Ducati Panigale V4 Lamborghini terá edição com apenas 63 unidades

A Ducati Panigale V4 Lamborghini nasceu da parceria entre a fabricante italiana de motocicletas e a conterrânea de automóveis superesportivos Crédito: Ducati/Divulgação

A nova Ducati Panigale V4 Lamborghini, moto nascida da parceria entre a fabricante italiana de motocicletas e a conterrânea de automóveis superesportivos, foi apresentada ao público em Milão. A inspiração é o Revuelto, o primeiro superesportivo híbrido HPEV (High Performance Electrified Vehicle) da Lamborghini, com 1.015 cavalos gerados pelo sistema de propulsão, que combina a potência de um novo V12 com três motores elétricos de alta densidade.

Com isso, o Revuelto acelera de zero a 100 km/h em 2,5 segundos, com velocidade máxima superior a 350 km/h. A base técnica da Panigale V4 Lamborghini é a nova V4 S. A moto é equipada com um silenciador em titânio Akrapovič homologado, com tampas em carbono, que, em conjunto com uma calibração específica para o motor, eleva a potência máxima da Panigale V4 Lamborghini para 218,5 cavalos.

A grande quantidade de componentes em fibra de carbono, combinado com o silenciador, reduz o peso da moto para 185 quilos, quase dois quilos menos que a Panigale V4 S, com uma relação potência/peso passando de 1,15 para 1,18 cv/kg. A Panigale V4 Lamborghini é a mais potente e a mais leve da família.

Serão produzidos apenas 63 exemplares da motocicleta, destinados exclusivamente a clientes da Lamborghini que tenham na garagem um Revuelto, pelo preço de 100 mil euros – cerca de R$ 664 mil. As entregas na Europa terão início em setembro.

Nova roadster

A BMW R 1300 R pretende continuar sendo uma boa companheira para o uso diário e viagens Crédito: BMW/Divulgação

O objetivo por trás do desenvolvimento da nova BMW R 1300 R foi promover uma evolução visual e técnica do modelo com motor boxer. Além do design mais agressivo e esportivo, recursos como a versão Performance – que inclui suspensão esportiva, manetes curtos, pedaleiras usinadas e ajustáveis, DTC-Shift, duas bolhas adicionais esportivas, assento esportivo, spoiler de motor e pneus esportivos – permitem aos clientes elevar o potencial dinâmico da moto.

Ao mesmo tempo, a R 1300 R pretende continuar sendo uma boa companheira para o uso diário e viagens. Com opções como aquecimento de assento, Riding Assistant, para-brisa mais alto e uma variedade para bagagens, a moto pode ser adaptada às necessidades individuais desse perfil de uso.

A versão básica é oferecida na cor Snapper Rocks metálica, com variantes adicionais como a Exclusive na cor Racing Blue metálica, a esportiva Performance na cor Lightwhite e a premium Option 719 Kilauea na cor Blackstorm metálica. O motor boxer tem 1.300 cc e entrega 145 cavalos a 7.750 rpm – nove cavalos a mais que o anterior – e desenvolve torque máximo de 15,2 kgfm a 6.500 rpm – 0,6 kgfm a mais em relação ao anterior. É o motor boxer mais potente já produzido em série pela BMW, com regime máximo de 9 mil rpm.

Retomada acelerada

A indústria produziu mais de 500 mil motocicletas no primeiro trimestre de 2025, o melhor resultado em 13 anos Crédito: Divulgação

A indústria produziu mais de 500 mil motocicletas no primeiro trimestre de 2025 – foi o melhor em 13 anos. Segundo dados apresentados pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), a produção cresceu 14,4% no primeiro trimestre e alcançou o melhor desempenho para o período desde 2012.

Nos três primeiros meses deste ano, cerca de 500 mil motocicletas saíram das linhas de montagem do Polo Industrial de Manaus (PIM). A estimativa da Abraciclo é fechar 2025 com 1,88 milhão de unidades produzidas, uma alta de 7,5% em relação ao ano anterior.

“Todo o tarifaço do governo norte-americano tem provocado uma apreensão, porque o volume que exportamos para os Estados Unidos, apesar de não ser grande, é para um segmento específico, das motos de trilha e enduro, e não sabemos ainda precisar o que isso gerará, se isso aumentará nosso custo” explica Marcos Bentes, presidente da Abraciclo.

Fez bonito

Honda NC750X e da Honda EM1 receberam reconhecimento em premiações de design Crédito: Honda/Divulgção

A Honda NC750X foi premiada na categoria de “Design de Produto” do Red Dot Design Award 2025, e a motocicleta elétrica EM1 e: recebeu o iF Design Award 2025 na mesma categoria.

São alguns dos prêmios de design mais respeitados do mundo. A NC750X é um modelo crossover que combina a diversão para viagens com a praticidade no uso diário para deslocamentos urbanos. O motor de dois cilindros de 745 cc com características de torque potente oferece estrutura com baixo centro de gravidade para facilitar o manuseio e o armazenamento de bagagem.