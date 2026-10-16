O silêncio de Arnaldinho na campanha de Ricardo no 2º turno

O prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo (PSDB), tentou ao máximo ser candidato ao governo do Espírito Santo em 2026. Não conseguiu e, então, passou a apoiar a candidatura do governador Ricardo Ferraço (MDB).





No primeiro turno, Vila Velha foi coberta por wind banners com fotos de Arnaldinho e Ricardo lado a lado.





Uma espécie de comitê do PSDB — partido presidido pelo prefeito no estado — em Itaparica, virou centro de eventos de campanha em prol do emededebista e de outros aliados de Arnaldinho.









Agora, na segunda etapa do pleito, porém, o prefeito está praticamente silente. Não rompeu com o governador, segue apoiando o aliado, mas não se esforça publicamente para elegê-lo.









É preciso ressaltar que, apesar do endosso ostensivo anteriormente oferecido pelo tucano, Ricardo perdeu em Vila Velha no primeiro turno.

O adversário dele, o ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicano), recebeu o dobro de votos na cidade: 54,03% contra 27,13%.

Logo, se no segundo turno os percentuais não forem favoráveis ao emedebista, não se pode colocar a culpa diretamente na nova postura de Arnaldinho. Arnaldinho não tem feito nem publicações nas redes sociais nesse sentido.





Em 4 de setembro ele estava assim: