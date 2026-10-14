Helder Salomão assume coordenação da campanha de Lula no ES

O senador Camilo Santana (PT-CE), ex-ministro da Educação, passou a integrar a coordenação geral dos trabalhos, que antes estava exclusivamente sob a batuta do presidente nacional do PT, Edinho Silva.
Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 11:53
Públicado em
O senador Camilo Santana (PT-CE), ex-ministro da Educação, passou a integrar a coordenação geral dos trabalhos, que antes estava exclusivamente sob a batuta do presidente nacional do PT, Edinho Silva.
Tópicos Relacionados
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta