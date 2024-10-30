Linha 2025: Yamaha MT-07 virá mais leve e com novas tecnologias

O modelo traz câmbio manual de 6 marchas, controle de cruzeiro e embreagem assistida e deslizante Crédito: Yamaha/Divulgação

A linha 2025 da Yamaha MT-07 foi apresentada na Europa. Com visual inspirado na MT-09, o modelo incorpora novas tecnologias e ficou mais leve. O início das vendas está previsto para fevereiro de 2025, mas o preço para o mercado europeu ainda não foi confirmado.

O motor bicilíndrico de 690 cc, já adequado às normas Euro 5+ de emissões, passa a contar com a tecnologia “ride-by-wire”, com três modos de condução, e rende 73,4 cavalos e 4,8 kgfm de torque. O modelo traz câmbio manual de 6 marchas, controle de cruzeiro e embreagem assistida e deslizante.

Na MT-07 2025 europeia, o farol tem estilo “hi-tech”, com luzes de leds, incluindo o projetor localizado na parte superior, e piscas redesenhados. O painel conta agora com display de TFT colorido de 5 polegadas com quatro temas customizáveis. A conectividade com o aplicativo MyRide permite fazer chamadas e controlar músicas durante a condução, além de ajustar as configurações via a plataforma YRC (Yamaha Ride Control).

O modelo pesa 183 quilos, com uma redução de um quilo em relação à versão anterior. Não há previsão sobre quando a renovada MT-07 estará disponível no Brasil.

Crossover renovada

O peso de 214 quilos e a suspensão ajustável Showa facilitam manobras Crédito: Triumph/Divulgação

A nova Tiger Sport 800 foi lançada na Europa, onde estará disponível nos concessionários a partir de março de 2025, com preço a partir de 13 mil euros (cerca de R$ 80 mil). A crossover terá quatro opções de cores: Preto Safira, Grafite, Amarelo Cósmico e Azul Caspiano, todas com elementos em Preto Safira.

Segundo a marca inglesa, seu motor tricilíndrico de alto desempenho oferece uma resposta instantânea, especialmente na faixa média de rotações, na qual 90% do torque está sempre disponível, garantindo uma entrega de potência suave e linear.

O peso de 214 quilos e a suspensão ajustável Showa contribuem para uma manobrabilidade, enquanto os defletores aerodinâmicos garantem proteção contra o vento.

O modelo oferece ABS de curva otimizado e controle de tração, além de três modos de condução e um sistema de assistência às mudanças de velocidade. A conectividade Bluetooth e o controle de cruzeiro buscam melhorar a experiência de condução.

Mais forte

A motocicleta pode ser encontrada nas concessionárias da marca inglesa no Brasil, com preços a partir de R$ 127.990 para a versão R e R$ 132.990 para a GT Crédito: Triumph/Divulgação

A Triumph apresenta no Brasil a nova Rocket 3 Storm, agora mais potente, com avanços em desempenho, torque e tecnologia. Disponível nas configurações R e GT, a motocicleta já pode ser encontrada nas concessionárias da marca inglesa no Brasil, com preços a partir de R$ 127.990 para a versão R e R$ 132.990 para a GT.

Equipada com um motor tricilíndrico de 2.458 cc, a Rocket 3 Storm ganhou 15 cavalos de potência e passou a ter 182 cavalos a 7 mil rpm. O torque também cresceu, totalizando impressionantes 22,9 kgfm a 4 mil rpm.

A aceleração, a resposta e a manobrabilidade vêm das rodas de alumínio fundido de dez raios e dos garfos dianteiros Showa de 47 milímetros.

Evolução da Evo

A tecnologia de comandos de válvulas variados CamShift, que estreou na 1390 Super Duke R Evo, ajuda a baixar as emissões e o consumo Crédito: KTM/Divulgação

A estradeira KTM 1390 S Evo traz novidades na Europa. O motor LC8 V-Twin evoluiu de 1.301 cc para 1.350 cc e agora produz 172 cavalos com 14 kgfm de torque. O modelo da marca austríaca vem exclusivamente com o novo sistema de transmissão automatizada da KTM controlado eletronicamente, o AMT.

O tanque se manteve com 23 litros de capacidade. O display de TFT V80 traz novidades, como o controle de cruzeiro adaptativo (ACC), sistema que consegue parar a moto completamente e voltar a seguir. A tecnologia de comandos de válvulas variados CamShift, que estreou na 1390 Super Duke R Evo, ajuda a baixar as emissões e o consumo.