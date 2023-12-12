Comprar carro com consórcio: 4 dicas para evitar problemas

01
Taxa de Administração
Antes de fechar um contrato de consórcio, é importante examinar com atenção a taxa de administração estipulada pela empresa. Essa taxa incide mensalmente sobre o valor total do consórcio e pode variar entre as administradoras. "Escolher uma taxa competitiva é fundamental para economizar ao longo do processo", orienta Coser.
02
Saúde Financeira
Investigar a saúde financeira do grupo de consórcio é crucial para evitar possíveis problemas. "A indicação é consultar a reputação da administradora, verificar se há histórico de atrasos ou imprevistos financeiros. Optar por um grupo sólido e bem administrado reduz o risco de complicações durante o período do consórcio".
03
Formas de Contemplação
"Entender as formas de contemplação é essencial para planejar a aquisição do veículo. Consórcios podem contemplar os participantes por sorteio ou por meio de lances, por exemplo", aconselha Coser. Avaliar as condições específicas de contemplação, como a frequência de sorteios e a política de lances, para otimizar suas chances de ser contemplado.
04
Particularidades da empresa
Cada empresa de consórcio pode ter políticas específicas. Analise os contratos e regulamentos para entender as particularidades, como regras para transferência de cotas, possibilidade de antecipação de pagamentos e condições para utilização do crédito contemplado.