhamento em redes sociais – e cronograma de manutenção.

Yamaha Fazer 250 Connected linha 2026 1 de 5

O sistema também registra a última localização de pareamento da moto e apresenta o ranking “Eco”, que avalia a eficiência da pilotagem em comparação com outros usuários. Para ampliar a conveniência no dia a dia, a FZ25 Connected 2026 conta ainda com tomada 12V posicionada na base do guidão.

A ciclística da Fazer FZ25 Connected preserva as características já conhecidas do modelo. O quadro do tipo Diamante, construído integralmente em aço, oferece boa resistência e rigidez torcional. A suspensão traseira Monocross tem sete níveis de regulagem e curso de 120 milímetros, permitindo ajustes conforme o tipo de uso e a carga. Na dianteira, o garfo telescópico conta com 130 milímetros de curso.

O conjunto mecânico é formado pelo motor de 250 cc, associado ao câmbio de 5 marchas, que entrega 21,3 cavalos de potência a 8 mil rotações por minuto e 2,1 kgfm de torque a 6 mil rpm. A configuração prioriza durabilidade, eficiência e manutenção simplificada, atendendo tanto ao deslocamento diário quanto a trajetos mais longos.

Em segurança, a Fazer FZ25 Connected 2026 vem equipada com sistema ABS nas duas rodas, com disco de 282 milímetros na dianteira e 220 milímetros na traseira, garantindo maior controle em frenagens bruscas ou em situações de baixa aderência, como em piso molhado.

No ranking da Fenabrave, a Fazer 250 aparece em 2025 na quinta posição geral entre as motocicletas mais vendidas do país, com 42.190 unidades emplacadas. O modelo fica atrás da “eterna” líder, a Honda CG 160, que tem 437.088 exemplares vendidos no ano, da Mottu 110 (94.320 unidades), da Yamaha YBR 150 (65.574) e da Honda CB 300F (60.116).

