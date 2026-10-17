Ato com Flávio em Vitória sela a bolsonarização de Pazolini

Não foi a primeira vez que o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) apareceu ao lado do candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL) , tampouco foi a primeira vez que pediu votos em favor do filho de Jair. Mas, neste sábado (17), Pazolini fez algo inédito: participou de um ato bolsonarista na rua.





Em cima de um trio elétrico e usando camisa da Seleção Brasileira, ele desfilou pela orla de Camburi ao lado de seus agora mais destacados aliados: Flávio, os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gilvan da Federal (PL), o deputado estadual Lucas Polese (PL) e o senador Magno Malta (PL).





Também estava presente, vejam só, a vice de Pazolini na chapa em que disputam o governo do Espírito Santo, a bispa Eliane Leal (PL).









No primeiro turno, ela estava praticamente desaparecida das peças e atos de campanha do ex-prefeito. Neste sábado, até foi citada por ele ao microfone, "nossa vice-governadora".





Em dado momento, o ex-prefeito até colocou uma faixa verde e amarela em Flávio, simulando a faixa presidencial, num clima de "já ganhou".



