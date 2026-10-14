AGazeta

AGazeta

ENTRAR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Letícia Gonçalves

Helder Salomão assume coordenação da campanha de Lula no ES

No primeiro turno, tarefa foi exercida pelo ex-prefeito de Cachoeiro Carlos Casteglione

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 11:53

Públicado em 

14 out 2026 às 11:53
Letícia Gonçalves

Colunista

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves
Helder Salomão e Lula Foto: Ricardo Stuckert/Divulgação
O deputado federal Helder Salomão (PT), que disputou o governo do Espírito Santo e recebeu 323.483 votos (15,32%), assumiu a coordenação da campanha à reeleição do presidente Lula (PT) no estado. 

A tarefa, até então, era exercida pelo ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Carlos Casteglione. 

No primeiro turno, o adversário de Lula, o senador do Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro (PL), recebeu 54,78% dos votos no Espírito Santo, ao passo que o petista contou com 37,76%.

Na segunda etapa do pleito, a mobilização em prol do presidente cresceu. Já foram realizados dois atos públicos, um no último domingo (11), que partiu da Assembleia Legislativa e seguiu até a Praça do Papa, e outro na terça (13), na Ufes.

"Estamos trabalhando muito para ampliar a votação do presidente Lula no Espírito Santo. Seguiremos dialogando com a população e mobilizados nas ruas e nas redes", afirmou Helder, em nota enviada à imprensa.

A campanha no Espírito Santo seguirá as orientações da coordenação nacional.

O comando da campanha também mudou nacionalmente, aliás.

Veja Também 

Flávio Bolsonaro e Lorenzo Pazolini em encontro do PL no Espaço Patrick Ribeiro

Flávio Bolsonaro, Nikolas e Tarcísio vêm a Vitória em ato pró-Pazolini

Imagem de destaque

Vidigal volta a atender como psiquiatra e evita escolher entre Lula e Flávio

O senador Camilo Santana (PT-CE), ex-ministro da Educação, passou a integrar a coordenação geral dos trabalhos, que antes estava exclusivamente sob a batuta do presidente nacional do PT, Edinho Silva.


Considerando o resultado do primeiro turno em todo o país, Flávio recebeu 47,03% dos votos, apenas um pouco acima dos 45,16% alcançados pelo presidente.

Letícia Gonçalves

Letícia Gonçalves Letícia Gonçalves

Graduada em Jornalismo pela Universidade Federal do Espírito Santo, ingressou na Rede Gazeta em 2006, como estagiária no site Gazeta Online/CBN Vitória. Em 2008, passou a atuar como repórter da rádio. Em 2012, migrou para a editoria de Política de A Gazeta, tambem como repórter. Exerceu a função de editora-adjunta de 2020 ate 2021, quando assumiu a coluna Letícia Goncalves.

Tópicos Relacionados

Lula Helder Salomão Eleicões 2026
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

No sentido da leitura: Pazolini, Luciano Pingo e Ricardo Ferraço
Vazamentos na base do governo: ex-prefeito que foi do MDB declara apoio a Pazolini
Aula de informática no Senac
Unidade Móvel do Senac oferece 460 vagas em cursos de graça no sul do ES
Vereador Renzo Mendes foi candidato a deputado federal e ficou na primeira suplência do Podemos
Vereadores de Vila Velha criam o “Dia Municipal do Sangue de Jesus”

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados