Com a máquina na mão e o apoio de Casagrande, por que Ricardo ficou para trás?

O emedebista é um político experiente, tem conhecimentos técnicos e transita bem em diversos setores (à exceção da esquerda).
A ONDA BOLSONARISTA
Foi Casagrande quem fez uma primeira análise da situação.
Em entrevista ao repórter da TV Gazeta Álvaro Guaresqui e para a equipe de A Gazeta e CBN Vitória durante a superlive da apuração, logo após o pleito, o ex-governador afirmou que "tivemos no estado um resultado muito polarizado e com muita ideologia".
Casagrande é mais "leve" que Ricardo e nem recebeu tantos votos quanto indicavam as especulações sobre o favoritismo dele na disputa pelo Senado.
Não estou dizendo que se Arnaldinho fosse o candidato governista ele teria um desempenho melhor.
Na campanha do primeiro turno, porém, Pazolini fez questão de se apresentar como "o novo" e rotular Ricardo como "velha política".
E se esse discurso "pegou"?
E SE RICARDO VIRAR
Se ele e seus aliados conseguirem provocar mais uma reviravolta e derrotar Pazolini no segundo turno, não me furtarei a listar como o emedebista venceu, apesar de todas as dificuldades.
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