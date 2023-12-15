Quer comprar ou trocar o carro? Concessionárias do ES realizam últimos feirões do ano

Algumas ofertas trazem modelos a preço de fábrica na troca do usado Crédito: Freepik

A duas semanas de distância para 2024, quem está em busca de trocar ou comprar um carro novo, seja zero quilômetro, seja seminovo, o momento ideal pode ser neste restinho de tempo que falta para 2023 terminar. As concessionárias do Espírito Santo estão com ofertas, promoções e feirões neste final de semana, com oportunidades de bônus de até R$ 30 mil e taxa zero no financiamento.

Algumas ofertas trazem, inclusive, modelos a preço de fábrica na troca do usado, como é o caso da Vessa, que realiza, neste sábado (16), seu último feirão de fábrica do ano. A Orvel Volkswagen Cachoeiro de Itapemirim também traz uma operação de vendas de modelos com valorização do usado, carros para pronta entrega e prazos diferenciados para iniciar a pagar o financiamento.

Inclusive, tem condições especiais para caminhões, da Luvep, grupo capixaba de concessionárias da marca Volvo Caminhões e Ônibus.

Confira a seguir as última promoções do ano das concessionárias:

Vessa

Onix com preço de nota fiscal de fábrica e bônus de até R$ 8 mil. Crédito: Chevrolet/Divulgação

Feirão de Fábrica Vessa: Onix com preço de nota fiscal de fábrica e bônus de até R$ 8 mil.

Tracker com preço de fábrica na troca do usado e taxa zero.

Orvel Volkswagen Cachoeiro de Itapemirim

Polo Track com parcelas a partir de R$ 999 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Orvel Day acontece neste sábado (16), com a Operação de Vendas Volks Vale Mais, com taxa 0% em toda linha Volkswagem, bônus de até 14 mil, valorização do modelo usado, taxa de 0,69% com prazos diferenciados.

Veículos zero a pronta entrega e com até 5 anos de garantia total.

Volkswagen Polo Track: parcelas a partir de R$ 999.

Volkswagen Nivus Highline: Taxa 0% com entrada de 60% e saldo em 24 vezes.

Volkswagen T-Cross Comfortline: bônus de até R$ 14 mil, taxa zero, 60% de entrada com saldo em 30 vezes.

Volkswagen Virtus Highline: bônus de R$ 10 mil

Volkswagen Virtus TSI: taxa de 0,99%, entrada de 30% e restante do saldo em 48 vezes.

Fechando a compra de um veículo, o cliente concorre a um Polo Track Zero quilômetro 2024.

Orvel Renault

Kwid e-Tech com taxa zero, a partir de 123.990 Crédito: Reprodução/ Renault

Renault Kwid zen 23/24 com taxa zero em até 48 vezes, a partir de 63.990.

Renault Kwid e-Tech (elétrico) com taxa zero, a partir de 123.990.

Renault Oroch 1.6 Intense a partir de 111.990

Kurumá Vitória

Versão XRX do Corolla Cross híbrido tem IPVA 2024 grátis ou um ano de seguro Crédito: Toyota/Divulgação

Seminovos: durante o mês de dezembro, veículos selecionados estão à venda com bônus na avaliação de R$5 mil, entrada facilitada em 10 vezes sem juros e primeira parcela para depois do carnaval, além de 1 ano a mais de garantia de fábrica.

Toyota Yaris Sedan XS 2024 com IPVA grátis

Toyta Corolla Altis Híbrido Premium 2024 e Corolla Cross XRX Híbrido: PVA 2024 grátis ou um ano de seguro com limite de valor até R$6.500*.

Toyota Hilux SR 2024 e SW4 Diesel SRX 2024 com bônus de R$ 30 mil para usar como quiser.

Vitória Motors Jeep

Seminovos: bônus de R$5 mil no usado, primeira entrada em até 10 vezes sem juros e primeira parcela para 2024.

Zero km: veículos selecionados com descontos que chegam até mais de R$ 100 mil, bônus de até 15 mil no usado de qualquer marca e emplacamento 2023 grátis.

CVC

CVC Day no sábado (16), com ofertas divulgadas na hora.

Chevrolet Onix com preço abaixo de nota fiscal de fábrica e desconto de até R$ 15 mil na valorização do veículo usado.

Vitoriawagen

T-Cross 200 TSI: versões a partir de R$ 112.190 Crédito: Volkswagen/Divulgação

Participa da Operação de Vendas VolksVale+.

Volkswagen Polo Track: o cliente poderá escolher entre R$ 5 mil de desconto, entrada mais 60 meses para pagar ou primeira parcela após o Carnaval.

Volkswagen Virtus: até R$ 10 mil de desconto na valorização do usado mais taxa zero de financiamento. Versões de R$ 130.890 por R$ 119.990 e taxa zero.

Volkswagen T-Cross 200 TSI: versões a partir de R$ 112.190 (preço de nota fiscal de fábrica).

Volkswagen Taos: bônus de até R$ 19 mil e taxa zero.

O cliente que adquirir esses modelos terá o emplacamento grátis.

Tai Motors

Promove, no sábado (16), o Hyundai Day, um dia dedicado a promoções, durante o qual o cliente poderá negociar diretamente com o gerente.

Luvep

O Volvo FH é um dos modelos que estão com condições especiais neste final de ano Crédito: Volvo/Divulgação