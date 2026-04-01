Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 01/04/2026

A quarta-feira abrirá o mês de abril com uma energia de sensibilidade, novos impulsos e necessidade de clareza emocional. Algumas cartas indicam dúvidas e confusões internas, enquanto outras trazem esperança, crescimento e oportunidades. O dia pedirá conexão com a intuição, mas também atenção às ilusões.
A seguir, confira as previsões do tarot para cada um dos signos!
Áries — 8 de Espadas
Cuidado com pensamentos limitantes. Você poderá se sentir presa(o) a uma situação, mas a carta “8 de Espadas” mostra que haverá mais liberdade do que parece. Questione seus medos.
Touro — 5 de Espadas
Evite conflitos desnecessários. A carta “5 de Espadas” indica que o dia poderá trazer discussões ou disputas de ego. Nem toda batalha valerá a pena.
Gêmeos — A Lua
Emoções intensas e possíveis dúvidas. A carta “A Lua” pede atenção a ilusões e interpretações equivocadas. Confie na intuição, mas busque clareza.
Câncer — A Imperatriz
Crescimento, autoestima e abundância estarão em alta, conforme a carta “A Imperatriz”. O dia favorecerá o cuidado consigo e a conexão com o seu poder pessoal.
Leão — Ás de Paus
Um novo impulso surgirá. A carta “Ás de Paus” indica entusiasmo , criatividade e oportunidade de iniciar algo importante.
Virgem — 7 de Copas
Muitas opções poderão gerar confusão. A carta “7 de Copas” pede foco e clareza para não se perder em ilusões ou expectativas irreais.
Libra — 2 de Espadas
A carta “2 de Espadas” indica que haverá dificuldade em decidir. O dia pedirá que você encare uma situação que pode estar evitando. Não adie escolhas importantes.
Escorpião — 6 de Ouros
A carta “6 de Ouros” mostra que haverá equilíbrio nas trocas. O dia favorecerá generosidade, apoio e relações mais justas. Dar e receber precisarão estar em harmonia.
Sagitário — A Estrela
Esperança e renovação estarão em alta, conforme a carta “A Estrela”. O dia trará leveza, fé e confiança no futuro. Confie no processo.
Capricórnio — Cavaleiro de Copas
Romantismo e sensibilidade marcarão o dia, conforme a carta “Cavaleiro de Copas”. O dia favorecerá encontros, declarações e conexão emocional. Apenas evite idealizações.
Aquário — Pajem de Paus
A carta “Pajem de Paus” indica novidades e entusiasmo. Uma nova ideia ou convite poderá trazer energia diferente para o seu dia.
Peixes — 3 de Paus
A carta “3 de Paus” indica expansão e novos horizontes. O dia favorecerá o planejamento e a visão de futuro. Algo começará a se desenhar no horizonte.