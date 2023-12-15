AGazeta

AGazeta

Sair
Assine
Sair
Entrar

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

  • Início
  • Motor
  • Quer comprar ou trocar o carro? Concessionárias do ES realizam últimos feirões do ano
Oportunidade

Quer comprar ou trocar o carro? Concessionárias do ES realizam últimos feirões do ano

Faltando 15 dias para encerrar o 2023, lojas aproveitam o período para oferecer descontos e promoções em veículos novos e seminovos

Publicado em 15 de Dezembro de 2023 às 16:20

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

15 dez 2023 às 16:20
Concessionária, comprar carro, carro zero, carro usado, seminovo
Algumas ofertas trazem modelos a preço de fábrica na troca do usado Crédito: Freepik
A duas semanas de distância para 2024, quem está em busca de trocar ou comprar um carro novo, seja zero quilômetro, seja seminovo, o momento ideal pode ser neste restinho de tempo que falta para 2023 terminar. As concessionárias do Espírito Santo estão com ofertas, promoções e feirões neste final de semana, com oportunidades de bônus de até R$ 30 mil e taxa zero no financiamento.
Algumas ofertas trazem, inclusive, modelos a preço de fábrica na troca do usado, como é o caso da Vessa, que realiza, neste sábado (16), seu último feirão de fábrica do ano. A Orvel Volkswagen Cachoeiro de Itapemirim também traz uma operação de vendas de modelos com valorização do usado, carros para pronta entrega e prazos diferenciados para iniciar a pagar o financiamento.
Inclusive, tem condições especiais para caminhões, da Luvep, grupo capixaba de concessionárias da marca Volvo Caminhões e Ônibus.
Confira a seguir as última promoções do ano das concessionárias:

Vessa

Novo Onix 1.0 MT6
Onix com preço de nota fiscal de fábrica e bônus de até R$ 8 mil. Crédito: Chevrolet/Divulgação
  • Feirão de Fábrica Vessa: Onix com preço de nota fiscal de fábrica e bônus de até R$ 8 mil.
  • Tracker com preço de fábrica na troca do usado e taxa zero. 

Orvel Volkswagen Cachoeiro de Itapemirim

Volkswagen faz suas apostas no Polo Track para substituir o Gol
Polo Track com parcelas a partir de R$ 999 Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Orvel Day acontece neste sábado (16), com a Operação de Vendas Volks Vale Mais, com taxa 0% em toda linha Volkswagem, bônus de até 14 mil, valorização do modelo usado, taxa de 0,69% com prazos diferenciados. 
  • Veículos zero a pronta entrega e com até 5 anos de garantia total. 
  • Volkswagen Polo Track: parcelas a partir de R$ 999.
  • Volkswagen Nivus Highline: Taxa 0% com entrada de 60% e saldo em 24 vezes. 
  • Volkswagen T-Cross Comfortline: bônus de até R$ 14 mil, taxa zero, 60% de entrada com saldo em 30 vezes. 
  • Volkswagen Virtus Highline: bônus de R$ 10 mil 
  • Volkswagen Virtus TSI: taxa de 0,99%, entrada de 30% e restante do saldo em 48 vezes.
  • Fechando a compra de um veículo, o cliente concorre a um Polo Track Zero quilômetro 2024.

Orvel Renault

Renault Kwid E-Tech
Kwid e-Tech com taxa zero, a partir de 123.990 Crédito: Reprodução/ Renault
  • Renault Kwid zen 23/24 com taxa zero em até 48 vezes, a partir de 63.990.
  • Renault Kwid e-Tech (elétrico) com taxa zero, a partir de 123.990.
  • Renault Oroch 1.6 Intense a partir de 111.990

Kurumá Vitória

O novo Corolla Cross tem quatro versões diferentes e duas motorizações.
Versão XRX do Corolla Cross híbrido tem IPVA 2024 grátis ou um ano de seguro Crédito: Toyota/Divulgação
  • Seminovos: durante o mês de dezembro, veículos selecionados estão à venda com bônus na avaliação de R$5 mil, entrada facilitada em 10 vezes sem juros e primeira parcela para depois do carnaval, além de 1 ano a mais de garantia de fábrica. 
  • Toyota Yaris Sedan XS 2024 com IPVA grátis
  • Toyta Corolla Altis Híbrido Premium 2024 e Corolla Cross XRX Híbrido: PVA 2024 grátis ou um ano de seguro com limite de valor até R$6.500*.
  • Toyota Hilux SR 2024 e SW4 Diesel SRX 2024 com bônus de R$ 30 mil para usar como quiser.  

Vitória Motors Jeep

  • Seminovos: bônus de R$5 mil no usado, primeira entrada em até 10 vezes sem juros e primeira parcela para 2024. 
  • Zero km: veículos selecionados com descontos que chegam até mais de R$ 100 mil, bônus de até 15 mil no usado de qualquer marca e emplacamento 2023 grátis.

CVC

  • CVC Day no sábado (16), com ofertas divulgadas na hora. 
  • Chevrolet Onix com preço abaixo de nota fiscal de fábrica e desconto de até R$ 15 mil na valorização do veículo usado.

Vitoriawagen

Volkswagen T-Cross
T-Cross 200 TSI: versões a partir de R$ 112.190 Crédito: Volkswagen/Divulgação
  • Participa da Operação de Vendas VolksVale+. 
  • Volkswagen Polo Track: o cliente poderá escolher entre R$ 5 mil de desconto, entrada mais 60 meses para pagar ou primeira parcela após o Carnaval.
  • Volkswagen Virtus: até R$ 10 mil de desconto na valorização do usado mais taxa zero de financiamento. Versões de R$ 130.890 por R$ 119.990 e taxa zero. 
  • Volkswagen T-Cross 200 TSI: versões a partir de R$ 112.190 (preço de nota fiscal de fábrica).
  • Volkswagen Taos: bônus de até R$ 19 mil e taxa zero. 
  • O cliente que adquirir esses modelos terá o emplacamento grátis.

Tai Motors

  • Promove, no sábado (16), o Hyundai Day, um dia dedicado a promoções, durante o qual o cliente poderá negociar diretamente com o gerente.

Luvep

Caminhão, Volvo, Volvo FH
O Volvo FH é um dos modelos que estão com condições especiais neste final de ano Crédito: Volvo/Divulgação
  • Toda a gama de caminhões seminovos multimarcas está em promoção. 
  • Volvo FH e Volvo VM em estoque com taxas reduzidas, condições comerciais facilitadas e avaliação do seminovo na troca. 

LEIA MAIS EM MOTOR

Ano encerra com alta nas vendas de carros, mas importações preocupam

Quando um veículo tem perda total e como funciona a indenização

Preços de carros novos continuam em queda no mês de outubro

Comprar carro com consórcio: 4 dicas para evitar problemas

Produção de motocicletas segue em alta e tem o melhor novembro da década

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Seminovo Carro Usado Comprar Carro Carro Zero
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Ator de 'Avenida Brasil' desabafa após se apresentar para apenas quatro pessoas
Imagem de destaque
Primeiro a OpenAI, depois a Meta: por que robôs de IA continuam fazendo ataques hackers
Imagem de destaque
PM apreende câmeras usadas pelo tráfico para monitorar bairro Alagoano, em Vitória

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados