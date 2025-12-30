Ducati Multistrada V4S é eleita a melhor moto do segmento big trails

A Ducati multistrada V4S tem motor com 170 cavalos de potência. Crédito: Divulgação

O ano de 2025 foi decisivo para a Ducati Multistrada V4S, que consolidou sua posição como referência no segmento de big trails de alta cilindrada no mercado brasileiro.



O modelo venceu o prêmio “Moto de Ouro”, da revista Motociclismo, na categoria “Crossover”, por votação popular, e foi eleita a melhor da categoria “Adventure” do “Moto do Ano 2026”, da revista Duas Rodas, concedido por júri técnico.



A Multistrada V4S foi destacada ainda por sua versatilidade, capaz de assumir diferentes personalidades por meio dos modos de pilotagem “Sport”, “Touring”, “Urban” e “Enduro”, que ajustam eletrônica, suspensão e entrega de potência. No centro do desempenho da big trail italiana está o motor V4 Granturismo de 1.158 cm³, com 170 cavalos de potência.

Herança das trilhas

BMW R12 resgata o espírito clássico da família GS. Crédito: Divulgação

A BMW R 12 GS chega ao mercado com uma proposta bem definida: resgatar o espírito clássico da família GS, combinando visual retrô, tecnologia moderna e reais capacidades para trilhas.

O modelo conta com suspensão de longo curso – 210 milímetros na dianteira, com garfos invertidos ajustáveis, e 200 milímetros na traseira – com sistema Paralever, além de amplo ângulo de direção, rodas raiadas e ergonomia pensada para diferentes estilos de pilotagem. A BMW oferece duas versões principais, a Street e a Rally.

A Street prioriza o uso urbano e o turismo, com rodas de 21 polegadas na dianteira e 17 polegadas na traseira. Já a Rally é voltada especialmente para as trilhas, incorporando o Pacote Enduro Pro, que inclui protetores de motor e de mãos, pedaleiras específicas para enduro, roda traseira de 18 polegadas, pneus de cravo, elevador de guidão e modo de pilotagem “Pro”.

Livre do IPVA

Motos nas ruas da cidade de São Paulo. Crédito: Divulgação

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, sancionou a lei que isenta motocicletas, ciclomotores e motonetas de até 180 cilindradas (pertencentes a pessoas físicas) do pagamento do IPVA.

A medida entra em vigor em 2026 e vale para veículos com registro e licenciamento em situação regular. A decisão impacta diretamente milhões de motociclistas paulistas, especialmente aqueles que utilizam o veículo como ferramenta de trabalho, como entregadores e prestadores de serviço.

Segundo projeções do governo estadual de São Paulo, o número de veículos beneficiados pode chegar a 4,3 milhões, o equivalente a 76,3% da frota de motocicletas que circula no Estado, estimada em 5,7 milhões de unidades. Ao anunciar a sanção, o governador destacou o caráter social da iniciativa e a preocupação com o equilíbrio fiscal.

Atração no preço

Suzuki GSX-R1000R é uma das opções mais acessíveis entre as superbikes de alto desempenho. Crédito: Divulgação

A Suzuki GSX-R1000R teve seu preço oficial anunciado para a Europa: 20.490 euros (mais de R$ 133 mil), com impostos incluídos. O valor posiciona a superesportiva como uma das opções mais acessíveis entre as superbikes de alto desempenho.

As informações foram divulgadas pelo site italiano Moto.it, referência na cobertura do motociclismo europeu. O anúncio ocorre após a apresentação mundial do modelo no circuito de Suzuka, no Japão, durante as tradicionais 8 Horas de Suzuka, e a estreia europeia no Bol d’Or no circuito francês de Paul Ricard.

A Suzuki aposta no apelo emocional ao oferecer três pinturas comemorativas, inspiradas na GSX-R750 de 1986, no título mundial do norte-americano Kevin Schwantz, em 1993, e nos sucessos da equipe Alstare no Mundial de Superbike.

