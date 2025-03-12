Venda de motos no país cresceu 10,12% no primeiro bimestre de 2025; veja modelos mais procurados

Em fevereiro, a venda de motos alcançou 155.954 unidades, volume que representa crescimento de 2,63% sobre janeiro e 14,43% na comparação com fevereiro de 2024 Crédito: Honda/Divulgação

As vendas de motos no país cresceram 10,12% no primeiro bimestre de 2025 no Brasil. Em janeiro e fevereiro, os emplacamentos de motocicletas alcançaram 307.908 unidades, ante 279.619 emplacadas no mesmo período do ano passado, de acordo com dados da Fenabrave, federação que reúne os distribuidores de veículos do país.

Em fevereiro, a venda de motos alcançou 155.954 unidades, volume que representa crescimento de 2,63% sobre janeiro e 14,43% na comparação com fevereiro de 2024. “O resultado foi positivo para quase todos os segmentos. O mês de fevereiro teve seu quinto melhor desempenho na história, com grande crescimento sobre 2024”, avalia Arcelio Junior, presidente da Fenabrave.

Confira as 10 motos mais vendidas no Brasil no primeiro bimestre de 2025.

Honda CG 160 – 68.793 unidades Honda Biz 125 – 41.003 unidades Honda Pop 110i – 34.477 unidades Honda NXR 160 Bros – 26.448 unidades Honda CB 300F Twister – 9.904 unidades Honda PCX 160 – 8.466 unidades Yamaha Factor 150 – 7.846 unidades Yamaha XTZ 250 Lander – 6.551 unidades Honda XRE 300 Sahara – 6.148 unidades Mottu Sport 110 – 5.302 unidades

Lá vem ela

A proposta da Himalayan 450 é ser uma motocicleta que se adapta a vários terrenos, oferecendo uma boa performance tanto para aventureiros experientes quanto para novatos Crédito: Royal Enfield/Divulgação

Lançada em 2023 na Índia, a Royal Enfield Himalayan 450 será apresentada oficialmente no Brasil nos próximos dias, quando serão confirmadas as especificações técnicas. A proposta da Himalayan 450 é ser uma motocicleta que se adapta a vários terrenos, oferecendo uma boa performance tanto para aventureiros experientes quanto para novatos.

É movida pelo motor Sherpa de 452 cm³, com refrigeração líquida e que atua em conjunto com um câmbio de 6 velocidades e com função “ride-by-wire”. Os freios são a disco nas duas rodas, com ABS de canal duplo. As rodas são de 21 polegadas na frente e 17 polegadas na traseira. Na Índia, a Himalayan 450 é oferecida em três versões – Base, Pass e Summit. Na Base, a cor é Kaza Brown, na Pass, estão disponíveis a Poppy Blue e a Himalayan Salt, enquanto a Summit tem as cores Hanle Black e Kamet White.

Mantendo a etiqueta

A fábrica em Manaus superou ainda a marca de 13 mil unidades fabricadas em 2024 Crédito: Divulgação

A Triumph Motorcycles Brasil celebra um marco significativo em sua trajetória no Brasil. Em apenas um ano de operação com dois turnos na fábrica de Manaus, a marca britânica não apenas registrou um expressivo aumento na produção como também manteve a estabilidade de preços em seu line-up, refletindo seu compromisso contínuo com o mercado brasileiro e a estratégia de manter a qualidade sem repassar custos adicionais aos consumidores.

A fábrica em Manaus superou ainda a marca de 13 mil unidades fabricadas em 2024. Um fator importante para o sucesso da Triumph no Brasil é a crescente demanda por modelos de 400 cilindradas, especialmente as motocicletas da linha T-Series, como a Speed 400 e a Scrambler 400X.

“O Brasil sempre foi um mercado estratégico para a Triumph, e estamos extremamente satisfeitos com o crescimento contínuo que alcançamos nos últimos anos. A decisão de operar com dois turnos e expandir nossa rede de concessionárias reflete nosso compromisso em oferecer aos motociclistas brasileiros uma experiência única, com motocicletas de alta qualidade e tecnologia de ponta”, afirmou Renato Fabrini, CEO da Triumph Brasil.

Novo patamar

Em fevereiro, foram 2.166 unidades comercializadas no mercado nacional de motocicletas da marca indiana Crédito: Royal Enfielf/Divulgação

Impulsionada pela Hunter e pela Super Meteor, a Royal Enfield registrou um novo recorde de emplacamentos no Brasil, pelo terceiro mês seguido. Em fevereiro, foram 2.166 unidades comercializadas no mercado nacional de motocicletas da marca indiana, que superou a marca 2 mil motos vendidas em um único mês pela primeira vez.