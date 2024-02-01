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E o Brasil?

Jeep adianta mais detalhes do Wagoneer S que estreia este ano nos EUA

Primeiro SUV global da marca totalmente elétrico será vendido nos EUA a partir do segundo semestre deste ano; datas para o Brasil ainda não foram divulgadas

Publicado em 01 de Fevereiro de 2024 às 14:57

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 fev 2024 às 14:57
Jeep Wagoneer S
O Jeep Wagoneer S tem previsão de começar a ser vendido no segundo semestre do ano, nos EUA Crédito: Jeep/Divulgação
A Jeep divulgou mais detalhes sobre o novo Wagoneer S, modelo feito sobre a nova plataforma STLA-Large, que é nativa de veículos elétricos a bateria (BEV), ou seja, será o primeiro SUV global da marca totalmente elétrico. Com previsão de começar a ser vendido nos EUA a partir do segundo semestre deste ano, a montadora não divulgou ainda se e quando ele seria lançado no Brasil.
Segundo a marca, o novo modelo terá a mesma capacidade 4xe padrão já vista no híbrido Compass (importado da Itália e que em breve deve ser fabricado no Brasil), com gerenciamento todo-o-terreno, alto desempenho com 600 cavalos de potência e performance de 0 a 60 mph (0 a 96,6 km/h) de cerca de 3,5 segundos.
Externamente, o modelo se distancia da marca, mas ao mesmo tempo, mantém o desenho característico da grade dos modelos Jeep, reimaginado, usando LEDs que iluminam as sete fendas na dianteira.
Por dentro, o Wagoneer S vai trazer materiais e recursos focados no design, incluindo um centro de controle do condutor personalizado com um botão Selec-Terrain e iluminação ambiente dinâmica e com cor selecionável. Ainda, de acordo com a montadora, o SUV vai contar com teto solar panorâmico e sistema de áudio premium McIntosh com 19 alto-falantes.

Eletrificação

O novo Jeep Wagoneer S faz parte da estratégia global de eletrificação da marca Jeep, que está transformando o 4xe no novo 4x4, alinhado à visão da marca de alcançar a “Zero Emission Freedom“ (Liberdade de Emissões Zero).
Ele vai utilizar a plataforma STLA Large, desenvolvida pela Stellantis, que permite capacidades de topo de segmento, incluindo energia incorporada (118 kWh), eficiência de carregamento (4,5 kWh por minuto) e desempenho de 0 a 100 km/h em cerca de 2 segundos.

Jeep Wagoneer S

Os veículos baseados na plataforma são o núcleo da demanda dos clientes nos principais mercados globais e serão usados primeiro no mercado norte-americano nas marcas Dodge, Jeep, seguidos por outras marcas, incluindo Alfa Romeo, Chrysler e Maserati. Ao todo, serão oito veículos lançados de 2024 a 2026.
A STLA Large é a segunda, das quatro plataformas globais de BEV, apresentadas pela Stellantis, e será instalada em fábricas na Europa e América do Norte e estará disponível em variantes multienergéticas, incluindo combustão híbrida e interna.
No geral, a plataforma STLA Large tem o potencial de suportar uma potência extrema que superará qualquer um dos motores V-8 Hellcat (desenvolvido pela Chrysler e tido como um dos mais potentes desenvolvidos). A plataforma inclui opções de baterias com classificações energéticas entre 85 e 118 quilowatts-hora (kWh) e prevê autonomia total de 800 km/500 milhas para sedãs.
Projetada para aceitar futuras tecnologias de armazenamento de energia quando elas atingirem a prontidão de produção, a geração inicial de componentes de propulsão tem o potencial de fornecer aceleração de 0-100 km/h (62 mph) na faixa de 2 segundos. O carregamento rápido adicionará até 4,5 kWh por minuto à bateria de 800 volts.

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