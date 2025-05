Edição limitada

Jeep Renegade ganha série comemorativa dos 10 anos de produção do modelo no Brasil

Com 1.010 unidades disponibilizadas, edição especial é baseada na versão Willys e tem preço público sugerido de R$ 185.990; veja fotos

Publicado em 13 de maio de 2025 às 10:56 - Atualizado há 16 horas

A motorização da edição especial do Renegade é a mesma do Willys, versão na qual foi baseada Crédito: Jeep/Divulgação

A Jeep anunciou o lançamento da série especial e limitada do Renegade, em comemoração aos 10 anos de produção do SUV no Brasil – ele foi o primeiro produzido pela Jeep em solo nacional, na fábrica da marca em Goiana (PE). Serão disponibilizadas apenas 1.010 unidades numeradas da série, que é baseada na versão Willys e também custa os mesmos R$ 185.990 (preço público sugerido).>

O Renegade 10 Anos conta com um design exclusivo, que inclui adesivos no capô e na coluna C, bordados exclusivos nos bancos e uma plaqueta com a numeração individual. As cores disponíveis são Cinza Sting, Branco Polar, Preto Carbon, Cinza Granite e Azul Jazz. >

A motorização é a mesma da versão Willys: motor 1.3 turbo flex T270, de 176 cv de potência e 27,5 kgfm de torque (a etanol), e que conta com câmbio automático de 9 marchas. Outras semelhanças que ele possui com a versão Willys são o teto solar panorâmico e a tração integral.>

Equipamentos e tecnologia

Além do teto solar panorâmico, a série especial Renegade 10 Anos conta com pneus Pirelli Scorpion ATR+ de uso misto, com as rodas de liga leve aro 17” – exclusivas da versão. >

O pacote tecnológico do modelo, também completo, inclui central multimídia de 8,4” com espelhamento sem fio, painel digital de 7” colorido e configurável, seis airbags, ar-condicionado automático de duas zonas e recursos de condução semiautônoma, como frenagem automática de emergência, monitoramento de ponto cego, assistente de permanência em faixa e comutação automática de faróis. >

Além disso, a Jeep – em parceria com a marca Galápagos – preparou um kit exclusivo, com uma mochila e uma camiseta, para os compradores da edição especial.>

Confira as fotos do Jeep Renegade 10 Anos

Jeep Renegade ganha série comemorativa dos 10 anos de produção do modelo no Brasil 1 de 7

Com informações da Jeep.>

