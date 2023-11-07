5 dicas básicas de mecânica para evitar problemas com seu carro ou moto

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Fique atento ao painel

O painel de instrumentos do veículo é como uma janela para a saúde do motor. É por ele que boa parte dos problemas podem ser identificados. Ele exibe luzes de aviso para indicar problemas potenciais, como superaquecimento do motor ou falhas no sistema de freios. Luzes de alertas de freios, airbags e cintos de segurança são importantes de serem observadas. "Identificar esses problemas precocemente pode evitar danos mais sérios ao veículo e custos de reparo mais elevados", afirma o gerente. O indicador de manutenção programada ou o odômetro, que mostra a quantidade de quilômetros já percorridos, podem lembrar de quando é hora de realizar serviços de rotina.

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Confira os níveis dos fluídos

Para verificar o óleo e fluidos de transmissão, com o motor frio e o veículo estacionado em terreno plano, abra o capô. Localize a vareta de medição de óleo, retire, limpe e reinsira. O nível de óleo deve estar entre as marcas "mínimo" e "máximo" na vareta. De acordo com o gerente de serviços mecânicos, níveis adequados de fluidos, como óleo, líquido de arrefecimento e fluido de freio, são essenciais para o funcionamento seguro do veículo, além de contribuir para o bom desempenho do motor e dos sistemas do carro e prolongar a vida útil do veículo. Alguns fluidos, como o óleo do motor, quando mantidos no nível adequado, ajudam a evitar o desgaste prematuro de componentes e peças do motor. Se não estiver confiante, consulte um profissional.

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Saiba como trocar e calibrar os pneus

Estacione em um local seguro e nivelado. Use o macaco para elevar o veículo. Afrouxe as porcas do pneu furado, mas não as remova. Retire o pneu furado e coloque o estepe no lugar. Rosqueie as porcas de maneira cruzada e uniforme. Abaixe o veículo e aperte as porcas completamente. Guarde o pneu furado e siga as instruções do manual do seu veículo. A calibração dos pneus também pode influenciar tanto na segurança quanto no desempenho do veículo. Pneus com a pressão incorreta podem comprometer a aderência do veículo à estrada, aumentando o risco de derrapagens e acidentes. A situação pode ser ainda mais crítica em condições adversas, como pista molhada, onde a aderência é ainda mais importante. Além disso, a calibração dos pneus impacta diretamente a economia de combustível. Pneus subinflados aumentam a resistência ao rolamento, o que faz com que o motor tenha que trabalhar mais para mover o veículo. Isso resulta em um maior consumo de combustível e, por consequência, no aumento de custos.

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Verifique as luzes externas

As luzes do veículo são importantes para a segurança, por isso, é recomendada a verificação regular de faróis, lanternas, piscas e luzes de freio. As luzes queimadas devem ser substituídas imediatamente. Em funcionamento adequado, elas ajudam a manter a visibilidade do veículo, reduzindo o risco de acidentes. Além disso, as luzes dos carros desempenham um papel crucial na comunicação com outros motoristas, indicando intenções, como virar, frear ou mudar de faixa. A checagem deve ser feita antes de sair com o veículo.

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Faça revisões periódicas