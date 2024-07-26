Jeep reduz preços do Renegade, lança três novas versões e uma edição limitada

A Sahara é uma das novas versões que o Renegade terá para a linha 2025 Crédito: Jeep/Divulgação

ATIBAIA, SÃO PAULO

O modelo que popularizou a marca Jeep no Brasil já teve seus dias de glória, sendo o mais vendido da categoria de B-SUV e em 2024, quase 10 anos após o seu lançamento, em 2015, chega à marca de 500 mil unidades vendidas. E, diante dessa marca, a montadora acaba de anunciar novidades para a linha 2025 do Renegade, elevando o compacto ao status de ícone.

Afinal, foi com essa descrição que o vice-presidente da marca Jeep Stellantis América do Sul, Hugo Domingues, iniciou a apresentação para a imprensa sobre as novidades do Renegade. Segundo o executivo, menos de 4% das marcas no mundo são icônicas e a Jeep é uma delas, tendo o Renegade como uma de suas representações.

“A silhueta do Renegade, dentro do segmento B-SUV é diferenciada, pois ele é mais quadrado, mais robusto. Quando o Renegade chegou, em 2015, só havia três modelos nessa categoria, que hoje é a maior do segmento, com cerca de 18 modelos de marcas diferentes”, conta.

E para quem pensava que a Jeep deixaria o pequeno de lado, apenas aguardando a sua saída do mercado (como ocorreu nos EUA, no ano passado), enquanto o anunciado Avenger toma o seu lugar, a montadora mostrou que o compacto ainda tem fôlego no Brasil. Foram anunciadas três novas versões: Altitude, Night Eagle e Sahara, além da edição especial Willys com tiragem limitada de 500 unidades.

As novidades ainda incluem redução nos preços de até R$ 14 mil, no caso das versões topo de linha (a Trailhawk passou de 187.9990 para R$ 173.990), reposicionando-o dentro da categoria, tornando o modelo mais competitivo diante de seus concorrentes com um aumento da cobertura de mercado de 60% para 95%.

O carro agora conta com cinco anos de garantia, a exemplo do que a montadora já havia feito para os modelos Compass e Commander, no início do ano, quando ganharam nova motorização para as versões mais esportivas.

Assim como os dois irmãos maiores, os cinco anos de garantia também são válidos para modelos ano 2022. Outra ação é a recertificação de seminovos, segundo Domingues, onde todo seminovo terá mais um ano de garantia, independentemente do ano, produzido, a partir de 2015.

Conheça todas as versões

A versão de entrada é a 1.3 Turbo, com preços partindo de R$ 115.990 Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Renegade 1.3 turbo

Versão de entrada, vem de série com Jeep Traction Control +, controles de estabilidade e tração, seis airbags, faróis e lanternas full LED.

A partir de R$ 115.990, chegando a R$ 99.719 para o público PCD.

Com o Pack Tech, que possui frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento de mudança de faixa, câmera de ré, central multimídia de 7”, conectividade sem fio Android Auto e Apple Carplay, a Jeep oferece a versão no mesmo valor que a já era ofertada anteriormente por R$ 118.290. A versão para clientes PCD com o Pack Tech chega por R$ 102.900.

A Altitude substitui a Sport, trazendo um design com apelo off-road com adesivo especial da versão Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Renegade Altitude

Esta é a primeira das novas versões, que substitui a Sport, trazendo um design com apelo off-road com adesivo especial da versão, nova roda 17”, teto pintado de preto e para barros.

No interior, a versão ganha duas telas maiores: a central multimídia de 8,4” com espelhamento sem fio para Apple Carplay e Android Auto e quadro de instrumentos digital de 7”, totalizando mais de 15 polegadas de telas no carro. Outra novidade é o ar-condicionado digital, que passa a ser de duas zonas.

Os preços partem de R$ 147.990.

A Longitude traz nova central multimídia e rodas de 18 polegadas com acabamento pintado Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Renegade Longitude

A versão seguinte é a Longitude, já conhecida do modelo que traz, assim como a Altitude, nova central multimidia, quadro de instrumentos full digital de 7” colorido e configurável, ar-condicionado digital e dual zone e novas rodas de 18 polegadas com com acabamento pintado.

Por dentro, a Longitude tem carregador de telefone por indução ventilado, bancos revestidos em couro, volante revestido em couro e sensor de estacionamento traseiro. O modelo conta ainda com teto pintado em preto, frenagem autônoma de emergência, detector de fadiga, monitoramento de mudança de faixa, câmera de ré, conectividade sem fio Android Auto e Apple Carplay, rack de teto. O preço é de R$ 165.990.

A Night Eagle traz de volta o dark pack em uma releitura Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Renegade Night Eagle

Outra novidade da linha 2025, trazendo de volta o Dark Pack, mas agora inserindo-o em uma versão. A Night eagle traz rodas 18” com acabamento escurecido, grades e logos escurecidas e a opção da cor Sting Gray.

Nos equipamentos, itens de conforto e segurança como abertura de portas por presença (Keyless Enter ‘n Go), sensor crepuscular, sensor de chuva, retrovisor eletrocrômico e monitoramento de ponto cego. A partir de R$ R$ 170.990.

Outra novidade é a Sahara, que tem teto solar e uma nova cor, esta exclusiva para a versão Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Renegade Sahara

A terceira novidade da gama do Renegade e uma das opções do topo de gama, que foi diversificada entre 4x2 com sofisticação, no caso da Sahara, e potência off road 4x4, no caso da Trailhawk.

A Sahara é inspirada na versão do Jeep Wrangler e conta com nova roda 18” e acabamento, soleira e badge exclusivos, teto pintado em preto – inclusive na região da coluna A, adesivo da versão e a cor Slash Gold, apenas para esta configuração.

Já a lista de itens de série inclui teto solar panorâmico command view, plataforma de serviços conectados Adventure Intelligence, keyless enter ‘n Go, remote start, sensor crepuscular, sensor de chuva, retrovisor eletrocrômico, monitoramento de ponto cego, comutação automática de faróis, faróis de neblina e paddle shifters.

Os preços partem de R$ 173.990.

A Trailhawk é a topo de linha da versa Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Renegade Trailhawk

Topo de linha na gama 4x4, a Trailhawk é voltada para quem deseja performance off-road do modelo. Ele conta com roda de 17” com acabamento pintado, bancos revestidos em couro, câmbio automático de 9 marchas e suspensão off road com altura mais elevada do solo.

A versão ainda tem tração 4x4 com bloqueio eletrônico de diferencial, modo 4x4 Low e seletor de terrenos e hill descent control. Os preços partem de R$ 173.990.

A edição especial Willys está limitada a 500 unidades e se inspira nos modelos da década de 1940 Crédito: Jeep/Divulgação

Jeep Renegade Willys

A edição especial Willys está limitada a 500 unidades e traz em seu design inspiração nos modelos Jeep originais da década de 1940. O Renegade Willys tem adesivos baseados nas inscrições das carrocerias dos primeiros Jeep produzidos no mundo e a cor Verde Recon, que tem a cara da marca. Também traz teto solar de série, soleira da versão, bancos com embossed Willys.

Versão topo de gama do modelo, ela possui nova roda 17” com pneus ATR+, garantindo capacidade off-road. Os preços partem de R$ 179.990.

E o motor?

Apesar das mudanças estéticas e tecnológicas, a motorização permanece a mesma. O propulsor T270, apresentado em 2022, quando o modelo abandonou o motor a diesel, continua o mesmo: 1.3 turbo com 185 cavalos e 27,5 kgfm, gerenciado por um câmbio automático de 6 marchas

Sua velocidade máxima chega a 210 km/h e o zero a 100 km/h é feito em 8,7 segundos. No consumo, segundo o Inmetro, ele faz, no etanol, 7,7 km/l na cidade e de 9,1 km/l na estrada, enquanto com gasolina chega a 11 km/l na cidade e 12,8 km/l na estrada.

A motorização não mudou: propulsor T270, continua o mesmo: 1.3 turbo com 185 cavalos e 27,5 kgfm Crédito: Jeep/Divulgação

Desde a versão de entrada, o Renegade conta com seis airbags e pode ser configurado com tecnologias de condução semiautônoma, como frenagem de emergência, aviso e assistente de mudança de faixa, além de detector de fadiga. Nas versões de topo, há ainda itens adicionais como reconhecimento de placas, comutação automática dos faróis e monitoramento de ponto cego com detector de tráfego traseiro.

O modelo está disponível nas cores Branco Polar, Granite Crystal, Jazz Blue, Preto Carbon e Sting Gray. E ele ganhou mais duas novas opções: Slash Gold (exclusiva na versão Sahara) e Verde Recon (única para a versão Willys).