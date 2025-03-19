Yamaha prepara moto híbrida com um motor a combustão e dois elétricos

A base de desenvolvimento do novo modelo é uma scooter XMax 300 (292 cc) Crédito: Yamaha/Divulgação

A Yamaha prepara um protótipo híbrido, que alia um motor a combustão com dois elétricos. A marca japonesa por enquanto usa a designação Series Parallel Hybrid Electric Vehicles no novo modelo, que oferecerá diferentes formas de funcionamento: totalmente elétrico a baixas velocidades e as três motorizações para chegar a velocidades mais elevadas ou sob maior solicitação.

A base de desenvolvimento do novo modelo é uma scooter XMax 300 (292 cc). O motor a combustão terá a função habitual de mover a roda traseira. Um elétrico, acoplado na roda de trás ajuda o motor a combustão e atuará na frenagem regenerativa. O segundo motor elétrico colabora na recarga da bateria para permitir mais autonomia. O arranque é feito em modo elétrico, enquanto o sistema eletrônico administra os usos dos diferentes propulsores.

Em breve nas lojas

O modelo utiliza o mesmo motor da V-Strom 800 e na GSX-8S: um bicilíndrico paralelo de 776 cm³, que desenvolve 83 cavalos a 8.500 rpm e torque máximo de 7,9 kgfm a 6.800 rpm Crédito: Suzuki/Divulgação

A Suzuki GSX-8R, que compartilha a base estrutural com a naked GSX-8S, estará em maio nas concessionárias brasileiras da marca japonesa. O modelo utiliza o mesmo motor da V-Strom 800 e na GSX-8S: um bicilíndrico paralelo de 776 cm³, que desenvolve 83 cavalos a 8.500 rpm e torque máximo de 7,9 kgfm a 6.800 rpm, acoplado ao câmbio de 6 marchas.

A GSX-8R diferencia-se da GSX-8S pelo conjunto de carenagens e ergonomia mais esportiva. Com preço sugerido de R$ 56.900, o modelo será comercializado nas cores azul, amarela, preta e prata. Com peso em ordem de marcha de 205 quilos e altura do assento de 81 centímetros, o modelo incorpora a nova suspensão dianteira Showa SFF-BP (Separated Function Fork – Big Piston). O pacote eletrônico inclui “quickshifter” bidirecional, controle de tração, três modos de potência, freios ABS e sistema de iluminação full-led.

Ofertas de março

Estão incluídas as big trails Tiger 900 e Tiger 1200, além da linha clássica Scrambler e Speed Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph oferece promoções para quem deseja adquirir uma motocicleta da marca inglesa com preços promocionais e facilidades no financiamento. Estão incluídas as big trails Tiger 900 e Tiger 1200, além da linha clássica Scrambler e Speed. Para os fãs de motos clássicas, a marca oferece a linha Clássicas Scrambler, com preços a partir de R$ 33.990. A Scrambler 900 está disponível por R$ 56.990, a Scrambler 1200, por R$ 66.490 e a Scrambler 400 X, por R$ 33.990, todas com 65 cavalos de potência e intervalos de revisão de 16 mil quilômetros ou 12 meses.

Na linha Clássicas Speed, o line-up inclui a Speed 900 por R$ 58.690, a Speed 1200 por R$ 66.490 e a Speed 400 por R$ 29.990. Para quem busca uma moto de alta performance, a Tiger 1200 Black Edition está disponível por R$ 88.990. A Tiger 1200 GT Explorer modelo 24/24, com tanque de 30 litros, está com preço promocional de R$ 115.990 por R$ 102.990. Já a Tiger 1200 Rally Explorer 24/24, também com tanque de 30 litros, pode ser adquirida com um desconto de R$ 13 mil, de R$ 122.990 por R$ 109.990.

Indústria acelerada

Ainda de acordo com levantamento da Abraciclo, esse foi o melhor resultado para o mês desde 2008 Crédito: Divulgação

A indústria de motocicletas instalada no Polo Industrial de Manaus registrou alta de 21,7% no primeiro bimestre de 2025. Segundo dados da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo), foram produzidas 342.799 unidades, o melhor resultado para o setor em 14 anos.

Em fevereiro, foram produzidas 176.698 motocicletas, volume 25,8% superior ao registrado no mesmo mês do ano passado e 6,4% na comparação com janeiro. Ainda de acordo com levantamento da Abraciclo, esse foi o melhor resultado para o mês desde 2008. “Esse crescimento expressivo é resultado do planejamento estratégico e da ampliação da capacidade produtiva das fabricantes para atender à demanda crescente do mercado”, explica Marcos Bento, presidente da Abraciclo.