Escultura em movimento

Nova BMW R20 é uma obra de arte sobre duas rodas

Motocicleta conceitual pretende celebrar a habilidade artesanal na produção e no design expressivo dos modelos da marca alemã

Motocicleta da BMW traz uma versão de 2 mil cm³ do bicilíndrico Big Boxer. (BMW/Divulgação)

No Norte da Itália, quase na fronteira com a Suíça, em frente ao pitoresco cenário de Villa d’Este, no Lago Como, a BMW Motorrad revelou sua mais recente obra-prima de design: a R20. Essa motocicleta conceitual pretende celebrar a habilidade artesanal na produção e no design expressivo dos modelos da marca alemã.

Não por acaso, o palco escolhido para a apresentação foi o renomado Concorso d’Eleganza Villa d’Este, famoso por sua elegância e seu significado histórico para veículos fora de série.

O conceito R20 impressiona com uma aparência poderosa em um estilo casual elegante, sem deixar de preencher os atributos típicos das motocicletas BMW: design clássico e engenharia de primeira. A marca não confirma se a moto será um modelo de produção.

Dentro da proposta de combinar tradição e modernidade, o conceito R20 quer levar a cultura Big Boxer a um novo patamar. O lendário bicilíndrico, refrigerado a ar e óleo, é um elemento escultural central do conceito.

A nova BMW foi exposta no Concorso d’Eleganza Villa d'Este, na Itália. (BMW/Divulgação)

Agora em uma versão de 2 mil cm³, o motor da R20 ganhou novas tampas de cabeçote e de correia e um novo resfriador de óleo, para (deixar os tubos de óleo parcialmente ocultos. A BMW não revelou as especificações de desempenho do conceito.

O motor de dois cilindros opostos Big Boxer de 1.802 cm³, apresentado na primeira R18 no final de 2019, entrega 91 cavalos de potência a 4.750 rpm e torque de 16,1 kgfm de 2 mil a 4 mil rpm, administrados pelo câmbio de 6 marchas.

O tanque protuberante e expressivo é uma escultura, com a traseira reduzida ao máximo para enfatizar as linhas limpas da motocicleta. O tanque de alumínio recebeu um novo design e tem a cor “mais quente que o rosa” dos anos 70.

O chassi originário da R18 de série foi completamente reprojetado e, com uma estrutura principal de “loop” duplo preto feita de tubos de aço cromo-molibdênio, forma a “espinha dorsal” da moto.

A Motorrad R20 chega com farol de LED na forma de um anel de alumínio impresso em 3D. (BMW/Divulgação)

A roda dianteira tem disco preto com a parte interna de disco perfurado em alumínio, enquanto a de trás tem raios largos pretos de liga leve. Ambas são de 17 polegadas, com pneus 120/70 na frente e 200/55 na traseira. Os dois suportes do eixo traseiro são em alumínio fresado.

O farol de LED é apresentado na forma de um anel de alumínio impresso em 3D com luz de circulação diurna integrada, com o principal parecendo flutuar no meio desse anel de luz de circulação diurna.

A lanterna está integrada ao assento único, estofado com Alcântara preto acolchoado e couro de grão fino, enfatizando a aparência dinâmica de roadster com sua traseira compacta. O eixo de transmissão exposto - um destaque visual dos modelos R18 - foi encurtado para integração na arquitetura da R20.

Os componentes Öhlins Blackline ajustáveis estão nas suspensões dianteira e traseira. As pinças de freio têm seis pistões na frente e quatro atrás. Tampas do cabeçote do cilindro, a tampa do cinto e os funis de entrada de ar são feitos de alumínio polido e anodizado, bem como o suporte Paralever, o sistema de apoio para os pés.

O sistema de escapamento dois em dois completa o design.

Os suportes do eixo traseiro da R20 são em alumínio fresado. (BMW/Divulgação)

