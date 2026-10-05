Com a máquina na mão e o apoio de Casagrande, por que Ricardo ficou para trás?

O governador Ricardo Ferraço ( MDB ) conta com o apoio de 65 dos 78 prefeitos de municípios capixabas — entre eles todos os chefes de Executivos municipais da Grande Vitória —, com o endosso do ex-governador Renato Casagrande (PSB) e de diversas lideranças políticas.





O emedebista tem a maior e mais forte coligação partidária entre os candidatos ao Palácio Anchieta. O governo dele é bem avaliado, o de Casagrande, mais ainda. A maioria dos eleitores (62%), de acordo com pesquisa Quaest publicada em 25 de setembro, acha que o socialista merece eleger o sucessor.









Em resumo: está com a faca e o queijo na mão. Mesmo assim, o resultado nas urnas de domingo (4) foi melancólico para o emedebista.





Ele até passou para o segundo turno , mas está 15,59 pontos percentuais atrás do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos). Reverter isso vai ser difícil.





Considerando que, até pouco antes da véspera do pleito, o governador liderou as pesquisas de intenção de voto, o sabor é de derrota.





Por que Ricardo não conseguiu capitalizar os dados positivos listados nos primeiros parágrafos deste texto?



