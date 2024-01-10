Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Motor
  • Segmento de carros eletrificados deve superar expectativas de vendas para 2024
Balanço 2023

Segmento de carros eletrificados deve superar expectativas de vendas para 2024

Fechamento de 2023 mostrou aumento expressivo na venda de automóveis híbridos e elétricos, além do crescimento dos emplacamentos gerais
Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

10 jan 2024 às 15:57

Publicado em 10 de Janeiro de 2024 às 15:57

carro elétrico, motor elétrico, motor híbrido, carro híbrido
A projeção para 2024 é de que as vendas de carros eletrificados cresçam cerca de 51% em relação ao ano passado Crédito: Shutterstock
Com uma visão bastante otimista para o segmento de modelos eletrificados (que inclui carros elétricos a bateria ou híbridos), a Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) apresentou o fechamento consolidado de 2023 nas vendas e produção de veículos. Ao todo, foram comercializados 93,9 mil veículos eletrificados (19,3 mil elétricos e 74,6 mil híbridos) no ano passado.
Esse número, segundo o presidente da Anfavea, Márcio de Lima Leite, chega a corresponder a quase 4% do total de veículos emplacados no Brasil. “O que é surpreendente, pois vai na direção da realidade dos EUA, que tem um número bem próximo desse de veículos emplacados, sendo que o Brasil começou o seu processo de eletrificação mais tarde”, diz.
Atualmente, segundo levantamento divulgado pelo site Automotive News, em julho, os carros eletrificados ocupavam um percentual de 7,2% do mercado de automóveis nos EUA. No Brasil, de acordo com os dados da Anfavea, a participação dos eletrificados no total de emplacamentos do ano passado é de 4,3% (sendo 0,9% de carros elétricos e 3,4% de híbridos). 
A projeção para 2024 é de que as vendas cresçam cerca de 51% em relação ao ano passado, chegando a 124 mil veículos eletrificados vendidos, o que corresponde a 6,2% dos emplacamentos deste ano (1,1% elétricos e 5,1% híbridos). No entanto, o presidente da entidade diz que pelo comportamento do último mês do ano e da chegada de novas empresas ao mercado nacional, essa projeção pode ser superada.
“A expectativa é que em 2024 o número de vendas de carros eletrificados seja maior do que as 142 mil unidades de projeção. Temos outros players chegando ao Brasil, podendo, inclusive, mudar completamente o cenário e aumentar o número de eletrificados no país”, analisa.

Programa Mover

biocombustível, combustível, sustentabilidade
Os biocombustíveis estão no centro do novo programa do governo federal para a indústria automotiva Crédito: Shutterstock
Um dos pontos de otimismo com o novo mercado pode estar ligado ao Programa Mobilidade Verde (Mover), lançado pelo governo federal no dia 30 de dezembro do ano passado para impulsionar a indústria automotiva por meio de incentivos fiscais de até R$ 19 bilhões em seus cinco anos de duração. Segundo o presidente da Anfavea, o projeto, que ainda precisa ser analisado pelo Congresso, “vai motivar a indústria automotiva pelo menos para os próximos cinco anos”.
Com a sustentabilidade como um dos pontos principais, a descarbonização estará no centro, assim como pesquisa e desenvolvimento. O que irá colocar holofotes nos modelos eletrificados e que utilizam biodiesel.
“Esse programa estabelece um novo marco para a indústria automotiva e o desenvolvimento do país. É uma medida inteligente, bem feita, com coragem e no momento certo”, afirma Leite.

Fechamento consolidado e projeções

carro, concessionária, compra carro, loja de carro
As vendas de veículos leves finalizaram 2023 com o emplacamento de 2,18 milhões de unidades, alta de 11,2% Crédito: Shutterstock
As vendas do mercado interno tiveram bons resultados, principalmente no segmento de veículos leves, que finalizou 2023 com o emplacamento de 2,18 milhões de unidades, alta de 11,2%. Acrescentando caminhões e ônibus, os emplacamentos de veículos chegaram a 2.309.000 de unidades, 9,7% a mais que no ano anterior.
A produção de automóveis e comerciais leves foi de 2.204.000 unidades, crescendo 1,3% em relação a 2022, e só não foi maior por conta do encolhimento de 16% das exportações e do aumento de 29% das importações.
Já a produção de caminhões e ônibus caiu 37,5%, em função dos custos mais elevados das novas tecnologias de controle de emissões, adotadas para atender a etapa P8 do Proconve, válida desde janeiro de 2023. Na somatória de leves e pesados, a produção totalizou 2.325.000 automóveis, volume que representou leve recuo de 1,9% em 2023.
Com relação às projeções para 2024 divulgadas em dezembro do ano passado, a Anfavea manteve a expectativa, variando levemente os números: 6,1% de crescimento nos emplacamentos (expectativa de 2,45 milhões de unidades), para 6,2% na produção (2,47 milhões de unidades) e para 0,7% nas exportações (407 mil unidades).

LEIA MAIS EM MOTOR

Com o fim do imposto zerado, venda de importados cresce 47,9% em dezembro

Ano termina com crescimento na venda de carros novos e usados

Conheça 10 modelos importantes de motos que chegam ao Brasil em 2024

Saiba quais são os 22 lançamentos de carros que são as apostas para 2024

Venda de motocicletas no ano tem maior alta no país desde 2012

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Carro Elétrico Motor Híbrido Motor Elétrico Carro Híbrido Carro Zero Zero km Anfavea
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Séries curtas para maratonar: 5 opções divertidas para o fim de semana
Imagem de destaque
Homem é preso após capotar veículo roubado durante fuga em Aracruz
Imagem de destaque
Transcol e Aquaviário terão linhas exclusivas e horários especiais na Festa da Penha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados