Jeep Commander 2025 chega mais potente com motorização 2.2 Turbodiesel

Com a motorização anterior, o modelo entregava 170 cv de potência e 380 Nm de torque; agora, com o novo motor, a potência chega a 200 cv e 450 Nm de torque

A cabine do Commander pode abrigar até sete ocupantes, ou ainda, na configuração de cinco lugares, oferecer 661 litros de porta-malas. (Jeep/Divulgação)

Fabricado no Polo Automotivo Stellantis de Goiana (PE), a linha 2025 do Commander acaba de ser lançada pela Jeep e a principal novidade é o novo motor, que está mais potente, equipando a versão Overland. Com a motorização anterior, o modelo entregava 170 cv de potência, 380 Nm de torque e fazia 0 a 100 km/h em 11,6 segundos. Já com o novo motor 2.2 Turbodiesel, a potência chega a 200 cv, 450 Nm de torque e o 0 a 100 km/h é de 9,7 segundos, melhora de 2 segundos.

O motor 2.2 Turbodiesel tem cabeçote de alumínio e duplo comando de válvulas, coletor de admissão variável, injeção de diesel de alta pressão (2.000 bar), turbocompressor com geometria variável e wastegate elétrica, intercooler ar-água e duplo circuito de refrigeração do motor. O sistema de escape possui duplo sistema de recirculação de gases (EGR) e pós-tratamento com injetor de ureia arrefecido por líquido, controlados por uma só central eletrônica.

O Commander também conta com tração 4x4 com reduzida, câmbio automático de 9 velocidades, seletor de terrenos com três modos (Sand/Mud, Snow e Auto) e HDC (Hill Descent Control), que auxilia o motorista em descidas íngremes durante percursos off-road. Além disso, possui altura mínima de solo de 21,2 cm, ângulo de entrada de 26° e de saída de 24°. O modelo, que chega com preço sugerido de R$ 309.990, conta ainda com cinco anos de garantia e assistência 24h em todo território nacional.

O interior possui mais de 20” de telas, sendo 10,25” no painel de instrumentos e 10,1” na central multimídia”, som premium certificado pela Harman Kardon, teto solar panorâmico e bancos em suede. Conta ainda com faróis full LED, lanternas também em LED com desenho inédito e acabamento em cromo acetinado com quatro refletores inferiores, sendo um com a função de seta e os outros três com luz de posição e freio.

A cabine do Commander pode abrigar até sete ocupantes, ou ainda, na configuração de cinco lugares, oferecer 661 litros de porta-malas. E para quem deseja ainda mais espaço, com todos os bancos traseiros rebatidos, estão disponíveis 1.760 litros para bagagens.

Em relação à segurança e tecnologia, o modelo é equipado com tecnologia de direção autônoma ADAS de nível 2, que garante mais segurança aos ocupantes do carro. Traz alerta de colisão com frenagem automática, detecção de ponto cego e de tráfego cruzado, alerta de mudança de faixa, frenagem de emergência para pedestres, ciclistas ou motociclistas, detector de fadiga do motorista, reconhecimento de placas de velocidade, comutação automática de faróis e park assist.

Nesta nova versão, o modelo ganhou também rodas de 19” com novo design, deixando o carro mais esportivo. Os pneus seguem com a tecnologia seal inside com as tradicionais sete fendas.

