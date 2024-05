Otimismo no setor

Venda de motocicletas no Brasil tem maior alta em 17 anos

Emplacamentos aumentaram 26,1% no primeiro quadrimestre do ano em relação a 2023, totalizando 602.748 unidades

2 min de leitura min de leitura

De janeiro a abril, o Polo Industrial de Manaus produziu 601.340 motocicletas. (Divulgação)

O primeiro quadrimestre de 2024 terminou com saldo positivo de vendas no setor das duas rodas, de acordo com a Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares (Abraciclo). As 602.748 unidades vendidas até abril representam um aumento de 26,1% em comparação com o mesmo período de 2023. Segundo a entidade, este é melhor resultado alcançado para os primeiros quatro meses em 17 anos.

Somente em abril, 170.346 motocicletas foram licenciadas. O número representa uma alta de 40,8% em relação ao mesmo mês do ano passado. Quando comparado a março, esse crescimento foi de 11,5%. A média de vendas diárias foi de 7.743 unidades.

Dentre os modelos mais vendidos estão os de baixa cilindrada, com 81,3% dos emplacamentos, seguido pelas motocicletas de média cilindrada, representadas por 15,9% do mercado e as de alta cilindrada, com 2,8% das vendas. Sobre categoria, a mais emplacada foi a street, seguida pela trail em segundo lugar e a motoneta, em terceiro.

Produção em alta

A produção de motocicletas também aumentou no primeiro quadrimestre do ano. Segundo a Abraciclo, o Polo Industrial de Manaus (PIM) produziu 601.340 unidades até abril, um número 16,9% maior que o mesmo período do ano passado. Este é o melhor desempenho do setor em 12 anos.

Durante o quarto mês do ano foram fabricadas 163.402 motocicletas, um número 39,5% maior em comparação com o mesmo mês de 2023 e o melhor resultado em 14 anos.

Para o presidente da Abraciclo, Marcos Bento, um dos principais fatores que explica as altas no segmento é o atual cenário macroeconômico e a escolha da motocicleta como meio de transporte.

“Com o bom ritmo do mercado de motocicletas, as associadas da Abraciclo seguem empenhadas na produção, com o objetivo de atender as demandas dos consumidores”, afirma.

Exportações

De janeiro a abril, as associadas da Abraciclo exportaram 12.027 motocicletas, 13,7% menos que o valor registrado no mesmo período de 2023. Somente em abril, os embarques totalizaram 2.648 unidades, com uma redução de 27,6% em relação ao mesmo mês em 2023.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta