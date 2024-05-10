Eve divulga imagens de protótipo de carro voador em escala real; veja vídeo

Totalmente elétrico e com um alcance de 100 quilômetros, o eVtol brasileiro é do tipo lift & cruise Crédito: Eve/Divulgação

A Eve, controlada pela Embraer, divulgou nesta quarta-feira (8) um vídeo do primeiro protótipo de seu carro voador construído em escala real. Segundo a empresa, a aeronave deve entrar em serviço em 2026.

Anteriormente, a companhia havia apresentado apenas o primeiro conceito da cabine do eVtol (aeronaves de decolagem e pouso na vertical, popularmente conhecidas como carros voadores).

A Eve afirma que já soma, no total, quase 3.000 cartas de intenção para seu eVtol. Ao todo, são 30 clientes espalhados pelo mundo - eles são operadores de helicópteros, companhias aéreas, empresas de leasing e plataformas de voos compartilhados.

Totalmente elétrico e com um alcance de 100 quilômetros, o eVtol brasileiro é do tipo lift & cruise, ou seja, possui asas e rotores (hélices) separados para propulsão vertical e horizontal.

No Brasil, a maior parte dos pedidos são de empresas como Avantto, que faz compartilhamento de aeronaves, e Helisul, do ramo de fretamento de aviões e helicópteros.