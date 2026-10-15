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Eleições 2026

Quaest: 44% querem que governador eleito do ES seja aliado de Flávio e 28%, de Lula

Pesquisa sobre cenário eleitoral no Espírito Santo foi divulgada na quarta-feira, a 11 dias do 2º turno

Publicado em 15 de Outubro de 2026 às 07:48

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

15 out 2026 às 07:48
Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a Presidência em segundo turno.
Flávio Bolsonaro (PL) e Luiz Inácio Lula da Silva (PT) disputam a Presidência em segundo turno. Arte A Gazeta

Os eleitores do Espírito Santo que gostariam de um governador aliado a Flávio Bolsonaro (PL), candidato à Presidência do país, somam 44%, segundo pesquisa Quaest sobre as Eleições 2026 no Estado contratada pela TV Gazeta e divulgada na quarta-feira (14)Em levantamento anterior, realizado em agosto, o índice era de 32%.


Já 28% do eleitorado, conforme o levantamento divulgado a 11 dias do segundo turno, prefere que o eleito tenha aliança com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Em agosto, estes somavam 24%.


A maior variação de um levantamento para o outro aparece no grupo daqueles que gostariam de um chefe do Executivo estadual independente. Agora, eles são 21%. Há quase dois meses, eram 41%.


Os que não sabem ou não responderam passaram de 3% para 7%.


Pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada pela TV Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de outubro, com 1.098 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos. Foram realizadas entrevistas pessoais por amostragem com utilização de questionário elaborado conforme os objetivos da pesquisa. As pessoas foram selecionadas para as entrevistas de acordo com as proporções na população de grupos de idade, sexo, raça/cor, instrução e atividade econômica. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-00468/2026.

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