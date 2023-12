Ano termina com crescimento na venda de carros novos e usados

Pesquisa mostra que, mesmo com a produção de veículos no patamar parecido ao de 2022, a comercialização de automóveis aumentou em 2023

O mercado de compra e venda de carros vai terminar 2023 com indicadores positivos. Isso é o que mostra o Radar Autos, relatório elaborado pelo Data OLX Autos: as vendas de automóveis novos tiveram um crescimento de 11,7% no acumulado de 12 meses, até o mês de novembro. No mesmo ritmo, a comercialização de usados e seminovos também aumentou 6,5% no mesmo período.