Quaest: 44% querem que governador eleito do ES seja aliado de Flávio e 28%, de Lula

Os eleitores do Espírito Santo que gostariam de um governador aliado a Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência do país, somam 44%, segundo pesquisa Quaest sobre as Eleições 2026 no Estado contratada pela TV Gazeta e divulgada na quarta-feira (14). Em levantamento anterior, realizado em agosto, o índice era de 32%.





Já 28% do eleitorado, conforme o levantamento divulgado a 11 dias do segundo turno, prefere que o eleito tenha aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em agosto, estes somavam 24%.





A maior variação de um levantamento para o outro aparece no grupo daqueles que gostariam de um chefe do Executivo estadual independente. Agora, eles são 21%. Há quase dois meses, eram 41%.





Os que não sabem ou não responderam passaram de 3% para 7%.