Vídeo de assaltante ferido com a própria faca em Vitória volta a viralizar

Um vídeo que mostra um assaltante se ferindo com a própria faca durante uma tentativa de roubo no Centro de Vitória, no Espírito Santo, voltou a circular nas redes sociais na última terça-feira (31). Publicações em perfis no Instagram, Threads e no X (antigo Twitter) afirmam que o caso ocorreu no último domingo (29). No entanto, o episódio aconteceu em 20 de fevereiro de 2022, conforme noticiado por A Gazeta à época.