Abril tem média diária de mais 10 mil unidades de carros vendidas

Crescimento em relação a março é de 17,6%; oferta maior de crédito e juros mais baixos estão entre os principais motivos

O mês de abril foi bastante positivo para a indústria automotiva no Brasil, a começar pela média diária de vendas de unidades, que chegou a 10.038, um crescimento de 17,6% em relação a março desde ano e de 13,6% quando comparado aos quatro primeiros meses de 2023.

“Houve um aumento de 35,7% de crédito em relação ao primeiro quadrimestre do ano anterior. A taxa de juros tem ficado em torno de 25%, um patamar quase tão bom quanto outubro de 2021, quando chegou à faixa dos 24%. É ainda um valor alto, mas há perspectivas de redução, sinalizando para uma maior oferta de crédito”, analisa.

Com relação às vendas, o cenário também foi positivo, assim como foi adiantado pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), que trouxe uma alta de 37,4% nos emplacamentos quando comparados a abril do ano passado.

Segundo dados divulgados pela Anfavea nesta quarta-feira (8), os emplacamentos cresceram 6,9% de março até abril e 12,4% comparados com abril de 2023. Outro segmento que teve crescimento foi o de híbridos (4,4%) e elétricos (3%), totalizando 51.300 unidades somente este ano.

“Esse total é quase a metade dos veículos híbridos e elétricos que foram emplacados no ano passado, que vendeu 93,9 mil unidades em 2023 ”, acrescenta Leite.

Outro segmento que registrou crescimento foi o de comerciais leves, que engloba picapes, vans e furgões. Segundo a Anfavea, no acumulado do ano o aumento foi de 21,7% sobre o mesmo período de 2023, bem acima da alta geral dos veículos, que foi de 16,3% nos quatro primeiros meses do ano.