5 dicas básicas de mecânica para evitar problemas com seu carro ou moto

Você já passou por aquela situação de ficar preso na estrada com problemas mecânicos no veículo? Essa é uma situação que pode ser estressante. Então, é preciso estar preparado. Manter-se atento à mecânica do carro ou da motocicleta pode ajudar a evitar problemas no futuro, economizar dinheiro e garantir a segurança nas estradas.
Saber como lidar com uma bateria descarregada, substituir uma correia ou resolver um problema de ignição pode ser necessário para sair de uma situação desagradável. Para evitar esses cenários, o gerente de serviços da Contauto Autocenter, Michel Rodrigues do Nascimento, dá cinco dicas de como cuidar bem do veículo e contornar alguns imprevistos.
A Contauto e a Moto Vena são parceiras do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) em um curso gratuito de mecânica básica para condutores, que está com inscrições abertas. Para quem tem o interesse de aprender mais sobre o tema, são 100 vagas (50 para carros e 50 para motos). As inscrições vão até próxima sexta (10) e podem ser feitas pelo site www.detran.es.gov.br. As aulas terão início no próximo dia 22 para carros e 23 para motos. O curso tem certificado para os alunos que tiverem 100% de aproveitamento.
Confira abaixo as dicas do gerente de serviços da Contauto Autocenter, Michel Rodrigues do Nascimento:
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Fique atento ao painel
O painel de instrumentos do veículo é como uma janela para a saúde do motor. É por ele que boa parte dos problemas podem ser identificados. Ele exibe luzes de aviso para indicar problemas potenciais, como superaquecimento do motor ou falhas no sistema de freios. Luzes de alertas de freios, airbags e cintos de segurança são importantes de serem observadas. "Identificar esses problemas precocemente pode evitar danos mais sérios ao veículo e custos de reparo mais elevados", afirma o gerente. O indicador de manutenção programada ou o odômetro, que mostra a quantidade de quilômetros já percorridos, podem lembrar de quando é hora de realizar serviços de rotina.
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Confira os níveis dos fluídos
Para verificar o óleo e fluidos de transmissão, com o motor frio e o veículo estacionado em terreno plano, abra o capô. Localize a vareta de medição de óleo, retire, limpe e reinsira. O nível de óleo deve estar entre as marcas "mínimo" e "máximo" na vareta. De acordo com o gerente de serviços mecânicos, níveis adequados de fluidos, como óleo, líquido de arrefecimento e fluido de freio, são essenciais para o funcionamento seguro do veículo, além de contribuir para o bom desempenho do motor e dos sistemas do carro e prolongar a vida útil do veículo. Alguns fluidos, como o óleo do motor, quando mantidos no nível adequado, ajudam a evitar o desgaste prematuro de componentes e peças do motor. Se não estiver confiante, consulte um profissional.
03
Saiba como trocar e calibrar os pneus
Estacione em um local seguro e nivelado. Use o macaco para elevar o veículo. Afrouxe as porcas do pneu furado, mas não as remova. Retire o pneu furado e coloque o estepe no lugar. Rosqueie as porcas de maneira cruzada e uniforme. Abaixe o veículo e aperte as porcas completamente. Guarde o pneu furado e siga as instruções do manual do seu veículo. A calibração dos pneus também pode influenciar tanto na segurança quanto no desempenho do veículo. Pneus com a pressão incorreta podem comprometer a aderência do veículo à estrada, aumentando o risco de derrapagens e acidentes. A situação pode ser ainda mais crítica em condições adversas, como pista molhada, onde a aderência é ainda mais importante. Além disso, a calibração dos pneus impacta diretamente a economia de combustível. Pneus subinflados aumentam a resistência ao rolamento, o que faz com que o motor tenha que trabalhar mais para mover o veículo. Isso resulta em um maior consumo de combustível e, por consequência, no aumento de custos.
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Verifique as luzes externas
As luzes do veículo são importantes para a segurança, por isso, é recomendada a verificação regular de faróis, lanternas, piscas e luzes de freio. As luzes queimadas devem ser substituídas imediatamente. Em funcionamento adequado, elas ajudam a manter a visibilidade do veículo, reduzindo o risco de acidentes. Além disso, as luzes dos carros desempenham um papel crucial na comunicação com outros motoristas, indicando intenções, como virar, frear ou mudar de faixa. A checagem deve ser feita antes de sair com o veículo.
05
Faça revisões periódicas
As revisões automotivas garantem a segurança, confiabilidade e desempenho de um veículo. Elas permitem a detecção precoce de problemas mecânicos, evitando a ocorrência de falhas graves, garantem que os componentes críticos estejam funcionando corretamente e contribuem para a economia a longo prazo, estendendo a vida útil do veículo e reduzindo custos de reparos significativos. As revisões regulares também são essenciais para manter a garantia do fabricante. "Existe a manutenção preventiva e a corretiva. Na manutenção preventiva o problema ainda não ocorreu, então ela é mais barata. Estamos tentando evitar que aconteça. Já a [manutenção] corretiva acaba saindo mais cara, porque o problema já aconteceu. Vamos precisar resolver o um problema”, destacou.
*Enzo Teixeira é aluno do 26º Curso de Residência em Jornalismo. Este conteúdo teve edição e supervisão da editora Flávia Martins.