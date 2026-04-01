Vídeo de assaltante ferido com a própria faca em Vitória volta a viralizar

Um vídeo que mostra um assaltante se ferindo com a própria faca durante uma tentativa de roubo no Centro de Vitória, no Espírito Santo, voltou a circular nas redes sociais na última terça-feira (31). Publicações em perfis no Instagram, Threads e no X (antigo Twitter) afirmam que o caso ocorreu no último domingo (29). No entanto, o episódio aconteceu em 20 de fevereiro de 2022, conforme noticiado por A Gazeta à época.
Na ocasião, um homem e duas mulheres aguardavam um ônibus em um ponto da Avenida Jerônimo Monteiro quando foram abordados pelo suspeito, de 27 anos. Ele tentou roubar um celular, mas a vítima reagiu, e os dois entraram em luta corporal, caindo no chão.
Após a confusão, o criminoso fugiu correndo, aparentando estar ferido na região do abdômen. Ele caminhou por cerca de 150 metros, cambaleando, até cair.
De acordo com a Polícia Militar (PM), equipes foram acionadas para uma escadaria próxima ao local, onde o suspeito foi encontrado. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/ 192) foi chamado e prestou socorro, encaminhando o homem ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (Heue).