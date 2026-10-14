Flávio Bolsonaro tem 51% e Lula, 38% entre eleitores do ES, mostra Quaest

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51% das intenções de voto entre eleitores do Espírito Santo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 38%, na primeira pesquisa para o segundo turno. O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (14), foi realizado pela Quaest a pedido da TV Gazeta.





Os números referem-se à consulta estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. A pesquisa aponta também que ainda há 5% de indecisos. Outros 6% declararam que vão votar em branco, anular o voto ou não votar. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.