Os prós e os contras do abraço de Pazolini a Flávio Bolsonaro no ES

O ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos) foi o candidato mais votado para o governo do Espírito Santo no primeiro turno (49,65%). Chegou lá sem nem mencionar voluntariamente, durante a campanha oficial, o nome do candidato a presidente da República apoiado por ele, o senador do Rio de Janeiro Flávio Bolsonaro (PL).





A estratégia deu certo, considerando o resultado do pleito, afinal, Pazolini quase foi eleito já no último dia 4.





No segundo turno, o ex-prefeito deu uma guinada. Fez material de campanha com fotos ao lado de Flávio, gravou vídeo com o candidato do PL em Brasília e vai até recebê-lo em Vitória, no próximo sábado (17).





Será que isso tudo é uma boa ideia?









Em agosto, em meio ao primeiro turno, 32% dos entrevistados disseram que gostariam que o governador a ser eleito fosse aliado de Flávio.









Ao passo que houve uma queda vertiginosa dos eleitores que preferem um governador independente em relação aos candidatos ao Palácio do Planalto.





Esses eram 41% em agosto e passaram para 21%.