Ano termina com crescimento na venda de carros novos e usados

As vendas de automóveis novos cresceram 11,7% no acumulado de 12 meses, enquanto que usados e seminovos cresceram 6,5% no mesmo período Crédito: Shutterstock

O mercado de compra e venda de carros vai terminar 2023 com indicadores positivos. Isso é o que mostra o Radar Autos, relatório elaborado pelo Data OLX Autos: as vendas de automóveis novos tiveram um crescimento de 11,7% no acumulado de 12 meses, até o mês de novembro. No mesmo ritmo, a comercialização de usados e seminovos também aumentou 6,5% no mesmo período.

Outro dado relevante é que 46,3% dessas vendas foram feitas por meio de financiamento, que teve uma alta de 6,2% em outubro, quando comparado ao mesmo mês de 2022. Um dos principais influenciadores desse comportamento pode estar na perspectiva da redução da taxa Selic, que contribuiu para uma redução das taxas de juros de financiamento.

Por outro lado, segundo dados da Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), a produção de veículos se manteve estável em 2023, com 2,2 milhões de unidades produzidas no acumulado de 12 meses. E no mesmo período, houve crescimento nas vendas de veículos zero quilômetro, com 2,1 milhões de unidades até novembro.

Com relação aos carros usados e seminovos, o levantamento da Federação Nacional dos Revendedores de Veículos Usados (Fenauto) mostra que a maior participação das vendas é ainda dos modelos com 13 anos ou mais, que corresponderam a 36% em novembro.