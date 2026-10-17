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Letícia Gonçalves

Ato com Flávio em Vitória sela a bolsonarização de Pazolini

Candidato à Presidência da República e candidato ao governo do Espírito Santo desfilaram juntos em cima de um trio elétrico neste sábado (17)

Publicado em 17 de Outubro de 2026 às 15:33

Públicado em 

17 out 2026 às 15:33
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Ato de campanha de Flávio Bolsonaro na Praia de Camburi
Luicas Polese, Tarcísio de Freitas, Flávio Bolsonaro, Lorenzo Pazolini e Magno Malta Fernando Madeira
Não foi a primeira vez que o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) apareceu ao lado do candidato a presidente da República Flávio Bolsonaro (PL), tampouco foi a primeira vez que pediu votos em favor do filho de Jair. Mas, neste sábado (17), Pazolini fez algo inédito: participou de um ato bolsonarista na rua.

Em cima de um trio elétrico e usando camisa da Seleção Brasileira, ele desfilou pela orla de Camburi ao lado de seus agora mais destacados aliados: Flávio, os deputados federais Nikolas Ferreira (PL-MG) e Gilvan da Federal (PL), o deputado estadual Lucas Polese (PL) e o senador Magno Malta (PL).

Também estava presente, vejam só, a vice de Pazolini na chapa em que disputam o governo do Espírito Santo, a bispa Eliane Leal (PL). 


No primeiro turno, ela estava praticamente desaparecida das peças e atos de campanha do ex-prefeito. Neste sábado, até foi citada por ele ao microfone, "nossa vice-governadora".

Em dado momento, o ex-prefeito até colocou uma faixa verde e amarela em Flávio, simulando a faixa presidencial, num clima de "já ganhou".

O discurso de Pazolini foi breve. Ele exaltou a si mesmo e ao candidato do PL.

Junto com Flávio, vamos reescrever a história do Brasil e do Espírito Santo (...) para a gente reduzir a violência doméstica, a violência contra a mulher

Lorenzo Pazolini (Republicanos) Candidato a governador do ES

O ex-prefeito não fez coro, ao menos não ao microfone, aos gritos contra o presidente Lula e ao Partido dos Trabalhadores, que predominaram durante o ato bolsonarista em Vitória.

O "Bloquinho 22", como o PL batizou o evento, percorreu cerca de 2,5 km e atraiu muita gente. 

A avenida Dante Michelini, no sentido Camburi, o calçadão e até a areia foram tomados por apoiadores de Flávio.

A vegetação de restinga foi pisoteada pela multidão.

Nos discursos, nenhuma novidade. Tudo um tanto genérico e superficial. 

Foi uma pregação para convertidos, com ataques contínuos a Lula, como já mencionei, e hostilização dos eleitores que não rezam pela cartilha bolsonarista.

O ato serviu, no entanto, como demonstração de força e mobilização.

Pessoas que fizeram o L, de Lula, das varandas dos prédios enquanto o trio passava foram atacadas verbalmente. 

Flávio, ao discursar, afirmou que "é o fim da era do PT" e, ao mesmo tempo, tentou contemporizar:

"Vou governar para todo mundo, até para aquelas pessoas que estavam na janela fazendo o L".

Na sexta-feira (16) à noite, o senador do Rio de Janeiro foi até alvo de panelaços em alguns bairros da Grande Vitória, enquanto concedia entrevista ao Jornal Nacional.

Mas ele obteve 54,78% dos votos no primeiro turno no Espírito Santo, ou seja, se dependesse apenas dos capixabas, já teria sido eleito.

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Em cima do trio com Pazolini e Flávio neste sábado estavam também nomes do Republicanos, o partido do ex-prefeito, como o governador reeleito de São Paulo, Tarcísio de Freitas.


Marcaram presença ainda o presidente nacional da legenda, o deputado federal por São Paulo Marcos Pereira, que é de Linhares, e o presidente estadual da sigla, Roberto Carneiro, ex-presidente do partido no Espírito Santo.

A estratégia de pedir voto no "10 e no 22", números de urna do Republicanos e do PL, respectivamente, foi reforçada.

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Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

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