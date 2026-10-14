Helder Salomão assume coordenação da campanha de Lula no ES

O deputado federal Helder Salomão (PT), que disputou o governo do Espírito Santo e recebeu 323.483 votos (15,32%), assumiu a coordenação da campanha à reeleição do presidente Lula (PT) no estado.





A tarefa, até então, era exercida pelo ex-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim Carlos Casteglione.





No primeiro turno, o adversário de Lula, o senador do Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro (PL), recebeu 54,78% dos votos no Espírito Santo, ao passo que o petista contou com 37,76%.





Na segunda etapa do pleito, a mobilização em prol do presidente cresceu. Já foram realizados dois atos públicos, um no último domingo (11), que partiu da Assembleia Legislativa e seguiu até a Praça do Papa, e outro na terça (13), na Ufes.





"Estamos trabalhando muito para ampliar a votação do presidente Lula no Espírito Santo. Seguiremos dialogando com a população e mobilizados nas ruas e nas redes", afirmou Helder, em nota enviada à imprensa.





A campanha no Espírito Santo seguirá as orientações da coordenação nacional.





O comando da campanha também mudou nacionalmente, aliás.