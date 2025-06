Novo SUV

Volkswagen registra 12 mil pedidos do Tera em 50 minutos

Primeira noite de vendas do SUV compacto aconteceu simultaneamente em 472 concessionárias da marca; modelo foi lançado no final de maio

Publicado em 6 de junho de 2025 às 15:54 - Atualizado há 22 minutos

Volkswagen Tera é o quinto veículo de 17 produtos planejados pela montadora no Brasil Crédito: Volkswagen/Divulgação

Pouco mais de uma semana após o lançamento oficial do Volkswagen Tera ao mercado brasileiro, o SUV compacto já coleciona números expressivos. Segundo a Volkswagen, o modelo, que foi lançado no final de maio, conseguiu a façanha de 12 mil pedidos em um tempo de 50 minutos. >

Na mesma data de lançamento, a montadora abriu pré-venda do modelo que contou com 999 unidades da versão de entrada, a MPI por R$ 99.990. Com a comercialização desse lote inicial, a configuração de entrada passa a ser de R$ 103.990. O modelo conta também com as versões TSI (que parte de R$ 116.990), Comfort (a partir de R$ 126.990), High (a partir de R$ 139.990) e High com pacote Outfit The Town Edition (a partir de R$ 142.290).>

A data de início das vendas foi estipulada para acontecer na quinta-feira, 5, em todas as 472 concessionárias da marca no país, segundo conta o diretor de Vendas da Volkswagen do Brasil, Fernando Silva.>

"O Tera é o lançamento mais importante da Volkswagen na Região América do Sul nos últimos tempos e merecia o maior open doors da história da marca, em todas as 472 concessionárias do Brasil. Essa estreia arrasadora, com 12 mil pedidos em apenas 50 minutos, reforça a confiança dos brasileiros na Volkswagen e demonstra o potencial do Tera para se consolidar como um dos pilares do protagonismo da marca no país”, comenta.>

Aqui no Espírito Santo, o início das vendas do Tera também superou as expectativas, segundo o diretor da Vitoriawagen, Celso Duarte. “A pré-venda do veículo está sendo um verdadeiro sucesso, tendo a Volkswagen superado o objetivo de vendas, alcançando 122,89% da expectativa para o lançamento, quando foram vendidas 12.289 unidades do Tera. A versão mais procurada foi o Tera High TSI com 43,3% das unidades comercializadas”, revela.>

Toda as lojas da marca no Estado fizeram o lançamento simultâneo do veículo, que é o quinto carro de 17 modelos previstos pela Volkswagen para chegarem ao mercado nacional até 2028. Entre eles, veículos híbridos, 100% elétricos e total flex, em um investimento total de mais de R$ 20 bilhões no país para a criação desses novos produtos.>

“O lançamento do Tera marca o início de uma nova era para a nossa marca. Projetado para surpreender, o Tera chega com a missão de redefinir o segmento em que atuamos e elevar ainda mais o patamar de excelência da nossa marca”, avalia Duarte. >

