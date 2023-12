Quer comprar ou trocar o carro? Concessionárias do ES realizam últimos feirões do ano

Faltando 15 dias para encerrar o 2023, lojas aproveitam o período para oferecer descontos e promoções em veículos novos e seminovos

A duas semanas de distância para 2024, quem está em busca de trocar ou comprar um carro novo, seja zero quilômetro, seja seminovo, o momento ideal pode ser neste restinho de tempo que falta para 2023 terminar. As concessionárias do Espírito Santo estão com ofertas, promoções e feirões neste final de semana, com oportunidades de bônus de até R$ 30 mil e taxa zero no financiamento.