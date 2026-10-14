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Eleições 2026

Flávio Bolsonaro tem 51% e Lula, 38% entre eleitores do ES, mostra Quaest

Pesquisa para a Presidência da República ouviu 1.098 eleitores entre os dias 10 e 13 de outubro no Estado

Publicado em 14 de Outubro de 2026 às 18:54

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

14 out 2026 às 18:54
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) disputam a preferência dos eleitores no segundo turno
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) disputam a preferência dos eleitores no segundo turno para a Presidência Arte AG

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 51% das intenções de voto entre eleitores do Espírito Santo e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), com 38%, na primeira pesquisa para o segundo turno. O levantamento, divulgado nesta quarta-feira (14), foi realizado pela Quaest a pedido da TV Gazeta. 


Os números referem-se à consulta estimulada, quando os nomes dos candidatos são apresentados aos entrevistados. A pesquisa aponta também que ainda há 5% de indecisos. Outros 6% declararam que vão votar em branco, anular o voto ou não votar. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos.

No resultado das urnas no primeiro turno, o candidato do PL obteve 54,78% dos votos válidos entre eleitores capixabas, enquanto Lula alcançou 37,76%. Em todo o Brasil, Flávio ficou com 47,03% e Lula, com 45,16%. 

Votação espontânea

Na votação espontânea, ou seja, aquela em que o eleitor manifesta sua intenção sem a apresentação da lista de candidatos, Flávio Bolsonaro aparece com 50% da preferência e Lula, com 35% entre eleitores do Espírito Santo. 


Nesse levantamento, o percentual de indecisos alcança 13% dos entrevistados. Os que pretendem votar em branco, anular ou não votar somam 2%. 


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de outubro, com 1.098 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-00468/2026.

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