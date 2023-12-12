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Fuja das armadilhas

Comprar carro com consórcio: 4 dicas para evitar problemas

A cada três carros vendidos no país, um é adquirido por meio de consórcio; mas é preciso atenção na hora de contratar essa modalidade de compra

Publicado em 12 de Dezembro de 2023 às 11:17

Enzo Teixeira

Enzo Teixeira

Publicado em 

12 dez 2023 às 11:17
A cada três carros vendidos no país, um é adquirido por meio de consórcio
A cada três carros vendidos no país, um é adquirido por meio de consórcio Crédito: Shutterstock
No universo das quatro rodas, os consórcios conquistaram uma fatia significativa, com um impacto considerável nas estatísticas de vendas. Uma pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC) revelou que a cada três carros comercializados no Brasil, um deles é adquirido por meio de consórcio. 
No entanto, quando se trata do mercado de motos, os consórcios alcançam números ainda mais expressivos -  metade das motocicletas vendidas no país são resultado desse modelo de compra colaborativa. O fenômeno reflete a preferência dos consumidores por uma abordagem mais estruturada e acessível para a aquisição de veículos.
"A compra através do consórcio pode ser muito vantajosa, e em geral, mais barata do que o financiamento bancário tradicional", afirma o head  de novos negócios da empresa de consórcios digitais Mycon, Rodrigo Coser.

O que é um consórcio?

Um consórcio é uma forma de compra em grupo em que pessoas se juntam para adquirir um bem, como carro ou imóvel em comum. "É uma forma planejada de compra. Cada participante contribui com pagamentos regulares, e em determinados intervalos, um membro é contemplado, ou seja, recebe a carta de crédito que permite a aquisição do bem desejado", explica Coser.

De janeiro a setembro de 2023, os consórcios contribuíram com mais de R$ 65 bilhões para a economia brasileira, aumentando 29% em relação ao ano anterior, conforme dados da ABAC. Nesse mesmo período, a associação registrou 3,1 milhões de novas cotas de consórcio, um aumento de 6,8% em relação aos 2,9 milhões comercializados há um ano. 
O número de compras por esse modelo é tão alto, que não é surpresa que algumas pessoas caiam em armadilhas desse segmento comercial. Para que esse tipo de situação não ocorra é preciso ficar atento a algumas questões antes de fazer a contratação. 

01

Taxa de Administração

Antes de fechar um contrato de consórcio, é importante examinar com atenção a taxa de administração estipulada pela empresa. Essa taxa incide mensalmente sobre o valor total do consórcio e pode variar entre as administradoras. "Escolher uma taxa competitiva é fundamental para economizar ao longo do processo", orienta Coser.

02

Saúde Financeira

Investigar a saúde financeira do grupo de consórcio é crucial para evitar possíveis problemas. "A indicação é consultar a reputação da administradora, verificar se há histórico de atrasos ou imprevistos financeiros. Optar por um grupo sólido e bem administrado reduz o risco de complicações durante o período do consórcio".

03

Formas de Contemplação

"Entender as formas de contemplação é essencial para planejar a aquisição do veículo. Consórcios podem contemplar os participantes por sorteio ou por meio de lances, por exemplo", aconselha Coser. Avaliar as condições específicas de contemplação, como a frequência de sorteios e a política de lances, para otimizar suas chances de ser contemplado.

04

Particularidades da empresa

Cada empresa de consórcio pode ter políticas específicas. Analise os contratos e regulamentos para entender as particularidades, como regras para transferência de cotas, possibilidade de antecipação de pagamentos e condições para utilização do crédito contemplado.
*Enzo Teixeira é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve edição e supervisão de Karine Nobre.

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