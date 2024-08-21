Kawasaki lança linha 2025 da Z500 no Brasil

A linha 2025 da Kawasaki Z500 2025 já está disponível no Brasil. É oferecida no site da marca japonesa na configuração básica por R$ 38.510 (verde) e por R$ 40.310 na versão SE 2025 (combinação verde, preto e cinza).
A Z500 vem agora equipada com um motor bicilíndrico de 451 cc, que entrega 51 cavalos de potência a 10 mil rpm e 4,4 kgfm de torque a 6 mil rpm. O câmbio é de 6 marchas e a embreagem é assistida e deslizante. O novo chassi é mais compacto e leve, com uma estrutura em treliça semelhante à utilizada na Ninja H2.
O painel é de LCD na opção de entrada e de TFT na SE, sempre com conectividade para smartphones. Aprimorado, o sistema de frenagem traz disco de 310 milímetros na dianteira e freios com ABS.
Poder do boxer
A R12 está oficialmente lançada no Brasil. Anunciado em maio, e novo no lineup da BMW Motorrad Brasil, o modelo é movido pelo tradicional motor boxer da marca alemã. Com 1.170 cilindradas, o boxer da R12 entrega 95 cavalos de potência a 6.500 rpm e 11,2 kgfm de torque a 6 mil rpm.
O câmbio é de 6 marchas, e a motocicleta tem tanque de combustível com 14 litros de capacidade, sendo 3,5 litros de reserva. A nova R12 tem 2,20 metros de comprimento, 83 centímetros de largura, 1,1 metro de altura e 1,52 metro de entre-eixos. O banco tem altura de 0,75 centímetros, enquanto o modelo pesa 227 quilos em ordem de marcha.
O visual aposta nas linhas de uma motocicleta clássica para uma pilotagem confortável e em posição relaxada, graças ao banco baixo e o guidão largo. O design é “clean”, com uma pegada retrô-moderna. O escapamento com saída dupla e traseira curta dá o tom de esportividade.
As rodas são de 19 polegadas na dianteira e 16 polegadas atrás. Três versões estão disponíveis no Brasil: a R12 (R$ 89.900), a R12 Cruiser (R$ 94.900) e a R12 Option 719 (R$ 105.900).
Presença confirmada
A Bajaj confirmou presença no Festival Moto Brasil (FMB), evento que ocorrerá de 30 de agosto a 1º de setembro no Riocentro, na Zona Oeste do Rio de Janeiro.
A marca exibirá os modelos Dominar 160 e Dominar 200, que tiveram atualizações em junho deste ano, e o “carro-chefe” da linha: a Dominar 400, o modelo mais vendido da Bajaj no Brasil e que, no mês passado, tomou a liderança no segmento das naked/roadster de média cilindrada no país.
Mas a novidade principal será a nova Dominar 250, que está chegando às concessionárias da marca indiana para brigar no concorridíssimo segmento das naked de baixa cilindrada. O motor é um monocilíndrico, injetado e refrigerado a água.
Com duplo comando de válvulas e 248 cm³ de capacidade, entrega 27 cavalos de potência a 8.400 rpm e 2,3 kgfm de torque a 6.500 rpm. Os preços ainda não foram revelados, mas devem ser anunciados no FMB.
Efeitos do “No hay plata”
No início da administração do novo governo argentino, em dezembro do ano passado, “No hay plata” (não há dinheiro) era um slogan que sintetizava a obsessão do presidente Javier Milei de eliminar subsídios governamentais e acabar com os ministérios considerados irrelevantes.
Mas com o passar dos meses, a projeção recessiva tornou-se mais forte e a frase passou a expressar cada vez mais a realidade da Argentina. Na combalida economia local, o “não há dinheiro” se reflete também na queda nos registros de motocicletas.
De janeiro a julho deste ano, foram emplacadas 246.488 motocicletas, o que se traduz em um decréscimo de 12,64% em comparação ao mesmo período do ano anterior. E a crise do mercado vizinho se reflete diretamente no Brasil, que sempre teve na Argentina o principal mercado de exportação de suas motocicletas.
Os embarques dos integrantes da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo) somaram 19.024 unidades de janeiro a julho, uma queda de 19,8% em relação ao mesmo intervalo de 2023. (colaborou Martín Echaide, do “Minuto Motor”, da Argentina)